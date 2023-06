Sokáig a pénztárcánkban marad még a plasztik bankkártya

Természetes folyamat, hogy a webshopok, e-kereskedelmi szolgáltatók növekedésével a digitális fizetési megoldások szerepe is felértékelődik, ugyanakkor azzal számolunk, hogy a plasztik kártya még sokáig a pénztárcánkban marad – mondta a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában Mark Barnett, a Mastercard Europe elnöke. A fizetéstechnológiai cég európai vezetője szerint fontos a startupokkal, fintechekkel való együttműködés – évekkel ezelőtt az egyik startup-fejlesztési programjukon például egy Revolut nevű kezdő vállalkozásnak is segítettek.

Hogyan látja a versenyt az európai fizetési piacon? Hogy néz ki jelenleg a fizetési ökoszisztéma, és milyennek látja a Közép-Kelet európai régiót?

Rendkívüli mértékű digitalizációs fejlődés történt az elmúlt 2-3 évben, az online fizetések térnyerése elképesztően erős. Természetesen nagy a piaci verseny a szolgáltatók között, folyamatosan érkeznek az új szereplők a piacra: többükkel mi is partneri viszonyban vagyunk. Ugyanakkor ha előretekintünk, azt látjuk, hogy a fintech térben további bővülés várható: az európai gazdaság gyorsan mozog, hamarosan a digitális euró bevezetése és használata kerülhet a fókuszba a szolgáltatók számára. Ezen a gyorsan bővülő piacon komoly sikereket ér el a Mastercard – azon dolgozunk, hogy a jövőben is vezető szereplői legyünk az európai fizetési ökoszisztémának, és a fintech cégek is számoljanak velünk fejlesztéseikben.

Úgy látom, hogy a régió országai nagyon gyorsan adoptálják a digitális fizetési lehetőségeket, az új technológiák gyorsan teret nyernek. Látványosan növekszik az online kereskedelem, egyre többen fizetnek a webshopokban, sokan határokon átnyúlóan is. Ezzel párhuzamosan izgalmas fintech-fejlesztések jönnek a régióból, különösen Közép-Európából, érdemes tehát figyelni ezekre az országokra

Van helye ebben a gyorsan változó ökoszisztémában a fizikai kártyának? Gondolja, hogy 10 év múlva is használni fogunk bankkártyát, hitelkártyát?

Valóban van egy látványos elmozdulás a fizikai kártyahasználattól a különféle mobilfizetési megoldások – például a Samsung Pay vagy az Apple Pay – irányába, de azzal számolunk, hogy a fizikai bankkártya nem fog eltűnni, ahogy természetesen a készpénz sem. Természetes folyamat, hogy a webshopok, e-kereskedelmi szolgáltatók növekedésével a digitális fizetési megoldások szerepe is felértékelődik, a tokenizáció növekedése is egyértelmű. A tokenek használata segíti a digitális fizetésekhez kapcsolódó csalások megelőzését: 3 milliárd fogyasztó használja a fizetési megoldásainkat, akik több mint 25 milliárd tokent generálnak. Ezek a kereskedők számára biztonságosabb tranzakciókat, gyorsabb fizetési felületeket, új fizetéselfogadási és további értékesítési lehetőségeket kínálnak.

Ugyanakkor azzal számolunk, hogy a plasztik kártya még sokáig a pénztárcánkban marad.

Mit gondol az European Payments Initiative-ről? Az európai szintű instant payment rendszerek mennyire jelentenek valós fenyegetést a kártyatársaságok számára?

Szerintünk a verseny fontos és szükséges: tehát üdvözöljük a versenyt. Azt gondolom, hogy nem ér minket felkészületlenül egy új piaci szereplő megjelenése, a folyamatos fejlesztéseinkkel valós alternatívát tudunk mutatni a fogyasztók és a pénzügyi szektor szereplői számára egyaránt.

