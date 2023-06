Hivatalos: ketten maradtak versenyben a Dunaferr vasműért

A Fővárosi Törvényszék napokban megjelent döntése szerint a felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. értékesítési eljárásában két vevőjelölt maradt talpon. Az egyikük nem meglepetés, a másik cég neve idehaza egyelőre még nem ismert, háttere elsőre különlegesnek tűnik.

A Cégközlöny legutóbbi számában jelent meg az a hirdetmény, amely a Fővárosi Törvényszék határozatát is tartalmazza a dunaújvárosi vasmű felszámolása ügyében. A 4 oldalas dokumentum legfontosabb része, hogy

a Dunaferrért folyó küzdelemben két vevőjelölt maradt az 5-ből: a Liberty Steel Centrel Europe Kft. és a Vulcan Steel Private company Limited by Shares.

Ez a két érdeklődő nyújtott be érvényes jelentkezést. Érvénytelen jelentkezés érkezett a Metinvest BV-től és a Trasteel Trading Holding SA-tól. Előbbi esetében az volt az érvénytelenség oka, hogy a nemzetbiztonsági előminősítő eljárás záró napjáig nem érkezet meg az elvárt tájékoztatás, utóbbi pedig nem fizette meg a részvételi biztosítékot. A Trinec Property Kft. pedig nem felelt meg a részvételi feltételeknek.

A Metinvesttel kapcsolatban a hirdetmény azt is tartalmazza, hogy "a társaság vonatkozásában a nemzetbiztonsági előminősítő eljárás (fentiekben megjelölt) záró napjáig a 12. § (7) bekezdés d) pontja és (8) bekezdése szerinti tájékoztatás nem érkezett meg, amelyre tekintettel a Kormányrendelet 8. § (9) bekezdése szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen". Ez azt jelenti a hivatkozott rendelet értelmében, hogy a nemzetbiztonsági előminősítő eljárásért felelős (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős, Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda) miniszter nem adta ki azt a tájékoztatást, miszerint "a külföldi részvételi jelentkező értékesítési eljárásban történő részvétele Magyarország biztonsági érdekét nem sérti". Emlékezetes, az ukrán háttérrel rendelkező Metinvest már a korábbi években is érdeklődött a dunaújvárosi vasmű iránt, és januárban olyan hírek jelentek meg, hogy a felszámolási eljárás során is érdeklődőként jelenik meg, ezt jelezte már januárban is Orbán Viktor miniszterelnöknek egy levélben Yuriy Ryzhenkov, a Metinvest vezérigazgatója.

Mit tudunk a talpon maradt vevőjelöltekről?

A Dunaferr hónapok óta húzódó történetében nem váratlan szereplő a Liberty Steel, sőt, teljesen logikus, hogy eljuttottak az értékesítési eljárás legutolsó szakaszáig, hiszen már eddig is egyértelműen kifejezték vételi szándékukat a vasmű iránt. Ez volt az a társaság ugyanis, amelyik életmentő szénszállítmányt biztosított a dunaújvárosi gyárnak és meg is alapította Magyarországon a saját leánycégét. A cég elkötelezettségét jelezte az is, hogy Sanjeev Gupta, a Liberty Steel Group ügyvezető elnöke és vezérigazgatója többször is járt Magyarországon, a vasmű nagyolvasztójának és hideghengerművének februári újraindításakor is a gyárban tett látogatást. Akkor Sandip Biswas, a Liberty Primary Steel vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Liberty kezdetben az európai üzemeiből nyersanyagot szállított a Dunaferrnek, majd bérgyártási szerződés kötésével segítette elő a folyamatos üzletmenet fenntartását. A jelenleg is felszámolás alatt lévő dunaújvárosi gyár ebből a bérgyártásból tudja jelenleg is biztosítani a fennmaradását.

A jegyzőkönyvből a Vulcan Steel nevű cégről hivatalosan ennyi derül ki: székhelye: Apex House, Bank Street, 28, Cybercity Ebene 72201, Mauritius MAURITIUS, akta száma: C173280; Mauritiuson alapított és nyilvántartott cég. Amennyiben ugyanarról a cégről beszélünk, akkor a Vulcan Steel Limited a nyilvánosan elérhető információk alapján legutóbb 2020-ban került a hírekbe, amikor Jindal Steel & Power Limited (JSPL), India egyik vezető acél- és energiaipari vállalatától megvásárolta az ománi székhelyű Jindal Shadeed Iron and Steel (JSIS Oman) vállalat 49%-os részesedését. Akkor a híradások a Vulcan Steel céget egy mauritiusi székhelyű zártkörű részvénytársaságként jegyezték, ami a Templar Investment Limited leányvállalata.

Címlapkép: Dolgozó a hideghengerműben a Dunaferr Dunai Vasműjében 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos működési szerződést kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzemeltetésének lehetőségét. A kormány februárban arról döntött, hogy hat hónapon keresztül kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd