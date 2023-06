Nekimentek a világ legnagyobb kriptotőzsdéinek, a tét nem kicsi

Elfogyott az amerikai tőzsdefelügyelet türelme, és két nap alatt nekiment a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének és a legnagyobb amerikai kriptotőzsdének is. A vádak között szerepel az, hogy a cégek elmossák az amerikai és a külföldi szolgáltatások közötti határokat, több szolgáltatást vonnak össze egyáltalán nem konvencionális módon, összemossák a tőzsdék és az ügyfelek eszközeit, vagy hogy nem regisztrálják be a szolgáltatásaikat az Egyesült Államokban. A kriptotőzsdék elleni mostani támadásoknak azonban van egy központi kérdése, mégpedig az, hogy vajon a kriptoeszközök olyan egyedi termékek, amikre egyedi szabályozásnak kellene vonatkoznia, vagy a már meglévő szabályozást kellene rájuk alkalmazni. Az eseményekre a tőzsdei árfolyamok is nagyot mozdultak.

Binance

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) már hónapok óta figyelmezteti, esetenként fenyegeti a világ legnagyobb kriptotőzsdéit, hogy igyekezzenek megfelelni az amerikai jogszabályoknak, most pedig lépett is az SEC, és nekiment a Binance-nek és a Coinbase-nek, és az FTX kriptotőzsde tavalyi összeomlásával (alapítóját, az amerikai Sam Bankman-Friedet most értékpapírcsalással, pénzmosással és más bűncselekményekkel vádolják) indult folyamat itt vélhetően nem is áll meg.

A felügyelet első célpontja a Binance, és annak alapítója, Changpeng Zhao volt,

az SEC összesen 13 bűncselekménnyel vádolja a kínai üzletembert és cégét.

A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, tavaly a globális kriptopiaci volumen 70 százaléka ezen a platformon ment keresztül, és annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban a vállalatnak egyre szigorodó szabályozási környezettel kellett szembenéznie, és piaci részesedése csökkent, még mindig közel 50 százalék a részesedése. A platform komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, miután 2019-ben szigorodott a szabályozás az Egyesült Államokban. A Binance akkor korlátozta a fő tőzsdéjéhez, a Binance.com-hoz való hozzáférést az Egyesült Államokban, és elindította a Binance.US-t. Ez utóbbi az elérhető termékeknek egy szűkebb körét kínálta, de a legfontosabb különbség az, hogy a Binance.US-t a Binance.com-tól teljesen különálló platformként működtetik.

A felügyelet szerint viszont ez nem valósult meg, az SEC vádja az, hogy valójában nem választották el a két platformot.

Az SEC szerint

a Binance lehetővé tette az amerikai ügyfeleknek, hogy továbbra is kereskedjenek az amerikai felügyelet által nem szabályozott, nemzetközi platformon, a Binance.com-on,

ráadásul a tulajdonos, Zhao továbbra is irányította az elvileg teljesen független, amerikai, és így az SEC felügyelete alá tartozó Binance.US-t.

A SEC azt is állítja, hogy Zhao és a Binance ellenőrzést gyakorol a platformok ügyfeleinek eszközei felett, lehetővé téve számukra, hogy tetszésük szerint keverjék össze az ügyfelek eszközeit, vagy átirányítsák az ügyfelek eszközeit, beleértve a Zhao tulajdonában lévő és általa ellenőrzött Sigma Chain nevű cégét is. A felügyelet szerint a Sigma Chain manipulatív kereskedést folytatott, amellyel mesterségesen felduzzasztották a platform kereskedési volumenét. Ráadásul az SEC azt is állítja, hogy a Binance és Zhao eltitkolta azt, hogy több milliárd dollárnyi befektetői vagyont kevertek össze és küldtek egy harmadik félnek, a Merit Peak nevű cégnek, amely szintén Zhao tulajdonában van. A vádak szerint a Merit Peak és a Sigma Chain a Binance két platformján market makerként is működött, ami azt jelenti, hogy mindig rendelkezésre álltak, hogy teljesítsék az ügyfelek kriptoeszköz vételi vagy eladási megbízását, de mindkettő Zhaóhoz köthető, és azokon keresztül több tízmilliárd dollárnyi ügyfélpénzt gyűjtöttek be, ezeket az összegeket pedig összekeverték a Binance pénzével is, hasonlóan ahhoz, mint ami a csődbe ment FTX-nél is történt.

A felügyelet hétfőn tette közzé a vádjait a Binance-szel szemben, kedden pedig jött a következő lépés: szövetségi hatóságok szerint a Binance-nél lévő közel 2,2 milliárd dollárnyi amerikai ügyfélvagyon jelentős veszélynek van kitéve, hogy az alapító Changpeng Zhao ellopja, hacsak nem kerül sor a vagyonok befagyasztására.

