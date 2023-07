Sikeres volt a csúcstámadás a magyar tőzsdén - Merre tovább?

Az elmúlt hetekben a lélektani szempontból fontos 50 000 pontos szintek körül billegett a BUX, a múlt heti hangulatromlást követően pedig egy rövid időre ugyan, de úgy tűnt, hogy egy mélyebb korrekció veszi kezdetét és hosszabb időre kell kell búcsúznunk az újabb idei csúcsoktól. A hét eleje óta azonban folyamatosan javul a hangulat a piacokon, a magyar tőzsde mellett pedig a forint is látványos erősödésen van túl. Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy kitarthat -e a lendület a következő hetekben is is, és hogy mi várhat a befektetőkre az idei csúcs elérést követően.