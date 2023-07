Megválasztotta az igazgatóság tagjait a Libri

Megválasztották az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait a Libri vállalatcsoport július 6-i és folytatólagos július 14-i közgyűlésén. A testületekben régi és új tagok is dolgoznak majd – derül ki a Libri közleményéből.

A közgyűlés döntése értelmében a Libri korábbi többségi tulajdonosa, Balogh Ákos is tagja lesz az új igazgatóságnak. Igazgatósági tagnak és egyben elnöknek választották Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját, aki a tulajdonosi szerkezet megváltozása előtt is már tagja volt a testületnek. A közgyűlés döntését követően az igazgatóságban kap helyet Starcz Ákos, az Indamedia vezetője, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója, a Libri-Shopline Nyrt. korábbi vezérigazgatója, Köbli Norbert Balázs Béla-díjas magyar forgatókönyvíró, érdemes művész és Illés Géza Márton, jogász, irodavezető ügyvéd is.

A felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagjai: Kerezsi Miklós (elnök), Bauer Bence László és Muray Gábor Zoltán.

A Libri vállalatcsoportban a könyvkiadást és -terjesztést érintő szakmai irányítást továbbra is a könyvpiacon évtizedes tapasztalatokkal rendelkező menedzsment látja el - áll a közleményben.

