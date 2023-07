Akinek fontos Magyarország, az nem fog innen egy különadó miatt kivonulni (Interjú)

Mindent megtesz az állam, hogy kiszorítsa a külföldieket a magyar biztosítási piacról, de vajon hogy reagál erre egy olyan hagyományos szereplő, mint az Uniqa Biztosító, amely épp a különadó miatt lett tavaly veszteséges ? Többek között erről kérdeztük Kurtisz Krisztiánt, aki átmenetileg vette vissza a biztosító vezérigazgatói székét, és határozott véleménye van a biztosítók értékláncának széteséséről, az insurtech forradalom állásáról és a biztosítások jövőjéről is. A szakember a Portfolio szeptember 20-ai Future of Finance 2023 konferenciájának biztosítási szekciójában is előadást tart, érdemes eljönni.

Future of Finance 2023 Érdemes regisztrálni mielőbb a szeptember 20-ai Future of Finance 2023 konferenciára!

Dinsdale Julianna vezérigazgató külföldre költözése miatt vette vissza átmenetileg a hazai Uniqa Biztosító vezetését, miközben nemzetközi pozícióit is megtartotta az Uniqa Groupnál. Hogy látják ma Bécsben a példátlan pótadóval és állami protekcionizmussal terhelt magyar biztosítási piacot?

Majdnem tíz évet dolgoztam részlegesen külföldön az elmúlt húsz évben, az utóbbi három-négy évben az Uniqa Groupon keresztül mind a tizenöt országra rálátok, ahol jelen vagyunk. Amikor Magyarországról beszélünk, hajlamosak vagyunk nem figyelni arra, mi zajlik a régióban.

Szinte nincs olyan piacunk, ahol ne történnének különleges állami beavatkozások vagy hosszabb-rövidebb időleges piaci zavarok.

A román kgfb-piac évek óta csődöktől hangos, a lengyel kgfb-piacon nagyon “lejt a pálya” a legnagyobb szereplők felé. A nyugati országok legtöbbjében, mint például Németország, Franciaország, Ausztria, Olaszország a hazai szereplők uralják a mezőnyt, a top 5 pozícióban. Ne legyen olyan illúziónk, hogy a nagy német autógyártók más országok biztosítóival kötnének otthon szerződéseket. A régiónkban gazdaságtörténetileg alakult úgy, hogy a rendszerváltás óta a nyugati biztosítók dominálnak. Érthető ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) törekvése arra, hogy részlegesen kiegyensúlyozzák az erőviszonyokat. Mindezzel nem magunk ellen beszélek, csak jelezni szeretném, hogy ami Magyarországon történik, az egy nemzetközi biztosító számára egyáltalán nem szokatlan, de az intézkedések ereje és hatása messze nem átlagos. A biztosítási piacnak ezzel együtt egy olyan kockázatközösségnek kell maradnia, amely nem zárkózik be, hanem országhatárokon átnyúló módon porlasztja a kockázatokat.

E hazai folyamatok része, hogy sorra vásárolja fel a biztosítókat az állam. Az Uniqát is megkeresték? Lehet, hogy pár éven belül hazai tulajdonú biztosítóként beszélünk majd a cégről?

Ha én állami szereplő lennék, és az lenne célom, hogy konszolidáljam a piacot akár biztosítók felvásárlásával is, akkor mindenkitől megkérdezném, hogy eladó-e.

Nagy tételben mernék fogadni arra, hogy nincs olyan magyar piaci szereplő, aki ezt a kérdést ne kapta volna meg.

Ami az Uniqát illeti, mi alapvető piacunkként tekintünk Magyarországra, nem kívánjuk elhagyni a magyar piacot, meghatározó szereplő szeretnénk maradni, együttműködve a hatóságokkal, a következő évtizedekben.

A szakma elvárásaival ellentétben az állam jövőre is 200 milliárd forint feletti különadóval sújtja a szektort, tavaly az adó miatt veszteséges is lett az Uniqa. Emiatt sem fogyhat el a külföldi tulajdonosok türelme? Vár-e jelentős tulajdonosi változásokat a piacon a következő években?

Biztosan lesznek változások, de ha valaki még nem tanulta meg, akkor most igazán meg kellene tanulnia történelmi távlatokban gondolkodni.

