Nagyot esett a Tesla és a Netflix, furcsa mozgásokat láttunk Amerikában

Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde, a BUX index közel 1 százalék pluszban fejezte be a kereskedést, ehhez hozzájárult az OTP 1,2 százalékos plusszal, a Mol árfolyama pedig 320 forintot esett, így ha a 354 forintos osztalékkal kikorrigáljuk, akkor valójában az olajipari vállalat részvényárfolyama is emelkedett, ez is hozzájárult a BUX emelkedéséhez.