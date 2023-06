Nagy a bizonytalanság, nincs meg az irány a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Tegnapi beszédében Jerome Powell kiemelte, hogy további kamatemelések jöhetnek az Egyesült Államokban, a jegybankelnök beszéde után eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,05 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,19 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,81 százalékos pluszban van.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalék mínuszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a keresetek legfrissebb adatait, emellett várhatóan megjelenik az MNB inflációs jelentése, melynek fő számait már kedden megismerhetjük. A Pénzügyminisztérium pedig a kedvezőnek mondható májusi államháztartási adat részleteit közli. A nap legfontosabb eseménye azonban a török kamatdöntés lehet, hiszen az új gazdaságpolitikai vezetés első komolyabb próbáját láthatjuk majd. Az elemzők szerint elkerülhetetlen az irányadó kamat jelentős emelése, ezt sugallta a líra utóbbi hetekben látott zuhanása is. A Morgan Stanley elemzői úgy gondolják, hogy a jelenlegi 8,5 százalékról 1150 bázisponttal 20 százalékra emelhetik a kamatot, ami a 40 százalékos infláció mellett még mindig masszívan negatív reálkamatot jelentene, bár erős üzenet lenne a piacoknak. A Bank of England döntéshozói is összeülnek, hogy döntsenek a kamatról, míg Amerikában Jerome Powell Fed-elnök szokásos kongresszusi meghallgatása tartogathat izgalmakat a devizapiac szempontjából.

2023. június 19-25. makronaptár Magyar makrogazdaság június 19. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok máj. június 20. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 20. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés június 20. kedd 15:00 MNB Közlemény június 22. csütörtök 8:30 KSH Keresetek ápr. június 22. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés június 22. csütörtök 11:00 PM Részletes áht beszámoló június 23. péntek 8:30 MNB Háztartások hitelállománya Q1 június 23. péntek 8:30 KSH Foglalkoztatás máj. június 23. péntek 8:30 KSH Munkanélküliség máj. június 23. péntek Fitch Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság június 20. kedd 8:00 Németo. Termelői árak máj. június 20. kedd 11:00 EU Építőipar ápr. június 21. szerda 8:00 UK Infláció máj. június 22. csütörtök Töröko. Kamatdömtés június 22. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés június 22. csütörtök 16:00 USA Jerome Powell meghallgatása június 23. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem máj. június 23. péntek 9:15 Franciao. S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 9:30 Németo. S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 10:00 EU S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 15:45 USA S&P előzetes bmi jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,9 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 20,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,8 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 951,52 -0,3% -0,1% 1,6% 2,4% 11,2% 38,8% S&P 500 4 365,69 -0,5% -0,2% 4,1% 13,7% 16,0% 58,8% Nasdaq 14 867,45 -1,3% -0,9% 7,7% 35,9% 28,8% 106,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 33 575,14 0,6% 0,2% 9,0% 28,7% 27,9% 48,0% Hang Seng 19 218,35 -2,0% -1,0% -1,2% -2,8% -10,9% -34,4% CSI 300 3 864,03 -1,5% 0,0% -2,0% -0,2% -10,7% 7,5% Európai részvényindexek DAX 16 023,13 -0,5% -1,8% -1,5% 15,1% 20,5% 28,1% CAC 7 260,97 -0,5% -0,9% -3,1% 12,2% 21,7% 36,6% FTSE 7 559,18 -0,1% -0,6% -2,5% 1,4% 5,7% 0,0% FTSE MIB 27 609,37 0,1% -0,7% 0,3% 16,5% 25,0% 27,4% IBEX 9 436,4 0,0% 0,0% 2,0% 14,7% 14,6% -2,7% Régiós részvényindexek BUX 50 120,79 0,6% 0,3% 7,6% 14,4% 22,4% 43,0% ATX 3 130,2 -0,3% -2,5% -1,0% 0,1% 1,9% -3,6% PX 1 312,59 -0,5% -0,8% -0,3% 9,2% -0,5% 23,3% WIG20 67 178,63 0,4% 0,3% 3,5% 16,9% 24,3% 19,1% Magyar blue chipek OTP 11 990 0,8% 0,4% 6,1% 18,6% 36,9% 21,7% Mol 3 002 0,3% 0,1% 7,9% 15,4% -0,9% 16,3% Richter 8 370 0,7% 0,0% 3,4% 0,8% 16,1% 65,3% Magyar Telekom 409,5 -0,2% 0,1% -3,9% 20,8% 19,7% 0,2% Nyersanyagok WTI 72,28 1,5% 5,9% 1,1% -9,9% -34,0% 9,5% Brent 77,14 1,6% 5,4% 2,0% -9,2% -32,8% 4,7% Arany 1 930,2 -0,3% -1,4% -1,9% 6,3% 5,0% 52,2% Ezüst 22,76 -1,6% -5,2% -4,7% -4,2% 4,5% 39,5% Devizák EURHUF 369,2900 -0,8% -0,6% -1,7% -7,8% -6,5% 13,3% USDHUF 337,0972 -1,3% -1,5% -3,2% -10,2% -9,8% 20,0% GBPHUF 429,6299 -1,2% -1,0% -0,7% -4,9% -6,6% 15,3% EURUSD 1,0955 0,5% 0,9% 1,6% 2,6% 3,7% -5,6% USDJPY 141,3500 0,0% 1,4% 2,1% 6,1% 4,2% 28,5% GBPUSD 1,2732 0,0% 0,3% 2,4% 5,8% 3,7% -4,0% Kriptovaluták Bitcoin 30 009 6,0% 19,4% 11,6% 80,7% 44,9% 346,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,72 -0,3% -2,3% 0,2% -3,0% 12,6% 28,4% 10 éves német állampapírhozam 2,43 1,1% -0,4% 0,2% -5,2% 38,0% 630,0% 10 éves magyar állampapírhozam 7,31 -0,7% 1,2% -7,9% -21,0% -16,1% 101,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