Zhao és a Binance tagadja a vádakat, és azt írták, hogy csalódottak, hogy a felügyelet úgy döntött, hogy panaszt nyújt be a Binance ellen, amelyben - más jogorvoslatok mellett - állítólagos sürgősségi segítséget kér. A vállalat hozzátette, hogy aktívan együttműködött a SEC-vel a vizsgálatokban, és tárgyalásokat folytatott a vizsgálatok lezárását célzó tárgyalásos rendezés érdekében.

Coinbase

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance után az amerikai tőzsdefelügyelet a legnagyobb amerikai kriptotőzsdének, a Coinbase-nek is nekiment, a vád az, hogy

a cég megszegte az amerikai jogszabályokat és be nem jegyzett brókerként, tőzsdeként és klíringházként működött.

A felügyelet szerint a Coinbase legalább 2019 óta dollármilliárdokat keresett a kriptoeszközök vételének és eladásának jogellenes megkönnyítésével. A SEC azt állítja, hogy a Coinbase összevonja a tőzsde, a bróker és az elszámoló ügynökség hagyományos szolgáltatásait anélkül, hogy e funkciók bármelyikét a törvény által előírt módon bejegyeztette volna.

Az SEC lépésére már reagált a Coinbase, a vállalat jogi igazgatója, Paul Grewal elmondta, hogy az, hogy az SEC a digitális eszközök iparágára vonatkozó egyértelmű szabályok hiányában kizárólag a végrehajtásra épülő megközelítésre támaszkodik, árt Amerika gazdasági versenyképességének és az olyan vállalatoknak, mint a Coinbase, amelyek bizonyítottan elkötelezettek a megfelelés iránt. A Coinbase szerint a megoldás nem a pereskedés, hanem olyan jogszabályok, amelyek lehetővé teszik a tisztességes szabályok átlátható módon történő kidolgozását és egyenlően történő alkalmazását. Addig is a szokásos módon folytatjuk üzleti tevékenységünket, tette hozzá Grewal.

Mit akar a felügyelet?

A Binance és a Coinbase elleni vádak és az időzítés alapján nehéz nem azt feltételezni, hogy az amerikai felügyeletnél elfogyott a türelem, és széles körben célba veszi a kriptopénz kereskedéssel foglalkozó cégeket, amelyek véleménye szerint megkerülik a szabályozást, például azzal, hogy

elmossák az amerikai és a külföldi szolgáltatások közötti határokat,

több szolgáltatást vonnak össze egyáltalán nem konvencionális módon,

összemossák a tőzsdék és az ügyfelek eszközeit,

vagy hogy nem regisztrálják be a szolgáltatásaikat az Egyesült Államokban.

A kriptotőzsdék elleni mostani támadásoknak azonban van egy központi kérdése, mégpedig az, hogy

vajon a kriptoeszközök olyan egyedi termékek, amikre egyedi szabályozásnak kellene vonatkoznia, vagy a már meglévő szabályozást kellene rájuk alkalmazni.

Az jól látszik, hogy az SEC megközelítése alapján inkább az utóbbiról van szó, vagyis a felügyelet az egész szektorra a meglévő szabályozást akarja ráhúzni, aki pedig ennek nem felel meg, az nem nyújthat szolgáltatásokat az Egyesült Államokban.

Tőzsdei hatások

Az események a tőzsdéken is hullámokat vetettek, a Bitcoin árfolyama hétfőn több mint 5 százalékot esett, amivel március közepe óta nem látott mélypontra, 26 ezer dollár alá essen, hogy aztán kedden gyakorlatilag teljesen ledolgozza az esést, viszont ma már újra lejtmenetben halad az árfolyam. A hétfői esés talán logikusabbnak tűnik, mint a keddi emelkedés, utóbbira magyarázat lehet az, hogy a bizonytalanságnál minden jobb, hónapok óta a levegőben lógott már az SEC lépése, és azon túl, hogy most már az asztalon vannak a konkrét vádak, folytatódhat a szektor kitisztulása, ami hosszabb távon alapvetően jót tehet a kriptotőzsdék működésének.

A második legnagyobb piaci értékű kriptoeszköznél, az Ethereumnál is nagyon hasonlók voltak a mozgások, itt a hétfői több mint 4 százalékos esést dolgozta le kedden az árfolyam, hogy ma ismét, de csak mérsékelten essen.

A tőzsdén jegyzett Coinbase árfolyama hétfőn 9, kedden pedig további 12 százalékot esett, úgy, hogy a keddi kereskedésben már 21 százalékos mínuszban is állt a jegyzés, onnan húzták vissza.

Címlapkép: R Tsubin, Getty Images