Bemutatták, mit tartogat a jövő: hamarosan a vacsoraasztalnál is ott ülnek majd a virtuális barátok

Hajlamosak vagyunk önkéntelenül is személyiséget és érzelmeket társítani élettelen tárgyakhoz, az emberi nyelvvel irányítható generatív mesterséges intelligenciák korában pedig egyre erősebbé válik ez a tendencia. Erre a cégek is felfigyeltek, és megtalálták az üzleti lehetőséget ebben a tulajdonságunkban. Egy korábban virtuális valóságokkal foglalkozó startup nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a történetmesélést a mesterséges intelligenciával vegyítve virtuális személyiségek létrehozásába kezdett. Legutóbb, egy kreatív megoldással, úgy tűnik, azt is sikerült elérniük, hogy emlékekkel ruházzák fel a virtuális karaktereket, amelyek így emberszerűen tudnak önmagukra reflektálni. A megoldás, amelyet a benne rejlő etikai kockázatok miatt még nem dobtak piacra, egy csavarral Hollywood megszokott rendjét és a szórakoztatóipart is teljesen felforgathatja.

Mihez vezet az antropomorfizálás?

Az ember ösztönös tulajdonsága, hogy hajlamos antropomorfizálni az őt körülvevő dolgokat, legyenek azok állatok, növények, tereptárgyak vagy eszközök. Nevet adunk a hajóknak, időjárási jelenségeknek; beszélgetünk a háziállatainkkal, arcokat vélünk felfedezni a járműveken. Japánban, ahol már használnak robotokat az idősgondozásban, az idősek tendenciózusan elkezdtek kötődni a gépekhez, és néha saját gyermekeikként tekintenek rájuk.

Az emberek általában azért antropomorfizálnak, hogy könnyebben értelmezzék a körülöttük lévő világot. Azzal, hogy érzelmeket, attitűdöket, mentális állapotokat, arcokat és értékeket társítunk nem emberi dolgokhoz, érzelmileg is jobban tudunk kötődni hozzájuk.

Erre azért van szükségünk, mert erősen szociális lények vagyunk, az agyunk pedig úgy fejlődött ki az évmilliók során, hogy a szociális eredetű információkat sokkal gyorsabban képes feldolgozni.

Az antropomorfizálás nem merül ki az élettelen dolgok elnevezésében, becézésében vagy abban, hogy egyoldalú kommunikációt folytatunk velük, hanem alapvetően változtatja meg gondolkodásmódunkat és viszonyulásunkat hozzájuk. Ez a mentális művelet társadalmi értékkel ruházza fel a tárgyakat, amely áttételesen pénzbeli értéküket is megnövelheti.

Megnő a jelentőségük az életünkben, és ezt a vállalatok is kihasználják.

Könnyű belátni, mennyire megnő a hajlam az antropomorfizálásra, ha emberi nyelven kommunikálunk a gépekkel. Ez történt a mesterséges intelligencia modellek esetében is, amelyeket eleve olyan emberi tulajdonságokkal ruháztak fel alkotóik, hogy a felhasználó könnyen elfelejtkezik arról, hogy valójában nem valódi személyekkel lép interakcióba. A mesterséges intelligenciák legújabb generációját, a generatív modelleket éppen az tette igazán népszerűvé, hogy olyan interfészen keresztül (chatablak) kommunikálhatunk velük, amelyhez már hozzászoktunk a mindennapi életünk során.

Ha valaki beszélgetett már a ChatGPT-vel, tudhatja, hiába van tisztában azzal, hogy a képernyő túloldalán nem egy ember gépeli le a válaszokat, mégis önkéntelenül érzelmeket és gondolatokat tulajdonít a gépnek. Ebből pedig könnyen következhet az, hogy egyesek mélyebb érzelmi viszonyt alakítanak ki a mesterséges intelligencia modellekkel, és így könnyebben megosztják velük a legintimebb titkaikat, tanácsokat kérnek tőlük fontos döntési helyzetekben, de még az is előfordulhat, hogy szerelembe esnek velük, ahogy ez a Spike Jonez Her című filmjében is történt.

A virtuális barátok ott ülnek majd a családi asztalnál

Azt nehéz elképzelni, hogy a közeljövőben a tömeges házasságkötések szülessenek gépek és emberek között, az antropomorfizálásra való antropológiai hajlam kiaknázása azonban már javában folyik a techvilágban. Akik figyelemmel kísérték a mesterséges intelligenciáról szóló híreket, még emlékezhetnek arra a kísérletre, amelyben a kutatók egy The Sims-szerű modellvárosban eresztettek össze egy tucat saját „személyiséggel” rendelkező ChatGPT-alapú modellt. A virtuális karakterek aztán a kezdeti utasításoknak megfelelően kezdték el élni félig autonóm életüket a szimulált térben. Reggel felkeltek, bementek dolgozni, találkozókat beszéltek meg, bulikat szerveztek, eközben pedig ápolták személyes kapcsolataikat. Mindez gyakran meglepően spontán módon történt.

