Véleményt mondott a Concorde a Wizz Airről

Az elemzőház szerint az előfoglalások alapján brutálisnak ígérkező nyári időszak, valamint az emelkedő jegyárak miatt kialakult túlzásba vitt lelkesedés elillanásának jeleit figyelhettük meg az árfolyamban az elmúlt hetekben. A légiipari részvények számára szezonálisan gyenge időszakban vagyunk, ráadásul az európai infrastruktúra problémák (légiirányítás, reptéri utaskezelés, orosz-ukrán háború, sztrájkok) a következő hetekben negatív hatást gyakorolhatnak az ágazatra - írja a Concorde.

A 2023-as pénzügyi évben a bevételek 134 százalékkal 3,9 milliárd euróra nőttek. Az EBITDA két negatív évet követően 134 millió euró lett, ugyanakkor EBIT szinten nagyon komoly, 465 millió euró veszteséget ért el a cég. A nettó eredmény 535 milliós veszteséget mutatott.

Ez minden soron elmaradt az elemzői és a Concorde várakozásaitól is.

Az elemzőház azonban kiemelte, hogy a vártnál rosszabb negyedéves és egyben éves eredmény ellenére a menedzsment idei évre vonatkozó nagyon magas, 350-450 millió euró közötti profitvárakozása nagyon pozitív csalódást okozott. A társaság a kiugró profit várakozást a jelenleg futó negyedévben eddig tapasztalt erős jegyárkörnyezettel, valamint a nyári időszakra vonatkozó nagy utazási kedvvel indokolta, miközben a repülőgépek töltöttsége is elkezdett visszatérni a koronavírust megelőző időszak adataihoz. A nagyobb flottának köszönhetően a Wizz Air várhatóan 30 százalékkal többet repül majd idén, mint az előző évben, ami gyakorlatlag megegyezik a Concorde korábbi előrejelzésével - jegyzik meg.

A társaság likviditási helyzete március végén stabil volt, mivel szabad pénzeszközeinek egyenlege 1,4 milliárd euró környékén állt. Ennek ellenére a Concorde-ot aggasztja a finanszírozás, hiszen a vállalat bruttó adóssága már az 5,3 milliárd eurót is átlépte - ez gyorsabban nőtt, mint amire a piac számítothatott. A Wizz Airnek várhatóan nem lesznek refinanszírozási problémái a közeljövőben, de fontos megemlékezni arról, hogy a következő 12 hónapon belül a lízing és kötvények törlesztése csaknem 1,3 milliárd készpénzkiáramlással fog járni. Ez a refinanszírozási igény a jelenlegi relatív magas kamatkörnyezetben magasabb finanszírozási költségekhez is vezethet a jövőben, ami a profitabilitást ronthatja - írja a Concorde.

Azonban az alacsonyabb olajárak tükrében idénre 5,15 milliárd euró bevétellel és 372 millió euró profittal számol az elemzőház.

A javuló operáció és a növekedési kilátások ellenére a Concorde továbbra is túlértékeltnek tartja a Wizz Airt, melynek eladósodottsága extrém nagyra duzzadt a versenytársaihoz képest. Hozzátették emellett, hogy némi aggodalomra ad okot a könyv szerinti saját tőke negatívba fordulása. Amennyiben profit szinten nem sikerül teljesíteni a menedzsment profit előrejelzését (minimum 350 millió euró), akkor a saját tőke negatív lehet két egymást követő évben is, így a legrosszabb forgatókönyv szerint akár tőkeemelésre is sor kerülhet jegyzi meg a Concorde.

Az elemzőház korábbi 20,6 fontos célárát 23,9 fontra emelte, míg az ajánlását eladásról csökkentésre javította. Múlt pénteken a Wizz Air 27,3 fonton zárt, ehhez képest a Concorde célára 12,5 százalékkal van alacsonyabban.

