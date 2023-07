Izgalmas hetek jönnek a tőzsdéken - Mire lehet számítani?

Fontos héthez érkeztünk a részvénypiacok szempontjából, hiszen pénteken hivatalosan is elstartol a második negyedéves gyorsjelentési szezon. Szokás szerint a Wall Street-i nagybankok indítják a fontosabb jelentéseket, azonban jövő héttől már a többi szektor képviselői is elkedik közzétenni legfrissebb számaikat.

Hivatalosan mindig a nagybankok gyorsjelentéseit szokták a jelentési szezon nyitányának nevezni, azonban már csütörtökön is lehet számítani friss beszámolókra, többek között a Pepsitől, valamint a Delta Air Linestól.

Pénteken aztán ténylegesen a nagybankoké lesz a főszerep, hiszen a Citigroup mellett a Wells Fargo, és a JP Morgan friss számait is megismerjük, valamint a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock is közzéteszi második negyedéves pénzügyi teljesítményének mérőszámait.

Ahogy a fentiekből is látszik, egyelőre Európában nem indul be a jelentési szezon a héten, és egészen július végéig, illetve augusztus elejéig így is marad. Az USA-ban viszont már a július 17-ével kezdődő jövő hét is izgalmas lesz.

Egyrészt folytatódnak a banki gyorsjelentések, a Bank of America, a Morgan Stanley, valamint a Goldman Sachs vezetésével. Ugyanakkor megjelennek a technológiai szektor első jelentői is, fémjelezve a Teslával, és a Netflix-szel. Ezek mellett más ágazatok képviselőinek is megismerhetjük majd a legfrissebb számait, jönnek több között a gyógyszeriparból, valamint számos energiaipari vállalat is beszámolt az elmúlt három hónapról.

A FactSet összesítése szerint a mostani jelentési szezonban az S&P 500 cégek árbevétele 0,3 százalékkal csökken a tavalyi bázishoz képest. Ha valóban ekkora lesz csökkenés a negyedévben, akkor ez lesz az első alkalom, hogy az index 2020 harmadik negyedéve óta (-1,1%) éves összehasonlításban csökkenést jelentett a bevételekben.

Ami az eredményeket illeti, jelenleg 7,2 százalékos csökkenést vár a piac. Ha ez lesz a tényleges csökkenés a negyedévben, akkor ez lesz az index által jelentett legnagyobb eredménycsökkenés 2020 második negyedéve óta (-31,6 százalék). Ez lesz egyben a harmadik egymást követő negyedév, amikor az index (éves összehasonlításban) profitcsökkenést jelent.

