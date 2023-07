Versenytársat kap a Szerencsejáték Zrt.

A Garancsi Istvánhoz és Habony Árpádhoz köthető Las Vegas Casino-csoport lett az első hivatalos riválisa az állami Szerencsejáték Zrt-.nek az online sportfogadási piacon - vette észre a hatóság hirdetményei között a portál.

A hatóság oldalára felkerült a kiállított dokumentum is, amiből kiderül, hogy az új játékot a vegas.hu oldalon szervezi az LVC, sportfogadás menüpont alatt. Az engedélyt június 27-én állította ki az SZTFH. Az mfor arra is kitér, hogy a vegas.hu sportfogadási felületete már éles is, regisztráció után bárki fogadhat.

Ezzel tehát eldőlt, hogy az idén megnyitott monopol piacon elsőként a magyar hátterű szerencsejáték szervező cég jelenik meg, amely a piaci szereplők körében nem okozott nagy meglepetést. A verseny tehát kezdetét vette, érdekes lesz látni, hogy ugyanazon játékokra a játékosok hol találkozhatnak kedvezőbb fogadási feltételekkel.

Az év elején átfogó elemzést közöltünk a törvényileg liberalizált online sportfogadási piacról. Január elsejétől a kormány idén életbe lépett törvénymódosítása megszüntette az online sportfogadás esetében az állami szereplő, a Szerencsejáték Zrt. monopóliumát. Ez most vált gyakorlattá azzal, hogy megkapta az engedélyt az LVC. Már a februári cikkünkben előrevetítettük, hogy az uniós nyomásra megszületett liberalizáció nyomán új piaci szereplők jelenjenek meg a legális sportfogadási piacon, és ezek között lehetnek a hazai tulajdonban lévő kaszinóüzemeltetők. A jelenleg szürkezónában működő jelentős külföldi piaci szereplők megjelenése több tényezőtől is függ. Például attól, hogy a hatóság az új törvényi felhatalmazásával mennyire fogja ellehetetleníteni az illegális működést, mennyire lesz erős a gyakorlatban a tiltás: itt az oldalak blokkolására, a befizetések korlátozására (például a kártyás tranzakciók ellehetetlenítésére lehet gondolni), a szervező büntetésére kell gondolni. Éppen ezért nem volt váratlan fejlemény, hogy július elsejétől Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a bankokkal együttműködve megkezdi az illegális szerencsejátékokkal összefüggő bankszámlák pénzforgalmi blokkolását, júliustól korlátozzák az engedély nélküli szerencsejáték-oldalakkal kapcsolatos be- és kifizetéseket. Nagy kérdés lesz, hogy a különböző új fintech, fizetési megoldások segítségével a játékosok mennyire fogják tudni kikerülni a gyakorlatban ezeket a fizetési korlátozásokat.

Ha a gyakorlatban valóban megvalósulna ez az erősebb hatósági fellépés, az nyilvánvalóan kedvezne a most már kétszereplőssé váló hazai piacnak: az LVC-nek és a Szerencsejáték Zrt-nek. Egy ilyen hatósági erőteljesebb intézkedés ugyanis a legális szervezők piacának tortaméretét növelné, ami kapóra jönne épp akkor, amikor a Szerencsejáték Zrt. versenyhelyzettel találja magát szembe a sportfogadási piacon. Az is tény ugyanakkor, hogy a Szerencsejáték Zrt. jelentős versenyelőnnyel rendelkezik a tippmixpro hosszú időre visszatekintő múltja miatt, és az így felépült játékostömeg nyomán.

