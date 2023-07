Ma van az utolsó nap, hogy osztalékért lehet Mol-részvényt venni

Elérkezett a nap, hogy a hazai prémium kategóriás részvények közül utolsóként a Molnál is sor kerüljön az osztalékfizetésre. Köszönhetően a tavalyi év eredménye után fizetendő rendkívüli osztaléknak, az osztalékhozam kiemelkedően magas, főleg a blue chipek között. A mai nap az utolsó alkalom, amikor a tavalyi év eredménye után járó osztalékért meg lehet venni a részvényt.

A tavalyi évet soha nem látott rekord profittal zárta le a Mol, amelyhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol tavaly végig hozzájutott (és még most is hozzájut) a relatíve olcsó orosz olajhoz; bár a világpiaci árak a tavalyi év második felében jelentősen mérséklődtek a javuló európai energiabiztonsági kilátások miatt, azonban még mindig jóval magasabban alakultak, mint az orosz termékárak. Annak ellenére ment ilyen jól a Molnak, hogy majdnem az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hatott a működésre.

Az idei osztalékfizetéssel kapcsolatos indoklásban a Mol kiemelte, hogy az igazgatóság figyelembe vette a 2022-es eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot. Ennek megfelelően a közgyűlése elfogadta az igazgatóság azon javaslatát, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi 100 forintról mintegy 150 forintra növekedjen, valamint ezen túlmenően mintegy 200 forintos rendkívüli osztalékot is fizessen a cég. Az összesített osztalék az MRP-szervezettel is kalkulálva együttesen 354,3 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

Ez alapján az osztaléktömeg 279,8 milliárd forint, ami messze a legmagasabb a hazai cég között.

Viszont nem csak osztaléktömeg kifejezetten magas, hanem a részvény osztalékhozama is, főleg, ha a hazai blue chipekkel hasonlítjuk össze.

A jelenlegi árfolyamon számolva 11,2 százalékos osztalékhozam adódik.

Erre utoljára a mai kereskedési napon lehet lecsapni, holnap már osztalékszelvény nélkül fog forogni a papír. A mai nappal tehát lezárul az időszak, amely során a 2022-es eredmények után fizetett osztalékért meg lehet vásárolni a hazai prémium kategóriás részvényeket.

Annak ellenére, hogy az energiacégek idén nem feltétlenül a befektetők kedvencei, a Mol relatíve jól teljesített a szektortársaihoz képest. A hazai olajcég árfolyama 21,7 százalékot emelkedett idén, ezzel a teljesítménye hozzávetőlegesen megegyezik a BUX index teljesítményével.

Címlapkép: Portfolio