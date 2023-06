Berobbant az utazási kedv, a korábban vártnál kétszer több pénzt kereshetnek a légitársaságok idén

A globális légitársaságok több mint kétszeresére növelték 2023-as profitprognózisukat az erős utazási kereslet közepette, és idén már a bevételek is megközelíthetik a pandémia előtti szintet - írja a Reuters

A légiközlekedési ágazat számára ígéretes fejlemény, hogy a globális légitársaságok jelentősen megemelték a 2023-ra vonatkozó profit-előrejelzésüket. Az előrejelzést hétfőn 4,7 milliárd dollárról 9,8 milliárd dollárra emelték, amit az erőteljes utazási kereslet támogat, miután az ágazat tovább folytatja a világjárvány elhúzódó hatásaiból való kilábalást. Willie Walsh a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója a szervezet éves közgyűlésén közölte ezt a biztató hírt, kijelentve, hogy a világjárvány korszaka már mögöttünk van, és az országhatárok a korábban megszokott módon nyitva állnak.

Az elmúlt hónapokban a légitársaságok világszerte számos pozitív pénzügyi eredményről számoltak be, miközben a nyári szezonra készülnek, dacolva az infláció tetőzésével kapcsolatos aggodalmakkal. Emellett az olajárak nyomása is enyhült, ami hozzájárult a pénzügyi teljesítmény javulásához. A 2023-as bevételi szintek is emelkednek, és egyre közelebb kerülnek a pandémiát megelőző adatokhoz: a 2019-es 838 milliárd dollárhoz képest várhatóan 803 milliárd dollárt fognak elérni idén.

A Reutersnek adott interjúban Walsh hangsúlyozta, hogy sokaknak nem csak igénye, hanem valódi vágya is megvan az utazásra. Bízik abban, hogy ez a tendencia az év során is folytatódni fog, kiemelve, hogy a gyengébb makrogazdasági kilátások ellenére a magas foglalkoztatottsági ráta bizalmat ad a fogyasztóknak a költekezéshez és az utazási lehetőségek felfedezéséhez.

Walsh azonban nem zárkózott el az iparág előtt álló folyamatos kihívások elismerésétől sem. Az ellátási lánc problémáit és a növekvő repülőtéri díjakat az ágazat fellendülésének akadályaként jelölte meg. Walsh csalódottságát fejezte ki a beszállítókkal szemben, amiért azok lassan reagálnak az ellátási lánc problémáinak kezelésére, ami megnövekedett költségeket eredményezett, és korlátozta a légitársaságok képességét a repülőgépek hatékony üzembe állítására. Hangsúlyozta, hogy sürgősen megoldást kell találni erre a problémára.

Walsh továbbá felhívta a figyelmet az emelkedő repülőtéri díjak negatív hatására, külön megemlítve a hollandiai Schiphol repülőteret és a dél-afrikai repülőtereket. Kritizálta a Schiphol repülőteret, amiért a 2022-es működési nehézségek ellenére tovább emeli a díjakat, utalva a három éve tartó 37 százalékos díjemelésre, amelyhez idén további 12 százalékos emelés társul.

Az utazási kereslet pozitív kilátásai ellenére Walsh figyelmeztetett, hogy az iparág jelenlegi nyereségességi szintje nem fenntartható. Az erőteljes fellendülés ellenére a légitársaságok csak körülbelül 2,25 dollár nyereséget érnek el utasonként. Sürgette az érdekelt feleket, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával, és hangsúlyozta, hogy az ágazatban életképesebb és fenntarthatóbb pénzügyi modellre van szükség.

Címlapkép: Shutterstock