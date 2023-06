Bejelentett az Erste: újra cserélik a mikorvállalatoknál a mobilbankot, netbankot

Az Erste július utolsó napjaiban mikrovállalati ügyfeleinek is elindítja a George Web és George App szolgáltatást. A platform több tízezer kisvállalkozónál váltja fel a jelenleg használt vállalati mobil és netbanki felületet. Az érintett ügyfelek a napokban kapják kézhez az átállással kapcsolatos tájékoztatót. A nagy többségnek, aki lakossági ügyfélként most is George-ot használja, nincs külön feladata a platformváltással kapcsolatban - olvasható az Erste közleményében.

Az Erste két éve indult digitális platformját,a George-ot eddig a bank lakossági ügyfelei használhatták, július végétől azonban a mikrovállalkozások számára is megnyílik a lehetőség. A kisvállalkozók pénzügyi, számlahasználati szokásai alapvetően nem különböznek a lakossági ügyfelekétől, számukra a George egyszerűbb és átláthatóbb, mint a jelenleg használt vállalati netbanki és mobilbanki felület. A mikrovállalkozások ugyanazt a George Web felületet és George App applikációt fogják használni, mint a lakossági ügyfelek, közel azonos funkciókkal – jelentette be Bek-Balla László, az Erste digitális csatornák és contact center vezetője.

A váltás az Erste kisvállalkozó ügyfeleinek több mint 70 százalékát érinti – kétharmaduk lakossági ügyfélként most is használja a George-ot. Július végén náluk a felületen egyszerűen csak megjelenik majd a vállalkozói számlájuk is, amelyet onnantól az alkalmazásban is tudnak kezelni. Azoknak a kisvállalkozóknak, akik magánszemélyként nem használták a George alkalmazásokat, regisztrálniuk kell az új felületre digitális azonosítóikkal. Az érintett ügyfelek a részletekről és dátumokról elektronikus üzenetben és postai úton küldött levélben kapnak információt a napokban. Emellett az Erste honlapján is elérhető lesz egy tájékoztató oldal, ahol minden tudnivalót megtalálnak. A hagyományos vállalati netbanki felületet az érintettek várhatóan október végéig elérik, ezt követően kizárólag a George-ot használhatják majd.George még idén további új funkciókkal gazdagodik. Jön például a képernyőmegosztás lehetősége, így az ügyfelek a bank tanácsadóinak meg is tudják majd mutatni, hol akadtak el egy művelet közben. Lehetőség lesz a banknál lévő adatok (lakcím, személyi igazolványszám) módosítására, a dokumentumok aláírására is, így ezek miatt sem kell majd fiókba menni. A speciálisan a kisvállalkozói ügyfeleknek szóló fejlesztések is rendszeresen érkeznek majd George-ra. "Már fejlesztjük például a számlázóprogramokkal való összekapcsolást, és dolgozunk a kisvállalkozói hiteligénylésen is" – ismertette Bek-Balla László.