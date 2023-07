Új kutatás mutat rá: mindenkit átverhetett az OpenAI a ChatGPT-vel

Az arXiv nevű oldalon közzétett "How Is ChatGPT's Behavior Changing over Time?" című tanulmányban Lingjiao Chen, Matei Zaharia és James Zou kétségbe vonják az OpenAI nagy nyelvi modelljeinek (LLM), konkrétan a GPT-3.5 és GPT-4 következetes teljesítményét. API-hozzáférés segítségével tesztelték a modellek márciusi és 2023 júniusi verzióit olyan feladatokban, mint a matematikai problémamegoldás, érzékeny kérdések megválaszolása, kódgenerálás és vizuális következtetés. A GPT-4 prímszámok azonosítására vonatkozó képessége a jelentések szerint drámaian visszaesett, a márciusi 97,6 százalékos pontosságról júniusra mindössze 2,4 százalékra. Furcsa módon a GPT-3.5 ugyanebben az időszakban javuló teljesítményt mutatott.

A tanulmány annak nyomán született, hogy az emberek gyakran panaszkodtak arra, hogy a GPT-4 teljesítménye szubjektív megítélésük szerint csökkent az elmúlt hónapokban. Az okokra vonatkozó népszerű elméletek között szerepel, hogy az OpenAI lefojtja a modelleket, hogy csökkentse a számítási terheket a kimenet felgyorsítása és a GPU-erőforrások megtakarítása érdekében; a finomhangolásnak (további képzés), amelyet a káros kimenetek csökkentése érdekében végeznek nem szándékolt hatásai lehetnek; valamint egy sor alá nem támasztott összeesküvés-elmélet, például az, hogy az OpenAI csökkenti a GPT-4 kódolási képességeit, hogy több ember fizessen a GitHub Copilotért.

Eközben az OpenAI következetesen cáfolta azokat az állításokat. Múlt csütörtökön az OpenAI termékért felelős alelnöke, Peter Welinder a következőt tweetelte:

Nem, nem tettük butábbá a GPT-4-et. Épp ellenkezőleg: minden egyes új verziót okosabbá teszünk az előzőnél. Jelenlegi hipotézis: Amikor többet használod, elkezdesz olyan problémákat észrevenni, amiket korábban nem láttál.

Az OpenAI tisztában van az új kutatással, és azt mondja, hogy figyelik a GPT-4 csökkenő képességeiről szóló jelentéseket.

Az eredmények nem győztek meg minden szakértőt, de szerintük a fokozódó bizonytalanság egy nagyobb problémára utal, mégpedig arra, hogy az OpenAI nem közöl részleteket a modelljeiről. A kritikusok újra és újra rámutatnak az OpenAI jelenlegi zárt megközelítésére a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

A cég ugyanis a GPT-4 esetében nem fedte fel a képzési anyagok forrását, a forráskódot, a neurális hálózat súlyait, sőt még az architektúrát leíró dokumentumot sem.

