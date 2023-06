Masszív rali után sorra kapja a leminősítéseket a Tesla

Sorra kapja az elemzői leminőséteseket a Tesla részvénye, miután a papír jelentős ralit produkált az elmúlt időszakban. A Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Barclays mind leminősítette a Tesla részvényét, miközben emelték a célárakat, miután papír április vége óta több mint 70 százalékot emelkedtt, idén dupájára nőtt az értéke.

A Tesla részvényeinek legutóbbi ralijával az cég értéke megközelítette az 1000 milliárd dolláros határt, ami néhány elemzőt arra késztetett, hogy megkérdőjelezze a részvény értékeltségét és leminősítse a papírt. A Goldman Sachs hétfőn csatlakozott a Morgan Stanley-hez és a Barclays-hoz, akik tartásra rontották a részvényre vonatkozó ajánlásukat. Ennek ellenére a brókercégek megemelték az célárukat, reagálva a Tesla árfolyamának meredek emelkedésére.

Az elemzői ajánlások a Refinitiv adatbázisa szerint is a tartás felé tolódtak el, jelenleg 18-an vételre, 19-en tartásra, míg 6-an eladásra ajánlják a részvényt. Eközben az elemzői célárak átlaga 200 dollár, ami jóval alacsonyabb a múlt pénteki, 256,6 dolláros záróárfolyamnál.

Az EV-gyártó ralija részben annak tulajdonítható, hogy a vállalat profitált a mesterséges intelligencia körüli felhajtásból. A mesterséges intelligencia iránti érdeklődés mellett a Tesla részvényeit az elmúlt két hónapban egy sor pozitív hír is erősítette. Ezek közé tartozik, hogy a rivális autógyártók, a Ford és a General Motors megállapodásokat kötöttek a Tesla töltőhálózatához való hozzáférésről, ami potenciálisan iparági standarddá teheti a töltőit. Emellett Kína a múlt héten 520 milliárd jüan értékű adókedvezménycsomagot jelentett be az elektromos és egyéb környezetbarát autók számára, ami újabb lökést adott a Tesla részvényeinek.

Mark Delaney, a Goldman elemzője óvatosságának adott hangot a Tesla értékeltségével kapcsolatban, kijelentve, hogy az új járművekre vonatkozó kihívásokkal teli árképzési környezet idén is hatással lehet a Tesla autóipari bruttó marzsára. A Morgan Stanley és a Barclays is kiemelte a Tesla eredményét érintő potenciális kockázatokat a kínai verseny és az esetleges árcsökkentések miatt.

Áprilisban a Jefferies és a Truist Securities leminősítette a Teslát, miután az első negyedéves gyorsjelentés során alacsonyabb marzsokról számolt be. Ezek a brókercégek azonban fenntartották az jövőbeli erős növekedésre vonatkozó kilátásaikat, mivel a Tesla továbbra is globális vezető szerepet tölt be az EV-piacon.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock