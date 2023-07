Már 2040-re klímasemlegessé válhatnak a banki villamosenergia-hitelek

A szén és általában a fosszilis tevékenységek hitelezésének kivezetése, illetve leépítése, a megújulók további felfutása régóta téma a pénzügyi rendszerben, de mindeddig az elköteleződések nem mindig voltak megfoghatóak. A Green Policy Center elemzése szerint ehhez képest érdemi előrelépést jelenthet, hogy a hazai bankrendszer legnagyobb szereplői közül többen publikálták első körös klímacéljaikat, melyek az energiaszektort is lefedik. Lássuk a terveket, célokat!

Egy korábbi cikkben már bemutatásra került az az öt itthon is aktív bankcsoport (Erste, Intesa SanPaolo (CIB), KBC (K&H), Raiffeisen, UniCredit) amely eddig nyilvános klímacélokat tűzött ki. Ezek mindegyike lefedi a villamosenergia-termelést, mely az egy egységnyi (kilowattórában kifejezett) villamosenergia emisszióját tervezi leépíteni, azaz egy fajlagos (intenzitási) célt jelent. Miért fontos ez? Miért nem egyszerűen azt tűzik ki, hogy az emissziók abszolút értékben csökkenjenek? A választ az elektrifikáció adja.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 29. Első lépések a klímasemleges hitelezésében - Így állnak a magyar bankok

A klímasemlegesség elérésének az egyik kulcsa az energiahatékonyság mellett az elektrifikációban rejlik, vagyis egyre több eszközt, tevékenységet átállítani arra, hogy fosszilis helyett villamosenergiával működjön. Ennek megfelelően a villamosenergia-fogyasztásnak – legalábbis rövid távon - világszerte nőnie kellene, és ezért – paradox módon – a villamosenergia-termelésből származó emisszióknak is. Azaz, banki szempontból az a kihívás, hogy megfinanszírozzanak egy olyan átállást, melyben egyre több villamos energiát lehet előállítani, egyre tisztább forrásból és folyamattal. Mindehhez új erőművekre van szükség, értelemszerűen elsősorban a megújuló energiára építve.

Sustainable World 2023 Szeptember 12-én a zöld pénzügyek, a megújuló energia, a zöld vállalati megoldások kerülnek a középpontba a Sustainable World 2023 konferencián. A részletekért kattints!

Mikor és hova kellene eljutni?

A villamosenergia-szektorban az emissziós adatok – más szektorokkal összehasonlítva – relatíve könnyen elérhetők a bankok számára, így viszonylag pontosan tudják becsülni a mai, kiindulóhelyzetben lévő emissziókat, ami 200 gCO2-egyenérték/kWh körüli érték. Itthon az MVM hasonló értéke 2022-ben 329 g/kWh volt az egyetemes szolgáltatásban, 66,9% nukleáris, 25,4% fosszilis és 7,7% megújuló energiaforrás mellett.

A bankok immár évről évre becsülni, sőt egyre inkább pontosan mérni tudják ezt az értéket. A meglévő ügyfelek esetleges zöldülésével, új erőművek hitelezésével és egyes hitelek lejáratával a mutató változása folyamatosan követhető lesz és megmutatja, hogy jó úton haladunk-e.

De mi is ez az út?

A 2040-es és 2050-es célok meghatározására a bankok többsége a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2050-es klímasemlegességi szcenárióját használja, mely többek között 2030-ig a megújuló kapacitások megnégyszereződésével számol (2020-hoz képest).

Kép forrása: Green Policy Center

Az IEA forgatókönyve a globális felmelegedés másfél fokban való megállítását célozza. A KBC és a Raiffeisen ehhez képest a Párizsi Megállapodás gyengébb ambíciójára épülő, és az IPCC ajánlásaitól elmaradó, kétfokos melegedéssel számoló szcenáriót használja. Az IEA forgatókönyvében Európa a tiszta villamosenergia-termelést már jóval 2050-ig el tudná érni (úgy is fogalmazhatnánk, el kellene érnie). Ez a banki célokban is tükröződik: nagyságrendileg 2030-ig felezni kell (2021-hez képest) az említett, fajlagos emisszióintenzitást a portfolióban, majd akár már 2040-re, vagy az azt követő években pedig közel nullázni.

Banki klímacélok Bank neve Kiindulási érték (g CO2e/KWh) 2030-as cél (%-os változás) 2050-es cél (%-os változás) Erste Group 421 (2022-es adat) -49% -94% Intesa SanPaolo 214 (2021. 06. 30.) -49% Nincs publikálva KBC Group 210 (2021. 12. 31.) -39% -77% Raiffeisen Group a konkrét érték nincs publikálva -47% (vállalati hitelek) -48% (projekthitelek) Nincs publikálva UniCredit Group 208 (2021. 12. 31.) -47% Nincs publikálva Forrás:Green Policy Center

A fenti célok a nemzetközi csoportok szintjén értelmezhetők, melyeknek részei a magyar leányvállalatok is, de a célokat összességében kell teljesíteni – azaz a magyar érték másként is alakulhat majd, mint a csoport egésze.

A 2030-as cél elérésének kulcsa nem meglepő módon a megújuló erőművek finanszírozásának felfuttatásában van, de a hitelezés mellett a tőkepiaci tanácsadás (például az energiacégek által kibocsátandó zöld vagy éppen fenntarthatósághoz kötött kötvények) is egyre hangsúlyosabb céllá válnak több banknál is. A KBC a fenti klímacél mellé publikálta külön, ez utóbbiakra vonatkozó terveit is: a teljes energiaportfolión belül a 2022-es 66 százalékos megújuló részarányt 2030-ra legalább 75 százalékra szeretné felfuttatni.

A döntően megújulókra épülő banki klímacélok mellett az érintett bankok mindegyike dolgozik a fosszilis energiatermelés finanszírozásának leépítésén is. Az UniCredit és az Intesa SanPaolo az olaj-, és földgázszektorból származó finanszírozott emissziókra is rendelkezik már klímacéllal. Előbbi 2030-ig 29 százalákkal kívánja az emissziókat csökkenteni, utóbbi 15 százalékkal, azaz a két olaszországi központú csoport ambíciójában jelentős a különbség. Az Erste 2024-ben publikálja az olaj- és földgázszektorra vonatkozó céljait, a Raiffeisen pedig egy olyan szektorális politikán dolgozik, melyben a klímaszempontok alapján sorolja be az érintett ügyfeleket „támogatandó”, „átformálódó” vagy éppen „korlátozandó” kategóriába. A KBC a teljes energiaportfolióra (beleértve az olaj-, és földgázszektort) is tűzött ki 2030-as (39 százalékos) és 2050-es (83 százalékos csökkentés) klímacélokat. Az összes említett csoport rendelkezik stratégiával a szénnel kapcsolatos hitelek (kitermelés, szénalapú energiatermelés) leépítésére is.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Cmlapkép: Shutterstock