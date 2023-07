Romokban hever a magyar biztosítási szektor, 12 pontból álló tervet eszelt ki a Hungarikum Alkusz

Az utolsók között kullog Magyarország a biztosítási penetráció terén, ráadásul a szektor gerincének számító életbiztosítások helyett a régióban a nem-életbiztosítások kerültek előtérbe. A Hungarikum Alkusz Cégcsoport első sajtóeseményét szó volt többek között a hazai és nemzetközi biztosítási piac teljesítményéről, valamint arról is, hogy szeptemberben elindul a csoport online biztosításközvetítő divíziója, a HUNRisk.hu. A szektor problémáinak megoldására a vállalat egy 12 pontból álló stratégiai tervet küldött a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége számára. Keszthelyi Erik, elnök-vezérigazgató letarolná a piacot. Online terméke 5 éven belül piacvezető lenne, 2025-ig cégcsoportja duplázná az árbevételét. A 12 pontja támogatja a penetrációbővítést, szeptemberből egyetemi képzésen oktatná a jövő biztosításközvetítőit. A társaságcsoport külföldre is terjeszkedne, a célpont Nyugat-Európa és a Balkán.

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport hétfői sajtóeseményének nyitóbeszédét Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató tartotta meg. A vezér kiemelte, hogy mint biztosításközvetítő vállalat, egy olyan piacot szeretnének létrehozni, amelyhez a fiatalok és idősebbek is szívesen fordulnak, ezt pedig csak közösen lehet megtenni. A sajtóesemény célja, hogy teljesen megreformálja a biztosítási piacot, vonzóbbá tegye a biztosításközvetítői szakmát a fiatalabbak számára, valamint minél nagyobb legyen a biztosítási penetráció, ugyanis ezekkel kapcsolatban számos kihívással és nehézséggel küszködik a magyar biztosítási szektor.

A Hungarikum Alkusz külföldre is terjeszkedne: a célpont Nyugat-Európa és a Balkán

- mondta el Keszthelyi Erik a Portfolio kérdésére.

A Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hungarikum Alkusz Csoport 12 pontból álló stratégiai tervet fogalmazott meg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Biztosítók Szövetsége részére, ebben többek között olyan terveket fogalmaztak meg, amelyek az előbb felsorolt problémákra adnak megoldási lehetőséget. A stratégiai terv alábbi pontjai a Gazdaságfejlesztési Minisztérium számára lettek megfogalmazva:

A gondozóváltás/örökítés hiányzó jogszabályi alapjának megteremtése.

hiányzó jogszabályi alapjának megteremtése. A biztosításközvetítők foglalkoztatási jogviszonyának választási szabadsága.

választási szabadsága. Kártörténeti nyilvántartásból történő lekérdezés biztosítási alkuszok részére.

történő lekérdezés biztosítási alkuszok részére. Biztosítási kárstatisztikák kiadásának kikényszerítése.

kikényszerítése. Biztosításközvetítők létszámának növelését elősegítő intézkedések.

A Hungarikum Alkusz a Magyar Nemzeti Bank részére az alábbi javaslatokat küldi:

Többes ügynökök állományátruházási szabályainak jogszabályi rögzítése.

jogszabályi rögzítése. Független biztosításközvetítő (alkusz) tevékenység végzésének személyi feltételeinek meghatározása .

. Biztosításközvetítők szabad elhelyezkedésének garanciája.

A Magyar Biztosítók Szövetségével szemben a Hungarikum Alkusz Cégcsoport az alábbi elvárásokat fogalmazta meg:

Az alulbiztosítottság kiküszöbölése , ehhez elsősorban egy hivatalos újjáépítési négyzetméterárat kell meghatározni.

, ehhez elsősorban egy hivatalos újjáépítési négyzetméterárat kell meghatározni. Biztosítói eljárási határidők rögzítése, maximalizálása.

rögzítése, maximalizálása. Időjárási határértékek egységesítése a biztosítási feltételekben, azaz a biztosítási feltételekben megjelenő szélerősségre és viharra vonatkozó határértékek egységesítése és maximalizálása.

a biztosítási feltételekben, azaz a biztosítási feltételekben megjelenő szélerősségre és viharra vonatkozó határértékek egységesítése és maximalizálása. Egységes biztosítási fogalomtár: a biztosítótársaságok biztosítási eseményeknél használatos meghatározásaikat és megnevezéseiket egységesíteni kell.

A pontok célja a piaci verseny növelése, a biztosítási penetráció növelése, valamint a biztosítási szakma újra vonzóvá tétele.

A sajtóeseményen Keszthelyi Erik bejelentette, hogy

Szeptembertől elindul a Hungarikum Alkusz online biztosításközvetítő divíziója,

ezzel az internetes térben is lehetővé válik számukra az értékesítés. A HUNRisk.hu elindításával a vállalat online üzletkötést is megreformálná, valamint a Széchenyi István Egyetemen ez év szeptemberében biztosításközvetítői képzést is indítanak. A vezér elmondása szerint ezek nem konkurenciát, hanem lehetőséget jelentenek majd az üzletkötők számára.

A 12 pontos bejelentést megalapozza az, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. vezérigazgatója hosszasan részletezte a hazai biztosítási piac kihívásait, és a piacról alapvetően negatív képet festett:

A biztosítási piac 2012 óta mintegy 18%-kal maradt el a GDP növekedésétől, pedig az elmúlt 10 évben lett volna lehetősége a szektornak a bővülésre. Ez azonban nemcsak Magyarországon van így: a közép-kelet-európai régió szinte mindegyik tagállamában megfigyelhető ez a trend, a biztosításközvetítői piac például a V4 országaiban is hanyatlik.

