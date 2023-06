Jelentős átalakítások, és új vezetők a Glosternél

A társaság célja a belső átszervezéssel egy hatékonyabb struktúra kialakítása, amellyel nagyobb fókuszt kapnak a kiemelt területek és ez tovább növeli a cégcsoport eredményességét és támogatja a Glostert 2025-ös stratégiájának megvalósításában - írták.

2022-ben a szoftverfejlesztés volt a társaság növekedési motorja: ez a tevékenység a teljes árbevétel több mint egyharmadát (37,8%-át) tette ki, köszönhetően a három, tavaly sikeresen lezárt akvizíciónak. A Gloster a Nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág élére 2023. június 1-i hatállyal Murvai Attilát, a 2021. ősze óta a cégcsoporthoz tartozó Gloster-Minero IT egyik alapítóját nevezte ki. Murvai Attila az üzletág vezetése mellett a Gloster-Minero IT ügyvezetői feladatait Tóth Attilával közösen látja el, aki szintén a kezdetek óta részese a Minero IT fejlődésének. Ezzel a szoftverfejlesztést két olyan, a társaságon belülről érkező szakember vezeti majd, aki évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a komplex szoftverfejlesztési projektek területén.

A Gloster Cloud Zrt. vezérigazgatói feladatait és ezzel a Cloud üzletág vezetését egy tapasztalt szakember, Bene Tamás látja el, akit külön ezzel a feladattal keresett meg a Gloster menedzsmentje.

A szerkezeti átalakulás további fontos eleme, hogy a humánerőforrás-menedzsment is nagyobb hangsúlyt kap. Oszlánszki Péter korábbi humán erőforrás vezérigazgató-helyettes a társaság május 16- án tartott éves rendes közgyűlése óta az igazgatóság tagjaként végzi munkáját.

A Gloster árfolyama idén 6,9 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Portfolio