10 ábrán mutatjuk, hogyan fizet a magyar

A kártyás forgalom tovább bővült, az e-kereskedelmi forgalom még mindig húzza a kártyás fizetéseket, a mobilfizetések ismét nagyot mentek, a fizetési kérelmek alacsony bázisról ugrottak, az azonnali fizetési rendszer forgalma kis mértékben emelkedett - derül ki az MNB friss pénzforgalmi statisztikájából. Az is látszik, hogy a MNB rendeletét követően a hazai ATM-hálózat mérete nem zsugorodott tovább, a negyedévben 63 bankautomtát telepítettek a bankok. Megnéztük, mi történt az első negyedévben a pénzforgalomban.

Az idei első negyedévben az előző év azonos időszakához képest 32,5 százalékkal nőtt a kártyás fizetések értéke – ideértve a belföldi és a külföldi forgalmat egyaránt –, a kártyás tranzakciók száma pedig 18,5 százalékkal emelkedett. A kártyás forgalom értékének növekedését részben a magas infláció is magyarázza. A hazai e-kereskedelem továbbra is húzza a kártyás fizetések forgalmát, itt 50 százalék feletti volt a növekedés.

A kártyás készpénzfelvételek értéke – a jelentős infláció ellenére – 1 százalékkal csökkent éves alapon, míg darabszámuk 0,3 százalékkal esett vissza.

A kártyás forgalom és a kártyás készpénzfelvételek aránya a kártyák javára tovább javult:

Ma már 1,8-szor több pénzt költünk bankkártyával, mint amennyit felveszünk a segítségével.

A mobiltárcás fizetések értéke és darabszáma is gyorsan emelkedik: egy év alatt közel 70 százalékkal nőtt a kártyás mobilfizetések száma, értéke pedig közel 90 százalékkal bővült.

A POS-terminálokról szóló MNB-statisztika az utóbbi időszakban jelentős eltérést mutathat a tényleges piaci viszonyokhoz képest, ugyanis a külföldi szolgáltatók POS-termináljai nem vagy legfeljebb részlegesen szerepelnek ebben, miközben ezek a szolgáltatók is terjeszkednek a hazai piacon. Ugyanakkor a hazai szolgáltatók adatközlése is fontos információkkal szolgál, ám ezt érdemes ebben a kontextusban értékelni.

Az egy évvel korábbi azonos időszakihoz képest mintegy 4 százalékkal csökkent a hazai pénzforgalmi szolgáltatók fizetésikártya-elfogadói hálózatához tartozó elfogadóhelyek száma, viszont a fizikai POS-terminálok száma 3, a netes elfogadóhelyeké 18 százalékkal nőtt.

Mint arról korábban beszámoltunk, több banknak is bővítenie, finomhangolnia kell az ATM-hálózatát az MNB által meghatározott új szabályok nyomán. Van, ahol csak az ATM-ek átcsoportosítására lesz szükség, és lesz olyan pénzintézet is, amely változtatás nélkül teljesíti az új elvárásokat. Május közepén az MNB közölte, hogy a Covid előtti ATM-számot kell a bankoknak újra elérniük, ami körülbelül 5100 ATM-ből álló hálózatot jelent. A bankok a jelek szerint meg is kezdték az új ATM-ek telepítését, az eddigi csökkenő trend visszapattant, a pénzintézetek a negyedévben 63 új automatát telepítettek.

A hazai lakossági bankszámlák száma 3 százalékkal nőtt éves alapon.

Az átutalási tranzakciók csak kisebb mértékben növekedtek, az előző év azonos időszakához képest az egyedi forintátutalások száma 3,3 százalékkal, értéke pedig 35,5 százalékkal nőtt, utóbbi adatnak jelentős része az inflációs hatásnak köszönhető – jegyzi meg az MNB az adatokkal együtt kiadott közleményben. Emellett viszont egyre több kis értékű átutalás zajlik az azonnali fizetési rendszerben, ahol az átutalások száma 8,2 százalékkal, értéke pedig 17 százalékkal növekedett.

Alacsony bázisról, de gyorsan emelkedik a fizetési kérelmek értéke: a negyedévben már mintegy 407 millió forintnyi tranzakció történt, ami több, mint 12-szerese az egy évvel korábbi értéknek. Az MNB AFR 2.0-ás tervének része, hogy ezeket a tranzakciókat is felpörgessék.

A magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi szolgáltatásokból származó bevétele az elmúlt 12 hónapban több mint 775 milliárd forintra rúgott, a 2022 első negyedévénk végével záruló 12 hónapos időszakban ez 639,5 milliárd forintot tett ki, azaz összességében 21 százalékkal nőtt a bevételük.

Az MNB a közleményben megjegyzi, hogy a hazai kártyakibocsátói információk alapján az adathalász módszerek – ideértve a fizetési adatok ügyfelek megtévesztésével történő megszerzését is – dominálnak, amely során az elkövető az érzékeny fizetési adatokat megszerezve, azokat felhasználva hajtja végre a csalást. Az ügyfél megtévesztése következtében, az ügyfél által, illetve közreműködésével indított visszaélési tranzakciók száma ennél jóval alacsonyabb. A 2023 első negyedévben leírt kár 956 millió forint volt a kibocsátó oldali kártyás visszaéléseknél, 243 millió forinttal több, mint az előző év azonos időszakában; ebből a kártyabirtokosra terhelt veszteség mind nominálisan, mind arányait tekintve jelentős növekedést mutat. A csalások témakörével egy másik elemzésünkben részletesen is foglalkozunk majd.

Címlapkép: Getty Images