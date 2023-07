Külföldre mész nyaralni? Itt a válasz a kérdésre, ami mindig is érdekelt

Elkezdődött a nyaralási szezon és sok magyar megindul ilyenkor külföldre. Mindenhol más a borravaló etikett, és ha nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe kerülni, érdemes tájékozódni, hogy hol mennyi borravalót illik adni. Összeszedtük a magyarok közében legnépszerűbb célországok szokásait.

Általánosságban elmondható, hogy Európában a 10 százalék körüli borravaló a jellemző, amennyiben valaki elégedett a szolgáltatással, de vannak különbségek országonként abban, hogy mennyire elvárt a borravaló és sokszor a számla eleve tartalmaz szervizdíjat. Van, ahol a taxisoknak, a hotelek személyzetének, a kávézók, bárok pincéreinek vagy az idegenvezetőnek is illik borravalót adni.

Horvátország

Ahogy Európa nagy részén, így Horvátországban is a 10 százalék körüli borravaló már nagylelkűnek számít, ezt nagyra is értékelik, hiszen a szolgáltatószektorban dolgozók bére rendszerint alacsony. Jellemzően a pincéreknek, a szállodai személyzetnek és az idegenvezetőknek adnak borravalót, amennyiben elégedett valaki a szolgálatással. Ha egy kávézóban nem hagysz borravalót, nem sértődnek meg, de a nyugati szokások terjedésével egyre többen adnak, így amiatt nem kell aggódni, hogy nem megfelelő az összeg. Aki biztosra akar menni, az kerekítse fel a számlát. Bárokban minél nagyobb a társaság és minél több időt töltesz, annál inkább érdemes borravalót hagyni. Éttermekben viszont többé-kevésbé bevett szokás a borravaló, általában a számla 10 százalékának megfelelő összeg elvárt, amit a nyugta mellett lehet hagyni. Szállodákban, taxikban nem elvárt a borravaló, de rosszat nem tesz az ember, ha felfelé kerekíti az összeget – írja a Croatiaweek.

Forrás: Getty Images

Görögország

Görögországban az éttermi számlák jellemzően tartalmazzák a szevizdíjat, de ha nem, abban az esetben egy 10-15 százalékos borravaló már nagyvonalúnak számít. A taxisoknak nem szükséges borravalót adni, de a visszajárót ott lehet hagyni, a szállodákban a hordároknak táskánként egy eurót, a takarítóknak pedig napi egy eurót illik adni. Az idegenvezetők borravalója a túra típusától függ, 10 százalékról indul, de magántúrák esetén érdemes magasabb összeget adni.

Forrás: Getty Images

Bulgária

A borravaló Bulgáriában bevett gyakorlat, és az utazóknak célszerű a teljes számla 10 százalékát kifizetni, feltéve, hogy a kiszolgálás megfelelő volt. A szállodai személyzetnek általában éjszakánként 1 dollár körüli összeget hagynak a takarításért, és ugyanennyit a hordároknak táskánként. A taxiknál nem ritka, hogy felkerekítik a viteldíjat, vagy az utazás árának nagyjából 10 százalékát kitevő aprópénzt hagynak – írja az On the Go Tours.

Forrás: Getty Images

Olaszország

Az olasz éttermekben a szervizdíjat rendszerint tartalmazza a végösszeg és a számlán fel van tüntetve, amennyinek nem számolnak fel pluszdíjat, 10-15 százalék borravaló elegendő. A szállodákban a hordároknak táskánként 2 eurót ajánlott adni, a takarításért pedig éjszakánként 1 euró megfelelő. A taxisok nem várják el a borravalót, de aprópénzt szokás hagyni, míg idegenvezetőknek jellemzően 10 százalékot illik adni.

Forrás: Getty Images

Egyiptom

Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában mélyen gyökerező társadalmi norma a borravaló, ami inkább egy jótékonysági alamizsna, amit a szolgáltatás minőségétől függetlenül elvárnak. Ezt kérheti nyíltan egy taxisofőr vagy idegenvezető, vagy sugdolózva az utcasarki bazáros. Egyiptomban a borravaló mindennapos az éttermi dolgozók, a taxisofőrök, az idegenvezetők és a szállodai személyzet esetén, de az ajtónyitók, a mosdókezelők, a biztonsági személyzet és a boltosok körében is. Az alkalmazottak kiemelt bánásmódot biztosítanak és szívességeket tesznek, ha előre borravalót ad az utazó, ilyenkor például a Királyok Völgyében csodával határos módon előkerülhet egy kulcs egy bezárt templomajtóhoz, vagy előfordulhat, hogy egy elzárt múzeumi vécé hirtelen újra nyitva áll a látogatók előtt. A dollárt és az egyiptomi fontot is szívesen fogadják, és 1-2 dollárnyi összeg elég ahhoz, hogy szélesmosolyal köszöntsék a vendégeket.

