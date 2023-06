Nem kérdés, hogy az AI akár veszélyes is lehet, de ki fogja megszelídíteni?

Tonács Attila 2023. június 07. 15:00

A ChatGPT megjelenése óta nemcsak a mesterséges intelligencia sokoldalúságáról esett rengeteg szó, hanem azokról az újfajta kockázatokról is, amelyeket ezek az eszközök az emberiségre nézve jelentenek. Arról azonban eltérő nézetek alakultak ki, milyen módon érdemes kezelni ezeket a kockázatokat. Az egyik megoldás az etikus AI fejlesztés lenne, amelyben a cégeknek is óriási felelőssége van. Erről kérdeztük I-Sah Hsieh-t, a SAS társadalmi innovációkért felelős igazgatóját a cég Innovate On Tour rendezvényén Varsóban.