Új szoftver teszi könnyebbé a rohamosan növekvő megújuló áramtermelés menedzselését

Valós idejű adatok alapján lehet kezelni a kisfeszültségű villamos hálózat különféle kihívásait annak az új, iparágban elsőnek számító szoftver segítségével, amelyet a Siemens mutatott be.

A cég közleménye szerint az LV Insights X névre hallgató szoftver alkalmazása a hálózatüzemeltetőknek (Distribution System Operators – DSO-knak) számottevő időmegtakarítást, részletesebb rálátást, valamint hatékonyabb üzemzavar-kezelést és optimalizált munkafolyamatokat jelent, mivel valós idejű adatok alapján felügyelhetik és kezelhetik a kisfeszültségű hálózatot. Ahogy kiemelik:

Ezzel akár 30 százalékkal mérsékelhető a szolgáltatáskiesések hossza; 80 százalékkal csökkenthetőek az adatkezelési erőfeszítések, a hálózati modellek karbantartásához szükséges idő pedig 50 százalékkal.

Az anyag emlékeztet rá, hogy a szoftver a rendszer egyik legégetőbb problémájára kínál megoldást: megnyitja az utat az adaptálható és skálázható kisfeszültségű hálózatkezelés, így a munkafolyamatok hatékonyságának és gyorsaságának növelése, végső soron pedig a hálózati kapacitás jelentős növelése előtt. Azaz elkerülhető, hogy a hálózat fejlesztése szükségszerűen az energiaátmenet szűk keresztmetszetévé váljon.

Ez a szűk keresztmetszet ott jön a képbe, hogy a kisfeszültségű villamosenergia-hálózat kulcsszerepet tölt be a megújuló energiaforrásokra való átállásban, és a decentralizált és időjárásfüggő megújulóenergia-termelők, valamint az e-töltők és a hőszivattyúk terjedése miatt a villamosenergia-elosztó rendszerek világszerte már most teljesítőképességük határán működnek. Ez a trend várhatóan a következő években csak fokozódik, és a kihívások célzott kezelése nélkül a megújuló energiaforrásokra való átállás, az e-mobilitás terjedése, valamint az ellátásbiztonság is veszélybe kerülhet.

A közlemény rámutat: a szoftver használatával a kisfeszültségű hálózat digitális mása (digital twin) könnyen létrehozható például a földrajzi információs rendszerekből (GIS), a mérőadat-kezelő (MDM) rendszerekből és a fejlett elosztásirányítási rendszerekből (ADMS) származó adatok integrálásával. Ez a digitális iker lehetővé teszi a teljes hálózati topológia és közel az összes információ valós idejű megjelenítését egy böngésző alapú, felhasználó-központú grafikus felületen – akár a vezérlőtermen kívülről, mobileszközökön keresztül is. A térképes megjelenítéssel a hálózatüzemeltető mérnökök gyorsabban azonosíthatják a kimaradásokat, javíthatják tervezési pontosságukat és optimalizálhatják a beruházások hatékonyságát, illetve költségigényét.

Végül rámutatnak arra, hogy az LV Insights X szoftver a Siemens Xcelerator portfóliójának a része, és SaaS (szoftver-mint-szolgáltatás) alapon vehető igénybe, ami garantálja a gyors bevezetést, a költséghatékonyságot, miközben szavatolja a skálázhatóságot és a nagyfokú kiberbiztonságot.

Címlapkép forrása: Siemens