Komoly veszély fenyeget, ha munkához használod a mesterséges intelligenciát - Mutatjuk a részleteket

Szinte már nincs is olyan munkahely, ahol az alkalmazottak ne használnának valamilyen mesterséges intelligenciát. A legnépszerűbb eszköz a szöveggeneráló ChatGPT, egy meggondolatlan felhasználó viszont akár szigorúan őrzött vállalati titkokat is kiszivárogtathat rajta keresztül. Ez azért óriási probléma, mert a chatbot egy másik beszélgetés során váratlanul "kikotyoghatja" az érzékeny információkat. Cikkünkben összegyűjtöttük, milyen kockázatai vannak a munkahelyi chatbotozásnak, és hogy védhetjük ki ezeket a kellemetlen baleseteket.

Elindult egy tiltási hullám

A ChatGPT-t egyre több munkahelyen használják, hol titokban, hol teljesen vállaltan. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen a szöveggenerátor jelentős mértékben fel tudja gyorsítani a munkát, és a legtöbb szellemi tevékenységhez használható is. A chatbot másodpercek alatt képes megírni kör-e-maileket, rövid összefoglalókat, posztokat, de akár rövid elemzéseket és újságcikkeket is. A chatbot szintén népszerű eszköz lett a szoftverfejlesztők körében, akik előszeretettel generálnak vele programkód-részleteket, illetve hibákat kerestetnek vele a kódsorokban.

Nem mindenki lelkes azonban, és már több vállalat is jelezte: betiltják házon belül a ChatGPT-t. Így döntött többek között az Apple, a Goldman Sachs, a Samsung, a Bank of America, a JPMorgan Chase és a Deutsche Bank is. A vállalatoknak az nem tetszett, hogy a ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseket a fejlesztők később felhasználhatják a chatbot válaszainak finomításához.

Ez azért probléma, mert a chatbot egy következő beszélgetés alkalmával könnyen belefűzhet a válaszába bizalmas információkat, de akár forráskódokat is kiszivárogtathat.