Forrás: Getty Images

Tunézia

Egyiptomhoz hasonlóan Tunéziában is elvárják a borravalót, még a legkisebb és a kéretlen szolgáltatásokért is, hiszen a turizmusban dolgozók fizetésének nagy részét a borravaló adja. Éttermek, taxik esetén 10 százalékot illik adni és készpénzben érdemes kifizetni a pincérnek, hogy biztosan ne az étterem tulajdonosához kerüljön az összeg. A hotelekben a recepciósnak, hordárnak 5 tunéziai dinárt (~560 forint) illik adni, a szobalánynak pedig heti 20 dinárt (~2260 forint) – írja a Who to Tip.

Forrás: Getty Images

Törökország

Törökországban szokás borravalót hagyni az éttermekben, ha a kiszolgálás jó volt, a legalacsonyabb elvárt összeg 10 százalék körül van, de ha az ételek várakozáson felüliek vagy különösen gondos a kiszolgálás, akkor nem sértődnek meg a magasabb összegen sem. Ha a számla tartalmazza a szervizdíjat, akkor pluszösszeget nem várnak el. A bárok és a kávézók nem várják el a borravalót, de ha az utazó elégedett a kiszolgálással, akkor a rendelés árának felkerekítése kedves gesztus. Ami a hoteleket illeti,Törökországban nem elvárás, de szokás a szállodákban borravalót hagyni a takarító személyzetnek, előfordul, hogy a szobában tartanak egy borítékot, amelybe a borravalót bedobhatja a vendég, vagy a recepciónál helyeznek el egy "személyzeti borravaló" dobozkát. 1-2 dollárnak megfelelő összeget érdemes erre szánni. Taxiknál, fürdőkben ugyanez a helyzet, nem várják el a borravalót, de értékelik, ha kapnak, az idegenvezetőknek pedig naponta 5-10 dollárt érdemes adni – írja a The Turkey Traveler.

Forrás: Shutterstock

Spanyolország

Spanyolországban a borravaló adása teljesen opcionális, és nem túl gyakori. Kávézókban és bárokban lehet látni, hogy az emberek aprópénzt hagynak ott, és esetleg egy drága étteremben valaki borravalót ad. De jellemzően ezek a személyek turisták. Ökölszabályként az, hogy valaki ad-e borravalót vagy sem, attól függ, hogy vissza szándékozik-e térni, hogy a pincér kedves volt-e, vagy hogy milyen volt ár/érték arányban a hely. Az éttermekben szervizdíj általában van a számlában, ezért sem adnak borravalót a helyiek, ha nem tartalmazza a végösszeg, akkor pedig 10 százalékot érdemes rátenni. Előfordulhat, hogy kinti kiszolgálásért „teraszdíjat” számítanak fel, ezt érdemes előre letisztázni. Taxisoknak szinte soha nem adnak borravalót, legfeljebb olyan különleges esetekben, ha nehéz csomaggal segít, vagy sietni kell a repülőtérre. Hotelekben a csomagszállításért csomagonként 1 eurót, a szobaszervizért 1-2 eurót, a szobalánynak szintén némi aprót lehet adni, észben tartva, hogy ez Spanyolországban ez egyáltalán nem elvárás – írja a Spain Traveller.

Forrás: Getty Images

Franciaország

A francia éttermekben a szervizdíjat rendszerint tartalmazza a számla, ha nem, akkor 5-10 százalék a szokásos borravaló. Teljesen elfogadható az is, ha valaki nem ad borravalót, de udvariasságból legalább 3-5 százalékot szokás hagyni. A legtöbb étterem és kávézó nem tud borravalót hozzáadni a hitelkártyás számlához, ezért érdemes aprópénzt magunknál tartani, amit a felszolgáló kezébe szoktak adni, nem pedig az asztalon hagyni a Travel + Leisure által megkérdezett helyi lakos szerint. A szállodákban a hordároknak táskánként 1-2 eurót ajánlatos adni, a takarítóknak pedig ugyanennyit naponta. A taxisofőrök, idegenvezetők 10 százalékot várnak el.

