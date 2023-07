Folytatja készpénzellenes akcióját a BKK

A megváltozott vásárlási szokásokhoz igazodva, az ügyfelek gyorsabb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében augusztus 1-jétől a BKK újabb jegy- és bérletautomatákat tesz készpénzmentessé - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Közleményük szerint a lépéssel "csökken az ügyfelek megkárosítását célzó visszaélések lehetősége", a készülékek üzemeltetése pedig kiszámíthatóbb és üzembiztosabb lesz.

Augusztustól 25 darab automata átalakítása történik meg, és ennek eredményeként a hálózat fenntartása gazdaságosabbá válik, miközben az automaták élettartama tovább nő. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiemelte, hogy az átalakított automatákat már nem lehet manipulálni, így az erre specializálódott bűnözők nem tudják megkárosítani az utasokat.

Az elmúlt időszakban már korábban is történt hasonló beavatkozás, decemberben, majd idén májusban további 30 automata vált készpénzmentessé. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ugyanúgy preferálják a bankkártyás fizetést az automatáknál, ami kevesebb sor kialakulásához vezetett.

A BKK rámutatott arra, hogy az elmúlt évek statisztikái szerint egyre többen választják a bankkártyás fizetést, és az digitális megoldások is egyre népszerűbbek. A budapesti automatáknál a kártyás tranzakciók aránya már meghaladta a 63%-ot, és júniusban minden negyedik teljesárú BKK bérletet digitálisan vásároltak meg.

Az átalakítás után is fontos tudni, hogy minden helyszínen és közvetlen közelükben továbbra is lesznek olyan automaták, amelyeken készpénzzel is lehet vásárolni.

