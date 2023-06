Nem lehet becsukni az ajtót a fejlődés előtt, de sok veszélyt rejt az AI

A Portfolio Financial IT 2023 konferenciájának első panelbeszélgetésében a mesterséges intelligencia banki felhasználásának különböző lehetőségei és a legnagyobb kockázatok kapták a főszerepet. Az eszmecserében Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese; Hegedűs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója; Léder Tamás, a Revolut magyarországi vezetője; Német Balázs, a K&H innovációs vezetője és Vinnai Balázs az MBH Bank elnöki főtanácsadója vettek részt.

Rengeteg lehetőség van a mesterséges intelligenciában

Hegedűs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója a bank mögötti digitális üzleti modellről beszélt, amellyel a jelentős hatékonyságnövekedést sikerült elérniük. A digitalizáció nem csak Magyarországon okozott versenyelőnyt, hanem a globális piacon is. Azoknak a bankoknak, amelyek a digitalizációt tűzték a zászlajukra, a jövedelmezősége, a költség/bevétel mutatója bőven meghaladja a szektorátlagot. Amennyiben viszont az egyes termékköröket nézzük, akkor az látszik, hogy még sok lehetőség van az innovációra. A banküzemben nagyon fontosak az adatok, de a biztonság és a bizalom fontossága nem elhanyagolható. Emiatt a személyes jelenlétet mindig fontos lesz, az, hogy ez virtuális, vagy fizikai térben zajlik majd, még nem dőlt el. A bankolásban nagyon fontos a kiszámíthatóság, a megfelelő tőke, a szakszerűség és a transzparencia.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a gondolkodást problémamegoldásként definiáljuk, akkor a generatív AI gondolkodik. A mai IT vezetőknek pedig azt kell eldönteniük, hogy milyen használati eseteket érdemes kihasználni, milyen adatok kontrollját kell megvalósítani. A modellek érzékelnek, tanulnak, és cselekednek, nyilvánvalóan emberi kontroll mellett. Van, akik fenyegetésként értékeli a mesterséges intelligenciát, de ha így van, akkor szabályozni kell, és felállítani a megfelelő korlátokat.

Hegedűs Éva szerint az ajtót nem lehet becsukni a fejlődés előtt, és arra kell fókuszálni, hogy az adatokkal senki ne tudjon visszaélni.

A mesterséges intelligencia által gyorsabban, személyreszabott ajánlatban ágyazva, és proaktív módon, alacsonyabb költség mellett lehet termékeket nyújtani a banki ügyfeleknek.

Rengeteg a kockázat, de tudjuk majd kezelni

Becsei András emlékeztetett, hogy az OTP egy szuperszámítógépen dolgozik, amellyel meghatározott céljai vannak. Ez egy specializáltabb mesterséges intelligencia lesz, amely a ChatGPT általános felhasználhatóságához képest célzottabban hoz majd eredméyneket. Az egyik cél a bankkártya-csalások megelőzése, ha egy OTP ügyfél bankkártya használ kisebbe eséllyel essen áldozatul a csalóknak, használják a pénzmosásra is és az ügyfelek kiszolgálására. A ChatGPT megjelenésével nem írták át a stratégiáját, hanem egy specializáltabb megoldást fejlesztenek. Becsei kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia egyik leghasznosabb eredmények a biztonság növelése lenne. Az egyszerűbb műveleteknél automatizálnának a mesterséges intelligenciával, de az ügyfélkiszolgálás többi része inkább tanácsadási munka lenne, emberi hozzájárulással.

A mesterséges intelligencia olyan összefüggéseket lát, ami emberi aggyal felfoghatatlan, az ügyfelek emiatt azt érezhetik, hogy a mesterséges intelligenciával biztonságosabb a bankolás.

Vinnai Balázs szerint a mesterséges intelligencia megítélésénél a legfontosabb, hogy ez is egy technológia, tehát semlegesnek tekinthető. Sokan beszélnek az öntudatra ébredésről, de ez egyelőre egy nehezen behatárolható dolog. Nagyon fontos emlékezni arra, hogy a bankok már régóta használnak mesterséges intelligenciát. A gyorsaság, vagyis az adatfeldolgozási képesség határozza meg, hogy milyen lesz az ügyfélkiszolgálás, ennek köszönhetően a rendszer meg tudja majd mondani, hogy egy ügyfélfolyamatban hol van az a pont, ahol be kell avatkozni. Vinnai szerint a szabályozással és a józan ész logikájával vissza lehet szorítani a negatív tendenciákat, az emberiség megtanulja használnia technológiákat, és bevezeti majd azokat a mechanimzusokat, amelyekkel vissza lehet szorítani az MI által támogatott megtévesztési aktivitást. Vinnai szerint az EU nagyot lép előre az AI Acttel, ha nem is technológiailag, de üzletileg biztosan.

