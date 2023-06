Nem változtatott a Fed, hirtelen megütötték, majd visszahúzták a tőzsdéket

Mint ahogy azt korábbi kamatdöntések után is láthattuk, az első reakció után gyakran annak az ellenkezője a folytatás, mint most is, a Fed bejelentése után esés jött az amerikai részvénypiacokon, de nem sokkal később megérkeztek a vevők, a vezető amerikai részvényindexek pedig már le is dolgozták az esés nagy részét.