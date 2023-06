Angol sztárcsapat érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt

A Premier League-csapat illetékesei a héten találkoztak a 22 éves magyar játékos képviselőivel a nyári átigazolás érdekében - írja a lap.

A portál ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az átigazolás meglehetősen bonyolult. Szoboszlai szerződésében 70 millió eurós (mai árfolyamon számolva közel 26 milliárd forint) feloldási záradék szerepel - ennek lejártáról ellentmondásos hírek szólnak -, de ettől függetlenül bármilyen váltás jelentős anyagi ráfordítással járna. Július elsejétől a 32-szeres magyar válogatott focista ára várhatóan változik. Ezt az értesülést a The Athletic cikkének megjelenése után Fabrizio Romano olasz átigazolási guru is megerősítette - jegyzi meg az NSO.

Understand release clause for Dominik Szoboszlai is valid until June 30 and not until July 15. Release clause available for 70m only in case club submits official bid within June 30.If bid is submitted later, the clause will only be valid for winter window. #transfers