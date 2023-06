Itt a magyarázat, hogy miért nyúl bele a kormány több tízezer áramszerződésbe

Több tízezer magyar vállalkozás van veszélyzónában amiatt, hogy tavaly év végén kényszerből rendkívül magas árak mellett kellett új fix áras áramszerződést kötnie, így egész évre beragadt ezekbe a konstrukciókba, ez pedig az ipari termelést láthatóan visszafogja, és akadályozza az infláció leszorítását is, így kormányzati beavatkozásra van szükség – rajzolódik ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara illetékeseinek mai közös cikkéből. A jelek afelé mutatnak, hogy legalább húszezer cég van a készülő megsegítés célkeresztjében, akik 320 euró/MWh feletti áron kötöttek szerződést, miközben most 100 euró körüliek a piaci árak, illetve az energiaköltségek működési arányához kötnék a kormányzati beavatkozást. Jövő héten kormányzati bejelentés várható, ahogy azt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tegnap már megüzente, és könnyen lehet, hogy ez a döntés lesz az Orbán Viktor kormányfő által ma belengetett új gazdaságvédelmi akcióterv egyik fontos eleme.

A tavasszal jelzett áramszerződéses céges panaszok, segélykiáltások után az elmúlt napokban felpörgött a híráramlás a témában, hiszen hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy közleményben kérte a kormányt a helyzet áttekintésére, aztán a kamara elnöke egy lap-, illetve egy televíziós interjúban is vázolta a cégek felől beérkezett problémákat és a javaslatokat. Három főbb irányt vázolt, amelyek közül a legnagyobb esélyűnek azt vázolta:

azt vennék alapul, hogy a teljes működési költségen belül az energiaköltség milyen aránnyal van jelen. Meghúznának egy százalékos határt, ami fölött életbe lépne a kormányzati beavatkozás.

A tv-interjúban szintén előjött ez a szófordulat: „szabályozási kérdés lesz, hogy hány százaléknál lép életbe, illetve hogy iparáganként leszálazza-e a kormányzat” a tervezett segítséget. Mindkét helyen előjött, hogy a szerződésekbe való beavatkozásért cserébe mit kérne a kormány: az árak csökkentését és egyúttal energetikai átalakítást, de nem világos pontosan, hogy ez hogyan történne meg. Parragh az ATV-interjúban azt is jelezte: a kormány „amellett, hogy rövid távon segít a cégeknek, ösztönözze őket az energiaellátás korszerűbbé és olcsóbbá tételére is”.

Mindezek után tegnap egy jogász konferencián már azt jelezte Nagy Márton, hogy kormányzati beavatkozás szükségesség az ügyben, és jövő hétre ígérte a bejelentést. Ma reggel pedig Orbán Viktor kormányfő a céges terhek (üzemanyag jövedéki adójának emelése) kapcsán jelezte: jövő héten jön egy új gazdasági akcióterv.

Ezek után pénteken délelőtt megjelent a Világgazdaság oldalán Szük Krisztina, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közgazdasági igazgatója, és Gerlaki Bence, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért felelős helyettes államtitkára közös cikke, amely a fix áras szerződések helyzetével foglalkozik. A cikk többek között az alábbiakat rögzíti, láthatóan begyűjtve a különböző szükséges adatokat a kormányzati döntéshez: „A belföldi áramellátóknak az Eurostat honlapján elérhető értékesítési árindexeit megvizsgálva az látható, hogy miközben Magyarországon a 2021 eleji szinthez (100 százalék) képest a kereskedők értékesítési árindexe 2023. áprilisban meghaladta a 360 százalékot (magyarul több mint két és félszeresére nőtt), addig az EU27 átlagában mindössze 160 százalék körül alakult e mutató. Ebből fakadóan megállapítható, hogy a hazai vállalati szektor áramköltségeinek emelkedése kimagasló volt az Európai Unió országai körében, sehol máshol nem tapasztalhattunk ilyen mértékű költségnövekedést.”

Mi az Eurostat adatbázisában a féléves adatok alapján is azt látjuk, hogy a különböző céges fogyasztási méretekben is tényleg jelentős a magyar áramárak ugrása 2021. első feléhez képest, ezt jelzik az alábbi ábrák is

Vannak azonban frissebb adatok is, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatbázisában márciusig is láthatók a különböző fogyasztási méret szerint az áramárak forint/KWh-ban és amint látható: a nagyobb éves fogyasztású cégek vagy korábban léptek jobb időzítéssel az áramszerződéseik újrakötésében, vagy nagyobb arányban változó áras (tőzsdei jegyzést követő) szerződéseket kötöttek, mert a tavaly évközbeni nagy áramár ugrás után meredek csökkenés látszik az ő átlagáraikban, míg a kisebb éves fogyasztású cégeknél tavaly év végére emelkedtek meg az átlagárak és azóta is ott ragadtak, hiába estek a piaci árak. Az alábbi ábra tehát jól érzékelteti, hogy ezen a téren van keresnivaló és tényleg sok cég ragadhatott be a tavaly év vége felé még magas piaci árak mellett a fix áras szerződésekbe, így hiába estek azóta a tőzsdei árak, ők nem tudják ezt élvezni.

A VG cikke a fentiek kapcsán rámutat:

„A sok esetben kamarai inputokon nyugvó kormányzati intézkedések, bár segítettek a vállalati szektor bizonyos szegmenseiben (egyrészt szakágazatokat tekintve, másrészt méret szempontjából), de ki kell jelenteni, hogy továbbra is sok olyan hazai vállalkozás maradt, amelyek az átmeneti energiaár-robbanás terheit ma is cipelik. Ennek nyomait ma még a vállalati fizetésképtelenség és a csődök számában szerencsére aligha véljük felfedezni, ugyanakkor két nagyon lényeges makrogazdasági adat alakulásában mindenképpen fontos tényezőnek tekinthető. Ilyen makromutató az ipari termelés, valamint az infláció is.”

Ennek nyomait ma még a vállalati fizetésképtelenség és a csődök számában szerencsére aligha véljük felfedezni, ugyanakkor két nagyon lényeges makrogazdasági adat alakulásában mindenképpen fontos tényezőnek tekinthető. Ilyen makromutató az ipari termelés, valamint az infláció is.” Az ipari termelés kapcsán rámutatnak: „Ha megvizsgáljuk az idei év első négy hónapjának ipari termelési adatait, azt láthatjuk az előző év azonos időszakához képest, hogy az energiaintenzív szektorok (ezek között mindenképpen kiemelendő az építőalapanyag-ipar, az élelmiszeripar, valamint a vegyipari termékeket gyártó szektor) szinte mindegyikében markáns visszaesés tapasztalható. A papír- és papírtermékeket gyártó szektor tekinthető az egyedüli nagyobb súlyú iparágnak, amely energiaintenzív, azonban nem volt visszaesés a termelési volumenben az év első négy hónapjában, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a termelési volumen bővüléséről aligha tudunk beszélni a szakágazat esetében. Összességében megállapítható, hogy az energiaintenzitás és az elmúlt időszak ipari termelési adatai között egyértelmű negatív kapcsolat áll fenn, az energiaköltségek a gazdasági kibocsátás szempontjából továbbra is meghatározók.”

kapcsán rámutatnak: „Ha megvizsgáljuk az idei év első négy hónapjának ipari termelési adatait, azt láthatjuk az előző év azonos időszakához képest, hogy az energiaintenzív szektorok (ezek között mindenképpen kiemelendő az építőalapanyag-ipar, az élelmiszeripar, valamint a vegyipari termékeket gyártó szektor) szinte mindegyikében markáns visszaesés tapasztalható. A papír- és papírtermékeket gyártó szektor tekinthető az egyedüli nagyobb súlyú iparágnak, amely energiaintenzív, azonban nem volt visszaesés a termelési volumenben az év első négy hónapjában, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a termelési volumen bővüléséről aligha tudunk beszélni a szakágazat esetében. Összességében megállapítható, hogy az energiaintenzitás és az elmúlt időszak ipari termelési adatai között egyértelmű negatív kapcsolat áll fenn, az energiaköltségek a gazdasági kibocsátás szempontjából továbbra is meghatározók.” A gazdasági növekedés kapcsán pedig azt rögzítik: „Magyarországon számos kulcsfontosságú energiaintenzív iparág gazdasági súlya meghaladja az EU átlagos szintjét, amiből az következik, hogy a magas energiaárak a hazai gazdasági növekedést jobban visszafoghatják, mint az Európai Unió növekedését.”

