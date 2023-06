A mítosz kezd valósággá válni - Mire figyelmeztetik a mesterséges intelligenciával játszadozó emberiséget az ókori görögök?

Visszatekintve történelmünk írott és tárgyi forrásaira, láthatjuk, hogy az emberiség már jóval a modern kort megelőzően eljátszadozott a mesterséges intelligencia és robotizáció gondolatával. Nagyon sokáig tartotta magát az a közkeletű vélekedés, hogy a feltalálók először a középkorban kezdtek el isteni szikra által működtetett humanoid robotokról fantáziálni. Kevesen tudják azonban, hogy az első antropomorf gépekről szóló történetek már az ókori görög mítoszokban is megjelennek. Cikkünkben bemutatjuk, miről mesél a mitológia, és milyen utat járt be azóta humanoid robotika.

Miről mesélnek a mítoszok?

Talósz, a bronzóriás történetét Kr.e. 700-ban írta meg Hésziodosz ókori görög költő, de a mítosz még ennél is korábban, a minoszi civilizáció fénykorában keletkezhetett. A történet szerint az önműködő bronzszerkezetet Héphaisztosz kovácsisten (modern fogalmakkal élve az innováció istene) ajándékozta Kréta királynőjének, Europénak. Talósz kapta a feladatot, hogy megvédje a szigetet a betolakodóktól, ezért naponta háromszor körbejárta a szigetet, és sziklákkal dobálta a közeledő hajókat.

Egyes mítoszváltozatok arról számolnak be, hogy a félelmetes teremtmény fejétől egészen a lábáig egy cső futott végig, amely az istenek titokzatos életerejét, a görögök által ichornak hívott anyagot szállította. Egy másik ókori szöveg, a Kr.e. 3. századból származó argonauták története elmeséli, hogy Talószt végül egy varázslónő győzte le, úgy, hogy az egyik lábán található csavar eltávolításával kiengedte az isteni folyadékot az óriás testéből.

Talósz halála. Forrás: Sybil Tawse/Wikimedia Commons.

A görög mitológiában fellelhető egy másik történetet is, amelyben egy mesterséges intelligencia-ügynök ősképe jelenik meg. Ez a történetet a széles körben ismert Pandora-mítosz, amelynek Pandora csak egy későbbi változatában jelenik meg ártatlan lányként, aki tudtán kívül, az isteni szelence felnyitásával minden elképzelhető rosszat a világra szabadít. Egy korábbi változat szerint, amelyet szintén Hésziodosz énekelt meg, Pandora egy Zeusz által mesterségesen létrehozott gonosz lény volt, akinek az volt az egyetlen feladata, hogy megbüntesse az emberiséget azért, mert annak sikerült megszelídítenie a tüzet.

Pandora szelencéje. John Willam Waterhouse festménye. Forrás Wikimedia Commons.

A mitikus Héphaisztosz Talószon és Pandorán kívül más önmozgó tárgyakat is készített, köztük egy sor automatizált szolgát, akik kívülről nőknek tűntek, de valójában aranyból készültek. Homérosz elbeszélése szerint Héphaisztosz ezeknek a mesterséges nőknek átadta az istenek tudását, amely tulajdonképpen a mesterséges intelligencia mitikus változatának is tekinthető.

Nem csak Európában, hanem a Távol-Keleten is találunk leírásokat elképzelt humanoid robotokról. A kínai Lei Zei egyik, Kr.e. 3. században íródott szövege Mu királya és Yan Shin gépészmérnök találkozását írja le. Utóbbi egy emberalakú és magasságú robotot mutatott be a királynak, amelynek belsejében olyan mechanikus alkatrészeket helyezett el, amelyek az emberi szervekhez hasonlóan működtek.

Az első próbálkozások

Az első igazán kifinomult robotikai szerkezetek egy középkori arab mérnök, Ismail Al-Jazari nevéhez fűződnek, akit sokan a robotika atyjának tartanak. Al-Jazari a 12. század második felében alkotott, a mechanikai eszközök megépítését részletesen leíró útmutatókat pedig egyetlen könyvben gyűjtötte össze. A szerkezetek nagy részét ugyan a korabeli hatalmasságok játékszerének szánta, de Al-Jazari az egyszerűbb emberekre is gondolt: olyan vízszivattyúkat készített, amelyeket aztán évszázadokig használtak a földművesek.

Az arab tudós leghíresebb modellje egy elefántot ábrázoló vízióra volt, amelynek fejére minden fél órában rákoppintott a rajta lovagló indiai gazdája. Al-Jazari épített egy pincérrobotot is, amely egy folyadéktartályból italt adagolt, és egy automata ajtón kilépve kiszolgálta a vendégeket. Al-Jazari egy másik szerkezetéről a tudománytörténészek azt tartják, hogy ez lehetett a történelem első programozható robotja. Ez a találmány egy zenedobozhoz hasonlított, amely négy robotzenészből áll. A dobosokat imitáló mechanizmusokat úgy lehetett programozni, hogy különböző ütemekben játsszanak.

Természetesen a reneszánsz polihisztor, Leonardo Da Vinci is épített hasonló szerkezeteket. Az egyik ilyen egy mechanikus páncélos lovag volt, aki képes volt felállni, integetni a karjával, és a fejét is mozgatta. Az egész robotot egy csigákból és kábelekből álló rendszer működtette.

