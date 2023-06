Minimális emelkedéssel zártak a Wall Streeten

Portfolio 2023. június 06. 22:01

Tegnap egy mérsékeltebb hangulatromlás volt megfigyelhető a tőzsdéken, a nap végére Európa és az USA is lefordult. Utóbbiban részben az is szerepet játszott, hogy az Apple a napon belüli történelmi csúcs után esni kezdett, miután a cég bemutatta új AR-headsetjét, amelynek ára 3500 dollár - magasabb, mint amire sokan számítottak. Ezt követően ma az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat láttunk, és Európában is folytatódnak a bizonytalan mozgások, így csak minimális elmozdulásokat látni. Ugyanez mondható el az Egyesült Államokról is, ahol a kezdeti esést később mérsékelt emelkedés váltotta fel.