Németh Balász a K&H "Digital with Human Touch" stratégiáját emlegette, és arról beszélt, hogy a mesterséges intelligenciával már régóta találkozhatnak a bank ügyfelei, erre egy friss példa a Kate nevű digitális asszisztens. A mesterséges intelligenciának még vannak árnyoldalai, sokan félnek attól, hogy elveszi a munkákat, de az sem egyértelmű, mennyire lehet end-to-end folyamatokra használni. Hosszú távon a humán és a gépi intelligencia egyesítéséből lehet hatékony eredményeket elérni.

Léder Tamás a generatív AI megjelenésével kapcsolatban elmondta, hogy az adathalász támadások előtti belépési korlátok leomlottak, és minimális tudással is végre lehet hajtani támadásokat. El fog jönni az a pont, hogy az ügyfél jobban hisz majd a csaló weboldalnak, mint a saját bankjának. Ebben az emberi tényező és a bizalom erősítése segíthet. Hegedűs Éva arra emlékeztetett, hogy csalás is mindig volt, és bár az utóbbi időben megnőtt a visszaélések száma, ez nem ok az aggodalomra, a csalások visszaszorítása közös feladat, szerepe van benne a bankoknak, a kormánynak, a médiának, és az oktatási rendszernek is. A csalók ugyanis személyes adatokat kérnek az ügyfelektől, elég lenne azt az üzenetet sulykolni, hogy ezeket a bank sosem kéri.

Becsei egy tanulmány eredményeit prezentálta, amely szerint az ügyfelek 92 százaléka szerint a biztonság nagyon fontos, de ha a kényelméből kellene leadni, arra már sokkal kevesebben hajlandóak. Sok múlik az ügyfeleken is, hiszen a csalók nem a legtudatosabb ügyfeleket keresik, hanem a leggyengébb láncszemeket. Német Balázs elmondta, hogy több olyan cégvezető is volt mostanában, akik leállították az MI-fejlesztéseket, mert sokba került a rendszerek üzemeltetése. Hegedűs Éva szerint a hosszú távon gondolkodó vezetők látják a befektetett költségeket, de a szemük előtt tartják a várható üzleti eredményeket, és erről a részvényeseket is meg tudják győzni. Vinnai szerint az látszik, hogy a technológia egyre olcsóbb, ugyanakkor a technológiai kiszolgáltatottság is nő, és egyre szofisztikáltabb, az élet egyre több területére beépülő banki szolgáltatásokról beszélünk.

Hegedűs Éva szerint a világ nagy technológiai cégei brutális tőkével rendelkeznek, ezzel nehéz versenyezni, de ami hozzáférhető, vagyis a technológia kreatív felhasználása, az jelentős előnyt hozhat. Ha a bigtechek bankot akartak volna csinálni, akkor már megtették volna, és ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának rájuk, mint a bankokra, akkor a profitabilitásuk minden bizonnyal csökkenne. Elég megnézni az Apple-t, amely partnerbankokkal nyújt pénzügyi szolgáltatásokat. Becsei szerint egyáltalán nem biztos, hogy a bigtechek, amelyek több piacon is jelen vannak, pénzügyi területen is dominanciát akarnak kialakítani.

Az éjjel a közlönyben megjelent szabályozási változások kapcsán Becsei András megjegyezte, hogy a szabályok a lakossági állampapírokra nem lesznek érvényesek, emiatt a versenysemlegesség sérül, a Bankszövetségnél ennek nem örülnek. A bankok adóterhelése tovább növekszi, a magyar piac még nehezebb tereppé válik.

A Bankszövetség megnézte, mekkora mozgásokat indíthatnak az új szabályok a megtakarítások területén, Becsei szerint kisebb mértékűvel, a 8200 milliárdos készpénzállomány nem fog a bankszektorba futni: „ez jó lenne, de nem fog megtörténni”.

Fotó: Stiller Ákos