A későbbi évszázadokban számos mechanikai szakember készített humanoid robotokat, amelyek képesek voltak elvégezni egy-egy előre meghatározott feladatot. A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni a Jacques de Vaucanson életnagyságú fuvolajátékosát, amelyet különböző dallamokra lehetett beprogramozni, vagy a Pierre Jacquet-Droz és fia Henri-Louis által épített írnokrobotot, amely papírra tudott vetni egy 40 karakter hosszúságú levelet.

A modern világ androidjai

A 20. században az elektrotechnika fejlődésével párhuzamosan számos olyan humanoid robotot építettek, amelyek leginkább technológiai expók és világkiállítások főszereplői voltak. A világ első intelligensnek mondható robotját 1972-ben építették meg a tokiói Waseda Egyetem kutatói. A WABOT nevű android már tudott járni, beszélt japánul, és külső receptorok (mesterséges fül és szem) segítségével fel tudta mérni a környezetét. Utódja, a WABOT-2, egy zenészrobot volt, amely képes volt értelmezni a kottát, és egy elektronikus orgonán átlagos nehézségű dallamokat is képes volt eljátszani.

A figyelemreméltóbb robotikai próbálkozások között érdemes még megemlíteni az amerikai hadsereg által 1989-ban fejlesztett Manny-t, amelybe egy mesterséges légzőrendszert építettek, de egy olyan berendezést is kapott, amellyel az emberi izzadást szimulálták.

A későbbi robotikai modellekről elmondható, hogy a fejlesztők egyre több olyan antropomorf tulajdonsággal (izzadás, éneklés, tánc) ruházzák fel a robotokat, amelyeknek nincs kifejezett funkciója azon kívül, hogy a gépeket az emberhez hasonlatossá teszik.

Később a mesterséges intelligencia fejlődésével a robotok egyre több kognitív funkciót kaptak. A szerkezeteknek egyre finomodott az érzelemolvasási és -kifejezési képessége, és különböző nyelveket tápláltak beléjük. Az első nagyobb médiavisszhangot kiváltó robot, a 2016-ban debütáló, hongkongi gyártmányú Sophia nevű android volt, amely már képes volt a vizuális adatfeldolgozásra, és egy arcfelismerővel is ellátták. A robot 2017-ben megkapta a szaúdi állampolgárságot, aminek köszönhetően hamar mémmé vált. Sophia később éles szavakkal illette a szaúdi kormány nőjogi politikáját. A robot azután fejezete ki a nemtetszését, hogy több nőjogi szervezet is rámutatott arra az ellentmondásra, hogy egy mesterséges intelligenciával működő, automatizált gép több jogot kap, mint az országban élő nők, akik még autót sem vezethetnek.

A techvilágot tavaly novemberben fenekestül felforgató ChatGPT természetesen nem csak a keresőt vagy az office alkalmazásokat turbózhatja fel, de a humanoid robotok kognitív kapacitásait is rendkívüli mértékben növelheti. Nem véletlen, hogy a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI idén áprilisban 23,5 millió dollárt fektetett be a norvég 1X robotikai vállalatba. Az 1X közölte, az OpenAI-jal együtt elkötelezték magukat, hogy a feltörekvő technológiákat az emberek mindennapi életének részévé tegyék, és növeljék a munkaerő hatékonyságát.

Egyelőre nem tudni, hogy fog kinézni az OpenAI és az 1X közötti együttműködés, de néhány korábbi modell alapján következtethetünk arra, hogy néz ki a generatív mesterséges intelligencia és a robotika találkozása. A Hanson Robotics és az Engineered Arts által fejlesztett Ameca a GPT nyelvi modell segítségével kommunikál, és a helyzethez illő arckifejezéseket is ennek segítségével választja ki.

A fenti modellek sokakban válthatnak ki olyan reakciót, amely az emberhez való hasonlóság és a tárgyhoz fűződő affinitás viszonyát ábrázoló grafikon „hátborzongató völgy” nevű szakaszában helyezhető el (az ide tartozó tárgyak látványa bizarr érzést vált ki a szemlélőből). Sokan egyenesen nevetségesnek találhatják az egyelőre esetlen szerkezeteket, a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődési üteme azonban hihetetlenül gyors, és ezt semmiképp nem szabad alábecsülni.

Már csak azért sem, mert úgy tűnik, hogy az elszabadult technológia veszélyeire már az ókori görögök is figyelmeztettek, jóllehet sosem voltak olyan műszaki és számítógépes képességek birtokában mint korunk embere.

Adrienne Mayor, a Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology című könyv szerzője szerint nem árt észben tartani, hogy egyik mítosznak sincs jó vége, amelyben az istenek a mesterséges lényeket a földre küldik.

Mintha a mítoszok azt mondanák, hogy amíg ezeket a mesterséges dolgokat fent az égben az istenek használják, addig nagyszerűek. De amint kapcsolatba kerülnek az emberekkel, káosz és pusztulás következik.

Címlapkép: Tálósz halála az argonauták keze által. Az ábrázolás egy 5. századi antik vázán található, amelyet jelenleg az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őriznek. Forrás: Wikimedia Commons