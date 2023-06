Nekiment a felügyelet a Coinbase-nek, szakad a kriptotőzsde árfolyama

A közelmúltban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) pert indított a népszerű kriptopénz tőzsde, a Coinbase ellen egy New York-i szövetségi bíróságon. A felügyelet többek között azt állítja, hogy a Coinbase be nem jegyzett brókerként és tőzsdeként működött - írja a CNBC

A konkurens tőzsde, a Binance és alapítója, Changpeng Zhao elleni vádak hétfői bejelentését követően a Coinbase részvényei hétfőn jelentős, 9 százalékos esést szenvedtek el - ezzel párhuzamosan ütötték meg a bitcoint is tegnap. Ma aztán további esés jött, miután nyilvánosságra került, hogy a Coinbase-t is pereli a felügyelet, jelenleg 17 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Gary Gensler, az SEC elnöke bírálta a kereskedési platformok működését, mondván, hogy több funkciót is ellátnak, miközben tőzsdeként hivatkoznak magukra. Gensler a hagyományos pénzügyi intézményekkel vont párhuzamot, megjegyezve, hogy a New York-i tőzsde sem működtet hedge fundot.

Az SEC panasza szerint a Coinbase brókeri, tőzsdei és staking programjai megsértik az értékpapír-törvényeket. A szabályozó azzal vádolja a vállalatot, hogy megkerüli a szabályozási struktúrákat, és nem tartja be az amerikai értékpapírjog által meghatározott közzétételi követelményeket. Az SEC szerint a Coinbase 2019 óta dollármilliárdokat keresett kriptopénz tranzakciók lebonyolításával, miközben megkerülte a befektetők védelmét szolgáló közzétételi követelményeket.

A per a Coinbase üzleti tevékenységének több aspektusával is foglalkozott, köztük a Coinbase Prime-mal, amely a megbízásokat továbbítja; a Coinbase Wallet-tel, amely lehetővé teszi a befektetők számára a likvid eszközeikhez való hozzáférést - a nevéből is láthatóan ez egy kriptotárca-szolgáltatás; és a Coinbase Earn nevű staking (röviden olyan kriptoletét, amelyre kamatot kap az ügyfél) szolgáltatással.

Gensler nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a Coinbase annak ellenére, hogy az értékpapírtörvények hatálya alá tartozik, jogellenesen egyesített és kínált tőzsdei, brókeri, és klíringházi funkciókat. Az SEC szerint a Coinbase teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy üzleti tevékenysége a szövetségi értékpapírtörvények hatálya alá tartozik, de figyelmen kívül hagyta azokat.