Valami ilyesmiben gondolkozik a Fable nevű cég is, amely virtuális valóság (VR) fókuszú cégből 2019-ben „virtuális lényeket” gyártó cégként kezdte el pozicionálni magát. A Fable, amely korábban egy virtuális valóság élményéért, a The Wolves in the Walls-ért még az Emmy díjat is megkapta, a Sundance filmfesztiválon jelentette be, hogy virtuális valóságok helyett ezentúl virtuális személyiségek létrehozásával foglalkoznak majd, így házasítva a számítógépes animáció művészetét a gyorsan fejlődő mesterséges intelligenciával. Céljuk, hogy a magával ragadó történetmesélést AI-karakterekkel vegyítsék.

Edward Saatchi, a Fable alapító vezérigazgatója így írta le a virtuális lények világát:

Szórakoztató tevékenységekben vehetsz részt velük, követheted az életüket. Az életük részévé válsz. A virtuális lény egy olyan karakter, akiről tudod, hogy nem valódi, de kétirányú érzelmi kapcsolatot építesz ki vele.

Saatchiék megvannak győződve arról, hogy a virtuális lények koncepciója lesz a szórakoztatóipar legújabb állomása, és ez lesz az, amely leuralja majd a történetvezetésben és dramaturgiában statikus filmeket és sorozatokat.

De hogy is működik egy ilyen virtuális lény? Az avatárok gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozó technikák útján kommunikálnak a felhasználóval, így a beszélgetés természetesnek és spontánnak hat. A VR-élménybe ágyazott karakter érzékeli a felhasználó mozdulatait, amelyekre reagálni is képes. Ideális esetben emlékezni fog arra, amit tettünk, a viselkedését pedig a múltbéli „tapasztalatai” alapján alakítja ki.

A Fable első virtuális lénye Lucy volt, aki a cég egyik VR-élményében jelent meg, de később videókonferencia-alkalmazásokon keresztül is el lehetett vele csevegni. Lucy nem meghatározott opciókból választotta ki az adekvát választ, hanem előre megírt történeti elemekből és a GPT-3 modell által generált szövegek kombinálásával hozta létre azokat. A Fable ezt követően 2020-ban bemutatott még két karaktert, Charlie-t és Becket.

A karaktereket applikációkban egyelőre nem tették elérhetővé, de azt tervezik, hogy több platformon is lehet majd velük kommunikálni. Saatchi szerint minden karakter a „helyére” kerülne: Beck, aki egy olimpikon, valószínűleg sportapplikációkban kapna helyet, ahol a felhasználók követhetnék a napi rutinját és tanácsokat kérhetnének tőle.

Saatchi szerint ők az első virtuális karakterek, akiknek munkája potenciálisan értékesíthető a piacon. Elméletileg elő lehetne majd fizetni egy személyi edzésre Beckkel, de a zeneszerző Charlie új albumát is meg lehetne vásárolni

Saatchi víziója, hogy a virtuális karakterek a jövőben mindenhol ott lesznek majd:

Úgy gondoljuk, hogy öt éven belül minden Z generációs embernek lesz majd egy közeli barátja, amely mesterséges intelligenciával működik. Képzeljük el a következő otthoni jelenetet: A szülők leülnek az asztalhoz étkezni, a gyerek pedig sms-ezik és pletykálgat (a virtuális baráttal - a szerk.). A szülők pedig csodálkoznak, hogy mit csinál. Ugyanígy viselkedtek a gyerekek a rádió, a tévé vagy a videojátékok esetében is.

Így adnának emlékeket a mesterséges intelligenciáknak

A Fable nemrég létrehozott egy spin-off projektet, amelyben Saatchi újabb szintre emelte az ötletét. A The Simulation nevű startup olyan virtuális világokat fejleszt, amelyekben nem a játokosok kapják a főszerepet, hanem az általuk fejlesztett AI-karakterek, amelyek szabadon interaktálnak egymással a virtuális térben. Saatchi szerint ez új dimenziókat nyit a virtuális lény koncepcióban, hiszen a kizárólag chatbotként működő mesterséges intelligenciák nagy hiányossága, hogy nem tudnak beszámolni arról, mit csináltak a múltban, de terveik sincsenek a jövőre nézve. Még ha a GPT alapú modellekről is beszélünk, ezek általában ugyanazt a kisszámú, előre betáplált bekezdést ismételgetik önmagukkal kapcsolatban, néha pedig teljesen szétfolynak. Órákig képesek szaporítani a szót, de ezt rendkívül unalmasan teszik, hiszen nincs valódi életük.

