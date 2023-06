Nagyot raliztak a tőzsdék idén - Mit jelent ez az év hátralévő részére nézve?

A Fundstrat adatai alapján 1950 óta 22 alkalommal fordult elő, hogy az S&P 500 az első félévet 10 százalék feletti emelkedéssel zárta, és ezekben az esetekben a második félév medián hozama 8 százalék volt, és a piac az esetek 82 százalékában emelkedett. Ezen felül, amikor az S&P 500 negatív hozamot ért el az előző évben (mint tavaly), de a következő év első felében 10 százalékot meghaladó nyereséget könyvelhetett el, a második félév medián hozama 12 százalék volt, és az esetek 89 százalékában emelkedett a piac.

Thomas Lee szerint ezekből a statisztikákból arra lehet következtetni, hogy az S&P 500 2023 végére megközelítőleg 4 900 pontot érhet el.

Hétfőn az S&P 500 4 329 pont közelében zárt, miután 0,4 százalékos, azaz 20 pontos csökkenést szenvedett el.

Thomas Lee optimista várakozásai szerint az inflációs nyomás várhatóan a konszenzus által vártnál gyorsabban csillapodik, ami miatt a Fed hamarabb lazíthat a pénzügyi feltételeken. Az infláció lassulásával kapcsolatos tendencia már 2023 korábbi részében is megfigyelhető volt, és Lee szerint az ingatlan- és autóipari szektorral kapcsolatos előretekintő mutatók további lassulát jeleznek előre.

Lee kiemelte továbbá a technológiai részvények figyelemre méltó felpattanását. Hangsúlyozta, hogy a FAANG részvények a korábbi időszakokhoz képest gyorsan visszatértek a kulcsfontosságú árfolyamszintekre. A Fundstrat adataiból kiderül, hogy a Meta részvényeknek 225 napra volt szükségük ahhoz, hogy a 2022 novemberében elért 88 dolláros mélypontról részvényenként 288 dollárra emelkedjenek, míg 2015 és 2020 között 1888 napra volt szükség ugyanezen szint eléréséhez. Ez a tendencia széles körben érvényes a FAANG-részvényekre, amit Lee is megerősített, és néhány grafikont is csatolt a gondolat mellé, ami azt mutatja, hogy most durván kétszeres gyorsasággal zajlott le a visszapattanás.

Lee és csapata 2023 második felében erőteljes emelkedésre, és a piaci szélesség bővülésére számít, ami az S&P 500-at potenciálisan több mint 20 százalékos emelkedésre sarkallhatja az év végére, elérve a 4750 pontot.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 14. Elszabadult a bika a tőzsdéken, egyre többen ülnek fel rá

Címlapkép: Getty Images