A Mastercard már jóval több, mint fizetéstechnológiai vállalat: ügyfeleink számára olyan szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek erősíthetik piaci szerepüket például a marketing szempontjából, vagy a fogyasztói hűségprogramok területén. Úgy tudom, hogy a European Payments Initiative 3 országban indul el majd idén,: ezek a fejlesztések hatalmas erőforrásokat igényelnek. A mi infrastruktúránkban ugyanakkor ezek már régóta működnek, komoly tapasztalatunk van a nemzetközi fizetési rendszerek megbízható működtetésében is, termékeinket 100 millió elfogadóhelyen használják globálisan.

A fizetési piacra rengeteg fintech startup lépett be, a payment piac hagyományosan az egyik leginnovatívabb biznisznek számít. A Mastercard hogyan monitorozza a fintecheket, és milyen kapcsolatot ápol velük? A jó ötletek és cégek felvásárlása mellett milyen startégiát folytatnak a területen? Vannak fintech programjaik?

Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amelyeket a fintech területén értünk el az elmúlt évtizedben. Az európai fizetési- és fintech szektor 80%-a dolgozik velünk, mert tudják, hogy lefedjük a teljes fizetési ökoszisztémát, és gyorsan reagálunk.

A fintech cégek, és a tőlük származó ötletek számos innovációt hoznak a fizetéstechnológia piacára, mi pedig különféle programokkal, fejlesztési lehetőségekkel, tanácsadással segítjük a működésüket. Az egyik ilyen programunk támogatottja volt például a Revolut is, évekkel ezelőtt.

Hozzá kell tennem azt is, hogy a fintech cégeknek komoly feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy a Mastercard-ökoszisztéma részesei lehessenek: ez jelent egy érdemi szűrőt is, ugyanakkor a nemzetközi piac és a fogyasztók számára garanciát is. Folyamatosan keressük az új ötleteket, ez a hosszú távú stratégiánk része.

Az EU-ban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban szinte folyamatosan téma a kártyatársaságok interchange díj-politikája, amelyet a kereskedők peres úton támadnak meg. Mi ennek az oka, és hogyan lehetne véget vetni ezeknek a végtelennek tűnő történeteknek?

Úgy gondolom, hogy az interchange-díjak jelentik a megfelelő mechanizmust mindenki számára, ugyanis szükséges, hogy ne csak a fizetési rendszer előnyeit, hanem a költségeit is megosszuk.

A jelenlegi rendszer igazságos és működőképes, és legfőképp kényelmes a fogyasztó számára.

A kereskedők számára pedig ez a díj – amit a kártyatáságoknak fizetnek – jelenti a folyamatos és biztonságos hozzáférést az infrastruktúrához: biztos vagyok benne, hogy minden kereskedő számára valós üzleti előnyt jelent a kártyaelfogadás, vagy más, digitális fizetési lehetőség használata.

Számos olyan fizetési rendszert láthattunk az elmúlt években, amelyek egyszerűen megbuktak: ez ugyanis egy komplex rendszer, az értékláncnak számos szereplője van. A jó működés egyik fontos eleme, hogy elosszuk a díjakat a rendszer szereplői között.

Mennyire vannak felkészülve a fizetési rendszerek a digitális jegybankpénzek, különösen a digitális euró bevezetésére és használatára?

Izgalmas téma a digitális euró bevezetése, fizetéstechnológiai cégként figyelnünk is kell rá. Ugyanakkor számos megválaszolatlan kérdéssel találkozunk ezen a területen: hogyan tudja majd használni az üzleti szektor, pontosan milyen felhasználási lehetőségei lesznek, mennyire lesz biztonságos, és mik lesznek a korlátai?

Most úgy látom, hogy 5-7 éves távlatban kell terveznünk a digitális euró és más, digitális jegybankpénzek használatával, de mindenképp fel kell rá készülnünk.

Címlapkép és fotók: Végh László/Portfolio