A Fable-nél úgy gondolták, ahhoz, hogy valódi életük - és ezzel használható élményanyaguk - legyen a karaktereknek, be kell őket dobni egy virtuális világba, összezárva őket többi sorstársukkal, akikkel interakcióba léphetnek.

A felhasználók ezután megfigyelhetik, hogyan változnak, fejlődnek, mintha a karakterek egyfajta akváriumba lennének bezárva.

A mesterséges intelligenciák így állandó jelleget öltenek, és ami még fontosabb koherensek lesznek, hiszen egy egyre bővülő információhalmaz áll majd rendelkezésükre önmagukról, amelyre bármikor reflektálhatnak. Röviden: emlékeik lesznek.

A karakter életének kezdeti szakaszában még sok felhasználói beavatkozásra lesz szükség, egyengetni kell az útját, de később, már magától is egyre feljebb jut majd a Maslow-piramison: az evés, alvás, szórakozás után, hamar megtanulja majd, hogy küzdenie kell céljaiért – állítja Saatchi. A felhasználó pedig segíthet majd az AI-karaktereknek olyan fontos döntésekben, mint a gyerekvállalás és a karrierút. A felhasználó elolvashatja majd a mesterséges intelligencia karakterek naplóbejegyzéseit és beszélgetéseit is.

Itt a generatív televíziózás kora?

Innen pedig csak egy ugrás a Hollywood. A The Simulation nemrég létrehozott egy Showrunner nevű modellt, amely szöveges utasítások alapján írja meg sorozatok történetét, elkészíti hozzá az animációt, megvágja az anyagot, és még a karakterek hangjait is legenerálja előre megadott hangmintákból.

A Saatchi South Park epizódok legenerálásával mutatta be, mire képes a technológia. Az egyikben saját magát jelenítette meg, ahogy bizarr, fordulatokban gazdag viszonyba keveredik az egyik főszereplővel, egy másikat pedig egy rövid szöveges utasításból hozta létre.

Saatchi szerint a technológiát fel lehetne használni egy olyan világ létrehozására, ahol a rajongók belehelyezhetik magukat kedvenc műsoraikba, és versenyezhetnek a valaha volt legjobb epizódok létrehozásában. A Fable alapítója elismeri, hogy a mesterséges intelligencia még sok bosszúságot fog okozni a forgatókönyvíróknak és a filmkészítőknek, hiszen

a technológiát a stúdiók könnyen felhasználhatják arra, hogy aláássák a művészi önkifejezést, és rövid úton megszabaduljanak az alkalmazottaiktól.

Ugyanakkor megjegyzi, hogy az alkotók a mesterséges intelligencia segítségével, megkerülve a stúdiókat könnyen képernyőre vihetik ötleteiket, hiszen ezt jóval kisebb költségvetésből meg tudják valósítani.

Mindez megágyazhat az úgynevezett generatív televíziózás korának, amelyben az AI tévéműsorokat gyártó stúdiók, színészek vagy rajongók számára. A felhasználók a generatív AI segítségével létrehozhatják saját műsorukat, amit aztán feltölthetnek a YouTube-ra, vagy ha elég sikeresnek bizonyul, eladhatják egy nagyobb Tv-csatornának vagy stúdiónak. Az egyszeri médiafogyasztó pedig paywall mögött generálhatná le saját epizódjait egy nagyobb stúdió alkotásaiból, természetesen valamekkora előfizetői díjért cserébe. Saatchi szerint egy dolog sajnálatos módon már most előre borítékolható: ezek az alkotások soha nem kerülnének a felhasználók tulajdonába, a szerzői jogok felett továbbra is a stúdiók rendelkeznének.

Saatchi szerint elképzelhető, hogy a jövőben minden sorozathoz tartozik majd egy AI-modell, amely néhány évad után átveszi az irányítást a sorozat felett. Ezt ellenőrizheti a stúdió, de akár személyre szabott is lehet, ami akkor jöhet jól, ha a felhasználó visszamenőlegesen megváltoztatná a történet alakulását. Epizódokat úgyis lehetne gyártani, hogy a fentebb bemutatott modell segítségével a karaktereket egy 24/7-es szimulációban helyezik, majd bizonyos ciklusonként a legizgalmasabb jelenetekből állítanának össze egy részt. Úgy látszik, ennyi kell majd a jövő sitcomjához.

A Fable egyelőre nem dobja piacra a Showrunnert, mivel úgy gondolják, hogy az egyelőre túl veszélyes lenne a hollywoodi írókra nézve, akik egyre jobban féltik az egzisztenciájukat a mesterséges intelligenciától. A modellt egyelőre kutatók rendelkezésére bocsátották, akik vizsgálják a benne rejlő lehetőségeket és kockázatokat.

Címlapkép forrása: Mehmet Selim Aksan via Getty Images