Akinek Magyarország több évtizedes távlatban is stratégiai piac, az két-három év megemelt adóterhe miatt nem vizsgálhatja felül ezt a stratégiáját.

Véleményem szerint a magyar tulajdonú biztosítónak is el kell sajátítania a nemzetközi társaságoktól a hosszú távú szemléletet. Én abban is látom részben a magam szerepét az Uniqa Groupnál, hogy ezeket a történelmi távlatokat össze tudjuk hangolni az egyes országok között.

Az utóbbi évtized egyik legérdekesebb, hagyományos biztosítási szereplőtől érkező insurtech újítása a Cherrisk, amit az Uniqa indított el. Nem látjuk a magyarországi eredményeket, mit sikerült elérni eddig ezzel a kísérlettel?

Most lesz ötéves a Cherrisk, és nem gondoltuk volna, hogy ilyen messzire jutunk öt év alatt. Jelen pillanatban négy országban értékesít a Chrerrisk biztosítást, ezen belül a német piac a koronaékszerünk, amit a legbátrabb álmainkban sem gondoltunk volna, hogy ilyen ütemben fog fejlődni. Ma a legnagyobb német összehasonlító online portálon,

a Check24-on megkötött minden 10. utasbiztosítást a Cherrisknél kötik, hamarosan ezzel a német utasbiztosítási piacon 1,5-2 százalékos részesedésünk lesz.

Az első félévben minden 3. percben kötött a Cherrisk egy németországi biztosítást úgy, hogy fizikailag nem vagyunk jelen az országban: a Cherrisk 70 fős csapata Magyarországon dolgozik, 32 éves átlagéletkorral. Emellett Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is jelen vagyunk, és az eddigi sikerek felskálázásán dolgozunk. Hamarosan eldől, milyen biztosításokkal és piacokkal megyünk tovább, hiszen a prototípus sikeres volt. A Cherrisk az élő példa arra, hogy az insurtech meg tudja változtatni ezt a szakmát.

Hosszú évekig hangoztatta konferenciákon és interjúkban, hogy a biztosítási piac modernizálásra szorul, mert a technológiai változások és az insurtechek elsöpörhetik a hagyományos megoldásokat, szereplőket. Látva, hogy a magyar piac működési logikáját még senkinek se sikerült kívülről felforgatnia, csökkent-e a lelkesedése az utóbbi években e téren?

Továbbra is foglalkoztat a téma, hiszen épp az az egyik feladatom, hogy a különböző piacok trendjeit elemezve stratégiát alkossunk. Az elmúlt években egyértelműen detektáltunk egy fontos jelenséget:

a biztosítási szakma hagyta az évtizedek során, hogy egyszerűen szétessen az értéklánca.

A bankszakmában nagyon erősen egy kézben maradt az értékesítés, az ügyfélkiszolgálás, az adminisztráció és a kockázatkezelés. Ebben az értelemben még egy olyan felforgató fintechcég, mint a Revolut is megtartotta a hagyományos modellt. Ezzel szemben a biztosítási piac más irányt vett, darabjaira hullott az értéklánc. A biztosítók kockázatviselőkké váltak, a közvetítői réteg saját életre kelt a független közvetítők piaci részesedésének általános növekedésével, a szolgáltatásaik egy jelentős részét pedig asszisztenciaszolgáltatókhoz szervezték ki a biztosítók. Németország ma már ott tart, hogy 50 százalék körüli jutalékot fizetnek a biztosítók az online összehasonlító portáloknak, és máshol is szinte mindenütt 20 százalék fölött vannak a jutalékkulcsok. Ezért választotta a Cherrisk azt a modellt, hogy költségelőnyökön keresztül szerez magának piacot. Azok az eredeti elképzeléseim valóban nem jöttek be, hogy a Revoluthoz hasonlóan felforgatjuk a teljes piacot, uralva a teljes értékláncot, viszont új operációs modellel az ügyféligényeknek elébe menve, transzparens versenyben efelé haladunk fokozatosan.

Ha ilyen magasak a jutalékkulcsok, azoké a jövő, akik online összehasonlító oldalakba fektetnek? A régióban terjeszkedő Netrisk vagy a készülődő Hunrisk jut eszembe.

