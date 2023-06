Újabb lakásbiztosítás kapta meg a fogyasztóbarát minősítést az MNB-től

Az MNB értesítette a K&H Biztosító Zrt.-t Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási pályázata pozitív elbírálásáról. Az új konstrukció forgalmazása így akár azonnal indulhat. Ezzel már 12 minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás érhető el a piacon, a lakásbiztosítást terjesztő biztosítók döntő többsége – piaci részesedésük alapján 95 százaléka – nyújt MFO-t.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pozitívan bírálta ela Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) programra pályázatot benyújtó K&H Biztosító Zrt. beadványát, s erről értesítette is az intézményt. A biztosító így döntésétől függően akár azonnal, de legkésőbb 60 napon belül megkezdheti itthon az MNB felé bejelentett minősített termékének forgalmazását.

Az új csatlakozóval együtt a lakásbiztosítási ágazattal foglalkozó 14 biztosító közül immár 12 megszerezte az MFO minősítést itthon. A biztosítási piac szereplőinek döntő többsége - együttesen 95 százaléka - tehát elkötelezte magát az ügyfélbarát szemlélet mellett.

A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szerződésszáma 2023. április végén már meghaladta a 33 ezret, amelyek együttesen immár 1 500 milliárd forintnyi ingó- és ingatlanvagyont védenek.

Idén április 30-tól jogszabályi előírás alapján a fedezeti lakásbiztosítással igényelhető új lakáshiteleknél a hitelezőknek és közvetítőknek be kell mutatniuk az ügyfelek részére az MNB honlapján elérhető ingyenes MFO kalkulátort. Tovább növelheti a fogyasztóbarát konstrukció népszerűségét az is, hogy a lakáshitelek teljes hiteldíj-mutatójába is be kell számítani a lakásbiztosítás díját (az MFO-nál ez sokszor kedvezőbb az egyéb piaci termékekéhez képest), illetve az első éves díj maximum ötöde lehet a biztosításközvetítői jutalék (az MFO-nál ez ma is olcsó). Jövő márciustól pedig a lakásbiztosítási szerződésesek az évforduló mellett évi egyszer, márciusban is felmondhatók (ez megkönnyítheti az MFO-ra váltást is). Az újjáépítési költségek kiugró növekedése okán az ügyfeleknek megkötött lakásbiztosításukat is érdemes rendszeresen áttekinteniük, valamint friss kalkulációt végezni egyéni igényeik alapján, melyben az MNB MFO kalkulátora is segítséget nyújt.

A fogyasztóbarát otthonbiztosítások alapcsomagja elemi károkra, illetve egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújt fedezetet. Az alapcsomaggal kapcsolatos káresemények tartalmát (szűkített kizárásokkal és mentesülésekkel) az MNB egységesen, kötelezően határozta meg a biztosítóknak, családbarát, zöld és digitális szempontokat is figyelembe véve. Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek egységes megnevezését a jegybank határozta meg. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhat az adott biztosító.

A biztosítóval való kommunikáció, a kárbejelentés és a kárrendezés teljes folyamata digitálisan is végezhető. Az ügyfél egzisztenciális helyzetét fenyegető károk esetén a biztosítók rendkívüli kárfelmérési és kárrendezési eljárást alkalmaznak. A kárrendezés időtartalma 100 ezer forint alatti kifizetési összegnél maximum 5, e fölött pedig legfeljebb 10 munkanap lehet csak.

Az MFO kalkulátor pártatlan módon jeleníti meg az egyes MFO ajánlatokat. Az ügyfelek által kiválasztott, számukra leginkább megfelelő konstrukciókat – az adott biztosítók honlapjaira való automatikus átnavigálással – a személyes adatok újbóli megadása nélkül igényük szerint akár azonnal meg is köthetik. További részletek a jegybank MFO aloldalán olvashatók.

