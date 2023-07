Szoros nukleáris ipari együttműködést kötött Magyarország és Japán

Megegyezés jött létre Magyarország és Japán között a nukleáris ipari együttműködésről, amelynek fő célja, hogy az atomenergia továbbra is hangsúlyos eleme lehessen a két ország energiastratégiájának - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

A tárcavezető a japán gazdasági, mezőgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásait követően rámutatott, hogy Magyarországhoz hasonlóan a kelet-ázsiai ország is nagyban támaszkodik a nukleáris energia békés célú felhasználására. "Egy szoros nukleáris ipari együttműködésben állapodtunk meg, amelynek célja az, hogy ezt az olcsó, biztonságos, környezetkímélő energiaelőállítási formát továbbra is hangsúlyosan vehessük figyelembe a saját nemzeti energiastratégiáinkban." - jelentette be.

A miniszter közölte, hogy több vállalat és a Japán Üzleti Szövetség (Keidanren) vezetőivel is találkozott. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy a japán cégek a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, nélkülözhetetlenek voltak az utóbbi években a gazdasági növekedés fenntartásában. "Ma a japán vállalatok az élelmiszeripartól az autóiparon át egészen az elektronikáig mind elmondták, hogy rendkívül elégedettek a magyarországi működési körülményeikkel, újabb és újabb beruházásokat terveznek, újabb és újabb munkahelyeket fognak létrehozni, tovább segítik, hogy a magyar gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani" - szögezte le.

A Suzuki további magyarországi beruházását éppen ma reggel jelentette be Szijjártó:

A magyar tárcavezető üdvözölte, hogy tavaly elérte a 940 millió dollárt, és ezzel megdőlt a Japánba irányuló magyar kivitel rekordja, ráadásul idén további 30 százalékos növekedést regisztráltak. Kiemelte, hogy a kelet-ázsiai ország fontos célpontja a magyar élelmiszeripari exportnak, fontos ellátók a hazai cégek például a borsót, a napraforgót, a kacsahúst és a libamájat illetően is. Fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült korábban megegyezni arról, hogy az állatok körében kitört vírusok esetében csak az érintett térségekből tiltják meg az exportot, így sokkal rugalmasabbá válhat a baromfi- és a sertéshús kivitele a következő időszakban.

