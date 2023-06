Lépett az olajkartell - Ugrik az olajár

Csökkentik a kitermelésüket a világ vezető olajkitermelő országai, amivel az olajpiac stabilitását szeretnék elérni a világgazdasági növekedés lassulása mellett. A lépések hatására ma emelkedett az olaj ára.

Jelentős vágásról döntöttek

A szaúdi energiaügyi minisztérium múlt hét pénteken közölte, hogy a királyság kitermelése a májusi napi 10 millió hordóról júliusban napi 9 millió hordóra csökken, a kitermelés ilyen mértékű csökkentésére évek óta nem került sor.

Abdulaziz bin Salman szaúdi energiaügyi miniszter herceg azt mondta, hogy "mindent meg fognak tenni, ami szükséges ahhoz, hogy stabilitást hozzon erre a piacra".

A Szaúd-Arábia által vasárnap vállalt önkéntes csökkentés kiegészíti az OPEC és Oroszország által megkötött szélesebb körű megállapodást az olajpiaci kínálat 2024-ig történő korlátozásáról. mivel a csoport igyekszik fellendíteni a lanyhuló olajárakat.

A deal azért fontos, mert az OPEC+-nak meghatározó ereje van az olajpiacon, a szervezethez tartozó országok a világ olajtermelésének közel 40 százalékát adják, a mostani vágás a globális olajkereslet 3,6 százalékának felel meg, összesen napi 3,66 millió hordót jelent.

A teljes képhez viszont hozzátartozik, hogy az OPEC+ kitermelési csökkentések közül többnek csak kevés valódi hatása lesz, mivel az Oroszország, Nigéria és Angola számára kitűzött alacsonyabb célérték gyakorlatilag megfelelnek a jelenlegi tényleges kitermelési szintjüknek.

Mit mondanak az elemzőházak?

Morgan Stanley

A csökkentés rövid távon támogathatja az árakat, de az általános piaci dinamika 2023 hátralévő részében és 2024-ben gyakorlatilag változatlan marad. Ez a harmadik OPEC kitermelési csökkentés kilenc hónapon belül, és valószínűleg az utolsó lesz idén, feltéve, hogy a keresleti és kínálati kilátásokban nem következik be jelentős változás.

Goldman Sachs

A szaúdi energiaügyi miniszter "bármit megteszünk" megjegyzése azt jelzi, hogy továbbra is kihasználja magas árképzési erejét.

RBC Capital Markets

Bár egyesek arra fognak összpontosítani, hogy Szaúd-Arábia nem az OPEC+ többi tagjával összehangoltan cselekszik, az a tény, hogy a királyság hajlandó csökkenteni a kitermelését, növeli a csökkentés hitelességét, és azt jelzi, hogy valódi kínálatszűkítés jön

ANZ Group

Szaúd-Arábia lépése valószínűleg meglepetésként éri a piacot, mivel a kitermelési kvóták legutóbbi módosítása csak egy hónapja volt érvényben, ezzel az olajpiac az év második felében még feszesebb lesz.

Emelkedik az olajár

A kitermelés visszafogása jellemzően rövid távon megemeli az olaj árát, ez történt például legutóbb, áprilisban is, amikor a meglepetésre meghozott döntés után közel 9 dollárt ugrott az olaj világpiaci ára, később viszont egyre mélyebbre esett, miután a befektetők elkezdték árazni a globális gazdasági lassulás negatív hatásait az olajkeresletre.

Az első reakció most is az olaj árának emelkedése volt, a ma reggeli kereskedésben a Brent árfolyama már több mint 3 százalék pluszban is állt, az elmúlt percekben azonban valamelyest visszacsorgott, jelenleg 1,3 százalék pluszban áll a pénteki záróértékhez képest.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images