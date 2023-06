Az OTP sem ér az égig, ma legalábbis nagyon nem

Alulteljesítő a magyar tőzsde

A vezető nyugat-európai piacokon ma is kitart a hét eleji lendület, miközben a magyar tőzsde 1,2 százalékos mínuszban áll, vagyis jelentősen alulteljesítő a szélesebb európai piachoz képest a BUX.

Ha megnézzük a BUX index komponenseit, akkor hamar eljutunk a megoldáshoz, hiszen az index két legfontosabb (és legnagyobb súlyú) tagja, az OTP és a Mol is mínuszban van - előbbi 2,1 százalékot, utóbbi 1,1 százalékot esett.

De mi történik a két blue chippel?

Az OTP esetében egyrészt látszik, hogy nem teljesen OTP-specifikus mozgásról van, hiszen a régiós bankpapírok többségében szintén gyengélkednek ma.

Viszont azért látszik, hogy a régiós szektortársakhoz képest is jelentősebb esésben van a hazai bank árfolyama. Ennek a másik oldalon technikai okai is vannak, hiszen a hónap eleje óta volt a papírban egy több mint 12 százalékos emelkedés. Ez ahhoz vezetett, hogy rövidtávon (napi grafikon) már túlvettséget mutatott a tegnapi zárásra az RSI (71,3), tehát egy korrekció már időszerű volt. Ettől függetlenül a mai esés a hosszabb távú képben nem igazán hoz romlást. Hogy mely szinteket érdemes most figyelni, arról tegnapi, részletesebb technikai elemzésünkben írtunk.

Szintén gyengélkedik ma a Mol árfolyama, viszont itt a szektortársak esetében inkább kis emelkedés látszik, vagyis hozzájuk képest alulteljesítő a Mol. Ami azonban szintén egy nagy különbség, hogy az olyan cégek, mint a PKN Orlen, az Eni, vagy a Shell grafikonja közel sem úgy néz ki, Molé. A Mol szektortársainak grafikonja inkább hasonlít a Shellre, amelynél megvolt a március közepe utáni felpattanás, tavasz közepére azonban kifulladt a rali.

A hazai olajtársaság árfolyama ehhez képest március közepe óta közel 26 százalékot emelkedett, és június eleje óta közel 6,6 százalékkal került feljebb. Érdemes viszont megjegyezni, hogy a Molnál ez a június eleje tartó időszak szinte végig túlvettség mellett történt, vagyis itt is érik a korrekció, hiszen az RSI még a mostani esés mellett is 70 fölött van a napi grafikonon. Emellett a heti grafikon alapján sem maradt túl sok mozgástér, hiszen már ott is 66,5-nél áll az indikátor.

