Kötelezően kitiltatná az EU a Huaweit az 5G hálózatokból

Az Európai Unió fontolgatja, hogy kötelező tilalmat vezet be a tagállamok számára, amely megtiltaná, hogy biztonsági kockázatot jelentő cégekkel építsék az 5G-hálózatokat - írja az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva a Financial Times . Ez a tilalom a Huawei kínai távközlési csoportot is érintené, amellyel kapcsolatban a múltban számos alkalommal merültek már fel biztonsági aggályok. A tárgyalásokra állítólag azért kerül sor, mert Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy egyes nemzeti kormányok csak megkésve foglalkoznának ezzel a kérdéskörrel.