Kiderült, mekkora összegre kapott halasztott fizetést Paks II. az oroszoktól

Elfogadta pénteken az állami Duma azt az orosz kormányelőterjesztést, amely a Paks II. módosított finanszírozási szerződésének részleteit tartalmazta, és ennek az indoklásából derült ki, hogy a Portolio kalkulációival összhangban alig 1 milliárd forint a halasztott fizetési kötelezettsége a Paks II. Zrt.-nek az oroszok felé.

A háború tavalyi kitörése után a nyugati szankciók miatt nem tudott a magyar fél bizonyos kifizetéseket teljesíteni az oroszok felé márciustól, illetve egyéb okok is közrejátszottak abban, hogy a 2014-ben a Paks II. kapcsán kötött 10 milliárd eurós orosz hitelkeretről szóló szerződést módosítani kellett. Amint azt a Portfolio elsőként írta meg július 12-én: ennek jegyzőkönyvét előbb az orosz kormány fogadta el, majd a Magyar Közlönyben is kihirdették a tükörképét (311/2023. (VII. 14.) kormányrendelet), most pedig az orosz állami Duma is elfogadta az orosz kormányzati előterjesztést.

Amint kiemeltük: a szerződésmódosítás egyik legérdekesebb vetülete az, hogy 2022. március 1-től a mostani módosított szerződés hatályba lépéséig a felvett kölcsön egyenlege utáni kamat megfizetésére kaptunk halasztott fizetési lehetőséget, illetve a 2021-ben és 2022-ben fel nem használt hitelkeretből adódó rendelkezésre tartási díjra.

Most ezen három tétel kapcsán kiderültek a konkrét számok is, amint ugyanis az Interfax beszámolója jelzi:

az első tételre a halasztott fizetés összege 1,6 millió euró, a második kettőre együtt 0,9 millió euró.

A kettő együtt 2,5 millió euró, ami a pénteki 380-as EURHUF árfolyammal számolva közel 1 milliárd forint, így helyes volt az a levezetésünk, hogy a három tétel együtt legfeljebb néhány milliárd forintnyi tartozást jelenthet.

A paksi szerződés módosításáról szóló jegyzőkönyv rögzítette, hogy a magyar (ez már megtörtént) és az orosz kihirdetés után 30 napon belül kell rendeznie egyben a magyar félnek a halasztott fizetéssel érintett tételeket, így ez a most pénteki orosz parlamenti fejlemény alapján augusztus közepi dátumot jelenthet. Amint részletesen bemutattuk: számos más területen is módosult a paksi finanszírozási szerződés.

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala a mostanában zajló résfalazási munkálatokról