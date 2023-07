Háztartási napelem: fél év alatt megdőlt az éves rekord

Major András 2023. július 17. 15:00

A lassulásra utaló jelek ellenére az első fél évben olyan gyorsan nőtt a hazai naperőmű-kapacitás, hogy ha ezt a tempót sikerül tartani, akkor már 2026 végére elérhető a közelmúltban kétszeresére emelt 2030-as stratégia cél is. A bővülés nemzetközi összevetésben is jelentős sebességének fenntarthatóságát ugyanakkor a kapcsolódó hálózati, illetve rendszerszintű kihívások is megkérdőjelezik, ami legalábbis részben azt is magyarázhatja, miért tűnik visszafogottnak a 2030-as magyar napenergiás cél nem egy nálunk kedvezőtlenebb besugárzási adottságú ország célszámaival összevetve.