Brutális évet zárt a Mol, meglett a rekordprofit

2022 minden tekintetben az extremitások éve volt, ez hatványozottan igaz az energiaiparra, így a Mol számára is: a második negyedéves bődületes rekordoknál konkrétan újra kellett skáláznunk a grafikonjainkat, hogy ábrázolni tudjuk a az energiaárak egekbe szökése miatt elért elképesztő eredményeket, aztán a harmadik negyedév csak rádobott erre még egy nagy lapáttal. És bár a negyedik negyedév az olajár-esésnek és a szűkülő, de még így is nagyon tág spreadeknek köszönhetően már nem hozott rekordokat a főbb sorokon az olajtársaságnál, a tavalyi évet így is soha nem látott rekord profittal zárta le a Mol. Az eredményhez tehát elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol tavaly végig hozzájutott (és még most is hozzájut) a relatíve olcsó orosz olajhoz; bár a világpiaci árak az év második felében jelentősen mérséklődtek a javuló európai energiabiztonsági kilátások miatt, azonban még mindig jóval magasabban alakultak, mint az orosz termékárak. Annak ellenére ment ilyen jól a Molnak, hogy majdnem az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hatott a működésre.