Történelmi csúcson az Apple - Meddig száguldhat még a sztárpapír?

Történelmi csúcsra menetelt az Apple részvényeinek árfolyama a hétfői kereskedésben a technológiai részvényeket övező optimizmus közepette, amire rásegített az is, hogy múlt héten bemutatta legújabb termékét az amerikai óriásvállalat. Az elemzői célárak átlaga alapján már nincs további komoly felértékelődési potenciál a részvényekben, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem emelkedhet még innen az árfolyam. Mindenesetre intő jel, hogy a papírok mind historikusan, mind az amerikai részvénypiachoz viszonyítva drágának számítanak a jelenlegi szinteken.

Történelmi csúcson az Apple

Új zárócsúcsot állított fel a hétfői kereskedésben az Apple részvényeinek árfolyama, a papír 1,6 százalékos emelkedés után 183,79 dolláron fejezte be a napot az amerikai tőzsdén.

Ezzel a 2022 januárjában felállított történelmi csúcsot döntötte meg az árfolyam, ami a záróértékeket illeti, bár az Apple múlt heti termékbemutatóján, amikor a Vision Pro szemüvegről rántotta le a leplet a cég, már napközben megvolt az új rekord. Az Apple részvényei idén 41 százalékkal értékelődtek fel, amivel felülteljesítő a papír a technológia szektorban, ami egyébként is nagyot ment, a Nasdaq index szintén szép erősödést mutatott, 35 százalékkal emelkedett az év eleje óta.

Az Apple a legnagyobb vállalat továbbra is az amerikai tőzsdén, piaci kapitalizációja már közelíti a 3 ezer milliárd dolláros mérföldkövet, a hétfői zárócsúccsal számolva pontosan 2,89 ezer milliárd dollárra rúg, súlya pedig már 7,5 százalék az S&P 500 indexben.

Miért lett a befektetők kedvence?

Az iPhone gyártója a befektetők egyik kedvencévé vált az utóbbi években még a piaci turbulenciái közepette is.

Amikor a bankszektor problémái kezdtek kibukni a Silicon Valley Bank csődjét követően, a befektetők menedékként tekintettek az Apple részvényeire, miután a vállalat erős mérleggel rendelkezik, stabil bevételt termel és masszív részvényesi készpénz-visszajuttatási programja van - emeli ki az Apple fő vonzerejét a Bloomberg.

A cég legutóbbi, első negyedéves gyorsjelentése eloszlatta a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat is, miután a társaság az elemzői várakozásokat felülmúló számokat közölt, leginkább az iPhone üzletágnak köszönhetően. Az Apple okostelefon-üzletágában továbbra is kitart a növekedés és növelni tudta piaci részesedését az év első hónapjaiban. Ezt segítette, hogy felhasználókat tudott szerezni az Apple a fejlődő piacokon, például Indiában, ahol kiskereskedelmi üzletek nyitásával kezdett terjeszkedni a cég. Jó hír, hogy az alkatrészhiány és az ellátási lánc problémái enyhülni látszanak, ennek is volt köszönhető a vártnál erősebb teljesítmény.

A profitabilitást segíti az egyre nagyobbra növekvő, magasabb marzsú szolgáltatási üzletág, amelynek már közel 1 milliárd (pontosan 975 millió) előfizetője van a különböző platformokon világszerte, és jelentős a növekedés még negyedév/negyedév alapon is, az év végéhez képest ugyanis mintegy 40 millióval nőtt az előfizetői létszám.

Azon látszik, hogy az Apple-t kevésbé viselte meg a nehezebbre forduló gazdasági környezet, hogy a nagy technológiai vállalatokkal ellentétben nem vitt véghez tömeges elbocsátást a cég, miközben az Amazonnál, a Meta Platformsnál, de még a Microsoftnál is többezer fős leépítésre került sor az elmúlt hónapokban.

Az Apple-nél már régóta kérdés, hogy mi lehet az innováció következő lépcsőfoka, mi lesz az újabb nagy dobás.

A kilátásokkal kapcsolatban optimizmussal tölthette el a befektetőket, hogy a napokban bemutatta a vállalat a Vision Pro szemüveget. Bár a termék körüli lelkesedés nem volt általános, nagy megosztottságot váltott ki a piaci szereplőkben, volt, aki forradalminak nevezte és volt, aki kiemelte, hogy a VR/AR headseteknek nincs még tömeges piaca. A termék ára is igen magas, így inkább a tehetősebb korai elfogadók vehetik meg és még évekbe telhet, hogy számottevő hatása legyen az Apple számaira. A CNBC népszerű műsorvezetője, Jim Cramer azonban optimista a termékre, szerinte a készülék egy eszköz lesz a mobilszolgáltatók közötti csatározások közepette.

Mit mondanak az elemzők?

Ha az elemzői célárak középértékét nézzük, akkor az látszik, hogy innen már nem látnak jelentős felértékelődési potenciált a piaci szereplők, az átlagos elemzői célár jelenleg 186,4 dollár az Apple részvényeire, ami minimálisan haladja meg a papírok tegnapi záróárfolyamát.

Ha az egyedi véleményeket nézzük, akadnak azonban bőven friss 200 dollár feletti célárak, a Wells Fargo például 210 dolláros, a Wedbush 220 dolláros célárat fogalmazott meg az Apple papírjaira, mind a ketten a Vision Pro szemüveg bemutatását követően frissítették modelljüket.

A Refinitiv gyűjtése szerint a céget követő 41 elemző közül 30 adott vételi, vagy „strong buy” ajánlást az Apple részvényeire és mindössze egyetlen elemző javasolja jelenleg eladásra a papírt.

Árazás

Az Apple részvényei nem olcsók jelenleg, a részvények 12 havi előretekintő P/E rátája 28-szoros a Refinitiv konszenzusa szerint, ami jelentősen meghaladja az elmúlt 10 év átlagát, bár a 2020-ban látott magasságoktól még elmarad.

A szélesebb körű piachoz képest is jelentősebb prémiummal forognak az Apple részvényei jelenleg, az S&P 500 indexhez képest több mint 50 százalékos a prémium. Az Apple papírjai 2019 közepéig még diszkonttal forogtak, akkor fordult a helyzet és azóta tartósan felülmúlja P/E ráta tekintetében az amerikai tőzsdét.

Címlapkép: Christoph Dernbach/picture alliance via Getty Images