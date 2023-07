1987 óta nem látott rekordot hozott össze a Dow

Portfolio 2023. július 26. 22:02

Az ázsiai piacokon ma negatív hangulatban telt a kereskedés, ezt követően pedig Európában is esés volt. Gazdasági események szempontjából azonban elérkeztünk a hét legfontosabb napjához, hiszen Amerikában kamatdöntő ülést tartott a Fed, amely a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az irányadó rátát. Viszont a New York-i tőzsdék egyelőre nem váltottak pályát. A Dow-nak viszont így is összejött a 36 éves rekord.