Ez azonban nemcsak Magyarországon van így: a közép-kelet-európai régió szinte mindegyik tagállamában megfigyelhető ez a trend, a biztosításközvetítői piac például a V4 országaiban is hanyatlik. Nyugat-Európában a befektetési egységekhez között (unit-linked) életbiztosítások adják a piac gerincét, a mi régiónkban viszont a nem-életbiztosítások dominálnak, a Hungarikum Alkusz ezen is változtatni szeretne.

a mi régiónkban viszont a nem-életbiztosítások dominálnak, a Hungarikum Alkusz ezen is változtatni szeretne. Az MNB 2018-ban 7 pontban tette közzé a biztosítási szektor 10 éves jövőképét, ebben olyan céladatokat határozott meg, amelyeknek elérése kívánatos a piac számára. A 7 célértékből 4-et nem sikerült teljesíteni 2022-ben, a penetráció például 2,2% volt az elmúlt esztendőben, holott az MNB 2,8%-on határozta meg az optimális értéket. A vezér szerint ennek a legfőbb oka a biztosításközvetítők számának csökkenése: függő és független tanácsadók nélkül nehéz egyre több biztosítást eladni.

A vezér szerint ennek a legfőbb oka a biztosításközvetítők számának csökkenése: függő és független tanácsadók nélkül nehéz egyre több biztosítást eladni. A tőkemegfelelés a legtöbb biztosítónál az extraprofitadó ellenére is sikerült, az MNB szerint az optimális érték 150% fölötti, a hazai vállalatok pedig 172%-ot értek el.

Sok kihívással küzd a biztosítási piac, amelyek ráadásul folyamatosan erősödnek a szektorban: a rendkívül magas infláció, a megugró energiaárak, az orosz-ukrán háború és a megnövekedett természeti károk mind rányomták a bélyegét az ágazat vállalatainak eredménytermelő képességére.

mind rányomták a bélyegét az ágazat vállalatainak eredménytermelő képességére. Keszthelyi Erik kijelentette, hogy a lakásbiztosítási jutalék 20%-ban való maximalizálását sokan rossz döntésnek tartják, pedig ez pont a versenyt erősíti, így pedig a minősített fogyasztóbarát (MFO) lakásbiztosítások is egyre népszerűbbek lehetnek.

így pedig a minősített fogyasztóbarát (MFO) lakásbiztosítások is egyre népszerűbbek lehetnek. A 2022-es évben a biztosítási piac 7,4%-os növekedést ért el, ez azonban a magas infláció miatt reálértéken mindenképpen csökkenést jelent. Bár összességében a díjbevételek nagyot ugrottak, a szerződések darabszámában egy enyhe visszaesés látható.

A biztosítási penetráció tekintetében az európai országokhoz képest Magyarország jelentősen le van maradva: a 2,2%-os érték csupán négy ország penetrációjánál nagyobb.

Kalkulációk szerint 800 ezer – 1 millió szerződés hiányzik ahhoz, hogy az MNB által közölt 2,8%-os célértéket el lehessen érni. A vezér kiemelte, hogy bőven van még hely felfelé a növekedésre, mind a lakások, gépjárművek és életbiztosítások terén is.

A vezér kiemelte, hogy bőven van még hely felfelé a növekedésre, mind a lakások, gépjárművek és életbiztosítások terén is. Miközben a biztosítások típusai között az életbiztosításnak kellene dominálnia, az adatok azt mutatják, hogy az alkuszok és a többes ügynökök 99 milliárd forintnyi KGFB-t kötöttek, ezzel szemben az életbiztosítások eladásai csak 43 milliárd forintot tettek ki.

A közvetítői hálózatnak rengeteg kockázattal küzd: az intézmények száma 12 év alatt 32%-kal csökkent, a biztosításközvetítő természetes személyek száma pedig 30%-kal. A szakma átlagéletkora 55 év fölötti, ráadásul a 30 év alattiak száma csupán 7% , a vezér szerint így nem csoda, hogy nem is vonzó ez a szakma a fiatalok számára.

, a vezér szerint így nem csoda, hogy nem is vonzó ez a szakma a fiatalok számára. A biztosításközvetítők 2022-ben 7,7%-kal tudták növelni az értékesítések után járó jutalék- és közvetített díjazás bevételét, ez reálértéken azonban szintén csökkenést jelent. A 20 legnagyobb alkusz növekedésének átlaga 14,10% volt, a Hungarikum Alkusz 27,76%-os emelkedést ért el.

A 20 legnagyobb alkusz növekedésének átlaga 14,10% volt, a Hungarikum Alkusz 27,76%-os emelkedést ért el. Keszthelyi Erik szerint az elmúlt 30 év úgy telt el a biztosításközvetítői piacon, mintha semmi sem történt volna: ezen időszak alatt a biztosítási penetráció csökkent, a szakma kiöregedett, a tanácsadók száma pedig folyamatosan csökken. Mindemellett a 2018-as MNB jövőképbe foglalt adatok többségét nem teljesíti a szektor.

A vezér három dolgot emelt ki, amelyekkel el lehetne érni az MNB célszámait:

a penetráció növelése,

prudens működés,

a piaci verseny élénkítése.

Címlapkép forrása: Portfolio