Nem feltétlenül. A felügyeletek minden országban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a kérdésre, az Európai Unió egyre komolyabban vizsgálja, hogy a biztosítási díjból mennyi jut közvetítői jutalékra. Az összehasonlítási vágy nem anomália, ez hosszú távon megmarad, viszont az ennek függvényében létrejött magas jutalékkulcsok jelensége már az, amit már a piaci szereplők is felismertek. Tekintsük jelnek, amikor már a legnagyobb magyar alkuszcég – nagyon helyesen - arról beszél, hogy szerinte alacsonyabb jutalékszinten is jól tud működni a piac. Ez nem véletlen. Az nyeri szerintem a jövő versenyét, aki újra összerakja, de legalább uralja a teljes értékláncot.

Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik Hungarikumára utal, amely egy 12 pontos „stratégiai tervet” hirdetett a biztosítási piac számára. Egyetért a javaslatokkal?

Fel kell tennünk magunknak a kérdést: miért egy alkuszcég vet fel javaslatokat a teljes szakma jövőjével kapcsolatban? Vannak biztosítói szervezetek, és a kollégák nagyon keményen dolgoznak a MABISZ-ban, de alapvető kérdésként fogalmazódik meg bennem, hogy nekünk mi az 5, 10 vagy akár 12 pontunk? Mit szeretne elérni a magyar biztosítási szakma a következő 10-20 évben? Sajnos nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy csak reagálunk a körülöttünk zajló és minket érintő eseményekre, de nincs ráhatásunk az események folyására. A kérdésre válaszolva: amikor valaki javasol valamit, akkor nem azt nézem, ki mondja, hanem hogy mi a felvetése. Természetes, hogy alkuszként nagyrészt a közvetítői szakma érdekeit képviselik, ugyanakkor

az Erik által felvetett irányt 70 százalékban jónak tartom, hiszen a valós problémáinkat feszegetik. A szakmánk elöregedése, penetráció, alulbiztosítottság - ezek fontos kérdések.

A másik 30%-ban pedig minden résztvevő bevonásával egy közös megoldást kell kialakítani.

Külföldi tulajdonú hagyományos szereplőként biztos, hogy azok oldalán van az Uniqa, akik érdekeltek a felforgató változásokban? Nem éppen ellenkezőleg?

Az Uniqa azon kevés biztosítótársaságok egyike, amelyek egy furcsa mérethatékonysági küszöbön billegnek. Se nem kellően nagy a biztosító, se nem kicsi.

Az az érdekünk, hogy egyértelmű és tiszta stratégiai irány körvonalazódjon a biztosítási piac előtt a következő 3-5 évre.

Növekedést szeretnénk, akár annak árán is, hogy nem sikerül felforgatni a piacot, vagy egy specializáltabb biztosítóként őrizzük meg a profitabilitást. Jogos felvetés, hogy a nagyobb, bebetonozott portfólióval rendelkező biztosítók ebben ellenérdekeltek, de nem a torta szétosztásával, hanem a torta méretének a növelésével kellene inkább foglalkoznia mindenkinek. Sikerült mára elérni, hogy a kárrendezési szolgáltatások nagyon magas minőségűek legyenek, tovább kellene lépni a biztosítási penetráció jelentős növelése irányába. Az öngondoskodás és az egészségbiztosítás területén nagy tartalékokat látok ebben. Ausztriában az Uniqa nagyon magas szintű szolgáltatás nyújt a kórházakban, szolgáltatásai valódi hozzáadott társadalmi értéket képviselnek.

Termékszinten elsőként a lakásbiztosítási piacot forgatta fel új szabályokkal az állam. Észszerűnek és előremutatónak tartja-e a változásokat?

A transzparencia és a verseny mindig jó irányba változtatja a szolgáltatások színvonalát. Az elégséges verseny fogalmában kell mértéket találniuk a biztosítóknak, a közvetítőknek és az állami szereplőknek is. A lakásbiztosítások esetében még mindig magas a piaci koncentráció, a verseny a kisebb szereplőknek jót fog tenni. Az új szabályozás az értéklánc szereplőit nem egyoldalúan sújtotta, a közvetítői profit számára is határt húzott. A lakásbiztosítások területe jó tesztpiac lesz a nagyobb verseny és transzparencia megteremtésére, de nem szabad eljutni oda, ahová korábban kgfb-piac őrült versenyében eljutottunk. Ahhoz, hogy a legtöbb részpiacon elégséges és átlátható verseny alakuljon ki, és ne csökkenjen a penetráció, az adóterhelés csökkentésére is szükség van némely terméknél, a casco esetében például komoly hátráltató tényező, hogy a díjbevételek 15%-át elviszi az adó.

