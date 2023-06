Felpattantak a tőzsdék az inflációs adat után

Portfolio 2023. június 13. 15:33

Nagyot raliztak tegnap az amerikai tőzsdék, az S&P 500 tavaly április óta nem látott szinten zárt, miközben a befektetők már a heti kamatdöntéseket várják. Ezt megelőzően viszont már ma beindul az adatdömping, hiszen délután kijött a májusi infláció első közlése az USA-ból, amely a vártnál nagyobb csökkenést mutatott. Eközben úgy tűnik, hogy nem enyhül a lelkesedés a tőzsdéken, hiszen az ázsiai piacokon nagyrész ma is emelkedtek a vezető indexek, és Európában is felfelé kapaszkodnak a tőzsdék, és az USA-ban is pozitív hangulatban telik a kereskedés - az S&P 500 több mint egy éve nem látott szintre emelkedett.