Forrás: Getty Images

Ausztria

Ausztriában általános a borravaló, az éttermek és a hotelek gyakran hozzáadják a számlához a szervizdíjat, de ezen felül is érdemes borravalót adni, amennyiben a szolgáltatás felülmúlta a várakozásokat. Kávézóban 10 euró feletti fogyasztásnál 10 százalékot, az éttermi pincérnek pedig 10-12 százalékot illik adni, jellemzően készpénzben, mivel hitelkártyán sokan nem tudnak borravalót beszedni. A bárokban, taxikban érdemes felkerekíteni, az idegenvezetőknek pedig 5-10 eurót adni. A takarító személyzetnek éjszakánként 1-2 eurót, a hordároknak táskánként szintén 1-2 eurót illik adni.

Forrás: Shutterstock

Szlovénia

Szlovéniában nem jellemző a borravaló, de a nagyobb városokban és turisztikai célpontokban ettől eltérhetnek. Maguk a szlovénok általában nem adnak borravalót az éttermekben, bár Ljubljanában és más nagyobb turisztikai területeken szokás, hogy 10 százalék körüli borravalót hagynak, ha úgy érzik, hogy a kiszolgálás jó volt, ha pedig valakim kiemelkedően elégedett, akkor 15 százalékot is adhat. Ljubljanában, Mariborban, Bledben és más turisztikai területeken néhány magasabb kategóriájú étterem "asztali díjat" számíthat fel, szervizdíjként. Bárokban felkerekítenek, a taxisok nem várják el a borravalót, ahogy a hotel dolgozói sem, de sokan adnak nekik, 1-2 eurót – írja a Tripmasters.

Forrás: Getty Images

Szlovákia

Az éttermekben a borravaló a vendég belátására van bízva Szlovákiában, szervizdíjat jellemzően nem számolnak fel, a helyiek általában felkerekítik a számlát a legközelebbi euróra. A nagyobb városokban, például Pozsonyban azonban egyre gyakoribb, hogy a jó kiszolgálásért 5-10 százalék borravalót hagynak. Ha a pincérnek köszönetet mondunk a készpénzes fizetésnél, az azt jelenti, hogy nem kérjük a visszajárót. A szállodákban kedves gesztus, ha borravalót ad valaki a személyzetnek, táskánként 1-2 eurót, a szobalánynak pedig hasonló összeget naponta. Szlovákiában a taxisofőröknek adott borravaló nem bevett gyakorlat, de néhány eurót hagyni vagy felkerekíteni a viteldíjat. Az idegenvezetőnek nem kötelező borravalót adni, de ha mégis, azt nagyra értékelik, 3-5 euró személyenként és naponta elegendő.

Forrás: Getty Images

Skandinávia

A skandináv országokban a borravaló kultúra teljesen eltér a legtöbb európai országtól, ugyanis alapvetően nem várják el. A legtöbb étteremben a számla tartalmazza a kiszolgálást, készpénzes fizetés esetén legfeljebb felkerekíteni érdemes, vagy aprópénzt hagyni. A szállodai alkalmazottak, taxisofőrök, idegenvezetők nem várnak borravalót a szolgáltatásokért, de ha valamelyik szolgáltató valami különlegeset kínál, például egy idegenvezető privát vagy egész napos túrát, akkor érdemes lehet körülbelül 10 százalékos borravalót adni.

Forrás: Shutterstock

Egyesült Államok

Kevés ország veszi olyan komolyan a borravalókat, mint az Egyesült Államok, ma már szokás 20-25 százalékot is hozzácsapni a számlához. Növekszik az elvárt összeg és a digitális borravaló elterjedése is új lehetőségeket teremt. Egyre több kiskereskedőnél fordul elő, ahol a kiszolgáló személyzet alulfizetett és megélhetésük nagyban függ a borravalótól, hogy a pultos értékesítéshez egyszerűen hozzáadnak egy szervizdíjat, a Starbucksoktól a benzinkutakig mindenhol. Mindezt függetlenül a szolgáltatástól, előfordulhat például, hogy egy boltban a vásárló által a pulthoz vitt vízre felszámolnak szervizdíjat – írja a BBC. Ez is egy módja annak, hogy a munkáltató kevesebbet fizessen az alkalmazottaknak és több költséget hárítson a vásárlóra, és jellemzően az Egyesült Államokban a pincérek és turizmusban dolgozók nem keresnek sokat.

Forrás: Shutterstock

A címlapkép forrása: Getty Images