Kovács Zsolt miniszteri biztos ígérete szerint az öngondoskodási piac lehet a következő, amibe belenyúl az állam. Mire számít és mit várna el ezen a területen?

Régóta azt képviselem, hogy egy biztosító kockázatelosztó közösség, a biztosító kockázatokat porlaszt és menedzsel. Emellett még egy jó tulajdonsággal rendelkezik: képes viszonylag kicsi, rendszeres megtakarításokat üzemszerűen kezelni és beszedni. Ezeket az előnyöket kellene egy jövőbeni életbiztosítási piac alapjaiul lerakni. A jelenlegi arányokhoz képest sokkal nagyobb súlyt kell adni a kockázati típusú életbiztosításoknak. Viccesen azt szoktam mondani, hogy sörözés közben bármelyik 40 év feletti férfitársamnak el tudok adni egy kockázati életbiztosítást, mégsem rendelkeznek vele. A kockázati életbiztosítás ugyanis valóban meg tudja teremteni egy család anyagi biztonságát. A megtakarítási célú, különösen

a unit-linked biztosításoknál eközben el kell felejteni, hogy végtelen hozamot ígérünk az ügyfeleknek, ehelyett azt kell elmagyaráznunk, hogy a segítségünkkel félre tud tenni az ügyfél havi 10, 20, 30 ezer forintot,

amit lássuk be, senki nem tenne meg magától. Árnyalnám a mai unit-linked termékekkel szembeni kritikákat: ma már jellemzően 20-30 éves futamidőre porlasztjuk a jutalékköltségeket, a költségek pariban vannak egy befektetési alap költségeivel. Ettől függetlenül el kellene mozdulnunk kockázati irányba, egyúttal az alacsonyabb kockázatú megtakarítási termékek irányába.

Ha összehasonlítjuk a biztosítási szektor nyereségét az ágazat különadójával, akkor óriási hatékonysági tartalék látszik az ágazatban. Ha nem adófizetésre, akkor mire lehetne ezt fordítani?

Ez egy nehéz kérdés, hiszen valójában a piaci szereplők profitjáról beszélünk, akik itt befektettek és komoly fejlesztésekbe ruháztak be, amiket nem szabad veszni hagyni. Normális versenykörülmények mellett, békeidőben a profitok elosztásáról a tulajdonosoknak kell rendelkezniük. Egy magyar, illetve egy külföldi tulajdonú cégnek érthető módon különböző stratégiát kell képviselnie, az államnak moderátor szerepe lehet ebben, az értékláncok egyensúlyának a megtartása érdekében.

A vezérváltáson és a jövőbeni utód megtalálásán túl miről szól az idei év a magyar Uniqánál?

Rendkívül büszke vagyok arra, hogy egy szakmai poollá alakultunk az elmúlt évek során, a piac legjobb szakemberei csatlakoztak hozzánk. A visszaérkezésem utáni első hetekben nagyon magas szakmai színvonallal találkoztam. Nagyon optimista vagyok azokkal a folyamatokkal kapcsolatban, amelyeket elindítottunk termékárazásban, operációban, belső folyamatok jobbá tételében, a közvetítőkkel való együttműködésben. Az életbiztosításoknál a kockázati termékek felé mozdultunk el, a nem-életbiztosításoknál pedig óriásit léptünk előre az árazásban és a termékfejlesztésben. Ha valaki, akkor mi azok vagyunk, akik bátran, a körülményekre való hivatkozás nélkül előre tekintenek. Egyszer valakitől azt hallottam, hogy egy biztosítónál alapvetően három dologról beszélünk: kollégák, IT és ügyfelek. Ha ebből valamelyik nem működik, akkor a biztosító nem jól működik. Úgy érzem, nálunk most mindhárom rendben van.