kapcsán pedig azt rögzítik: „Magyarországon számos kulcsfontosságú energiaintenzív iparág gazdasági súlya meghaladja az EU átlagos szintjét, amiből az következik, hogy a magas energiaárak a hazai gazdasági növekedést jobban visszafoghatják, mint az Európai Unió növekedését.” Az inflációs következmények kapcsán megjegyzik: „Az iparági szereplők tehát – ha tehetik – a megugró költségeiket áthárítják, ami végső soron az infláció emelkedését eredményezi. Azok a szereplők, akik képtelenek áthárítani a költségeiket, többnyire a termelésük visszafogásával alkalmazkodnak, ugyanakkor az előzőekben bemutattuk, hogy ennek jókora gazdasági áldozata van. Ugyan mára a gáz és a villamos energia tőzsdei árai is visszatértek a 2021-es árak közelébe, de az energiaár-csapdából történő teljes kikerülést érdemben akadályozzák a magas árak mellett rögzített energiaszerződések, amelyek különösen a villamos energia esetében érintenek sok hazai vállalatot.”

Mindezek után konkrét statisztikákat közölnek a probléma súlyát érzékeltetve:

„A hazai vállalati szektor villamosenergia-szerződéseit megvizsgálva megállapítható, hogy a 2023-as évre lekötött hátralévő mennyiség közel 61 százaléka változó (tőzsdei) áras, míg 39 százaléka fix áras szerződésben van. Ebből úgy tűnhet, hogy a vállalatok számottevő része élvezi a mostani alacsonyabb piaci ár okozta költségcsökkenést. Ugyanakkor, ha a változó és a fix áras szerződések megoszlását az ügyfélszám alapján vizsgáljuk, akkor a szerződések 81 százaléka fix áras (közel 68 ezer ügyfél). Természetesen ez az arány sem jelentene feltétlenül problémát, azonban az ársávokat megvizsgálva már borúsabb a kép.”

„A 2023. évre vonatkozó fix áras szerződések átlagára a rendelkezésre álló adatok alapján 250 euró/megawattóra körüli, ami – még az alacsonyabb áron történt újraszerződések és a váltófix szerződések piaci áron történt fixálása ellenére is – többszöröse a jelenlegi 100 euró/megawattóra körüli tőzsdei árszintnek.”. Ez alapján rögzítik: „biztosan állíthatjuk, hogy a jelenlegi fixált áramszerződések átlagára a mostani piaci árakat figyelembe véve érdemben magasabb, mint ami új szerződések megkötésével elérhető lenne.”

További lényeges információ, hogy „A több mint 60 ezer fixált áramszerződéssel rendelkező ügyfél adatait vizsgálva azt láthatjuk, hogy 22 százalékuk a 160 euró/megawattóra ár alatt tud vételezni villamos energiát, ami az elmúlt időszak árait vizsgálva kedvezőnek tekinthető. A legnagyobb arányban a 160-240 euró/megawattóra ársávban vannak az ügyfelek, aminek egyik oka az, hogy közel 10 ezer gazdasági társaság a váltófix szerződések áprilisi módosításával ebbe a kategóriába esik a kedvezményes új tarifával. Az ügyfelek közel egyharmada (közel 20 ezer szerződött ügyfél) viszont rendkívül magas, 320 euró/megawattórát meghaladó áron megkötött áramszerződéssel rendelkezik. Különösen problémás körnek tekinthető az a valamivel több mint 10 ezer ügyfél, akiknek a szerződéses áramköltsége meghaladja a 400 euró/megawattórás árszintet.”

A fentiek alapján úgy fogalmaznak: „Összességében a vállalati szektor energiaköltségeit megvizsgálva arra az eredményre jutunk, hogy több tízezer vállalkozás jelenleg is jóval a piaci árak felett vásárol villamos energiát. Ez a többletköltség a kapacitások mérséklődését, a műszakok csökkentését, de a tudatos tervezést és a fejlesztési elképzelések korlátozását is maga után vonja, ezáltal rontja az ipari termelési adatokat, veszélyezteti a munkahelyeket és a gazdasági teljesítményt. Emellett ráadásul az infláció normalizálódását is akadályozza az, hogy számos vállalat a hatályos szerződése alapján az idei év egészére „beragadt” a magas energiaköltségbe. A kamarától érkező piaci jelzések alapján az állam – ahogy az elmúlt időszakban is jellemző volt – jelenleg is folyamatosan nyomon követi a vállalatok energiaköltségeinek alakulását, és felméri, elemzi a gazdasági hatásait, hiszen mára világossá vált, hogy az energiaárak stimulálása kulcsfontosságú transzmissziós csatornává vált.”

Címlapkép forrása: Shutterstock