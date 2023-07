Tibor Dávid: jelentős károkat szenvedhet el az építésgazdaság, ha nem kap célzott segítséget

Reálisan 2025-től kezdődhet egy általános építőipari konjunktúra ciklus, de ha nem kap célzott segítséget, akkor jelentős károkat szenvedhet el az építésgazdaság - mondta el Tibor Dávid, a Masterplast vezetője a Portfolio-nak adott interjúban. Hozzáteszi, hogy az ÉVOSZ által kidolgozott célzott épületenergiatámogatási kezdeményezésen mindenki nyerne úgy, hogy nullszaldós lenne a költségvetés számára. A Masterplastnál kihívás, hogy az idei év nyereségbe forduljon, de ha nem szűkül tovább a piac, akkor elkerülhetőek a további leépítések.

Az építőipari lejtmenet továbbra is rányomja bélyegét a Masterplast tevékenységére, mi a Masterplast várakozása, mikor állhat helyre a piaci kereslet?

A jelenlegi negatív ciklust több tényező egyszerre fellépő hatása okozta. Ezek közül a leginkább fajsúlyos a magas infláció és kamatok hatása. Ilyen kamatszintek mellett szinte teljesen megállt a hitelezés, lefékezett a lakáspiac és vele a felújítás, és nem indulnak új lakóingatlan fejlesztések. Ez nem magyar jelenség, jellemzően egész Európában a többszörösére nőttek a kamatköltségek, pl. Németországban ugyanúgy nem vesznek fel hitelt négy százalékos kamatra, mint nálunk tízre. Az élet drágulása és a bizonytalan gazdasági helyzet óvatosságot szült, ami háttérbe szorította és időben eltolta az olyan hosszútávon kivitelezhető és nagyobb anyagi beruházást igénylő tevékenységeket, mint az építkezések és nagyobb épületfelújítások. Úgy látjuk, hogy az infláció visszaszorítása és a kamatok csökkenése természetes normalizálódást hoz majd, ami mellett reálisan 2025-től kezdődhet egy általános építőipari konjunktúra ciklus. Ez azonban elég távol van, és közben az építésgazdaság jelentős károkat szenvedhet el, ha nem kap célzott segítséget. Nagyon fontos lenne, hogy az építőipar körüli rendrakás és építőanyag gyártásban látható folyamatok közben az ágazat hazai szereplői ne lehetetlenüljenek el.

A magyar piacot kivárás jellemzi, de milyen trendek látszanak külföldön?

A kilengés mértékében van érzékelhető különbség, de a helyzet nagyon hasonló a magyarhoz, az infláció és kamatkörnyezet mindenhol visszavetette az építőipart. A covid és az energiaválság felértékelte és előtérbe helyezte az otthon kényelmét és energiahatékonyságát és ez, az akkori kedvező finanszírozási környezetben pozitívan hatott az építőiparra. Most viszont az infláció megnövelte a háztartások általános költségterheit, ám a lakossági energia költségek nem nőttek tovább vagy támogatva vannak és az energia rendelkezésre állása sem okoz komolyabb problémát, miközben a kamatok magasak, és a hitelek drágák, és ez lecsökkentette az építési és felújítási kedvet. Az EU klímavédelmi és energiafüggetlenséggel kapcsolatos programjaiban fajsúlyos elem az épületenergetikai korszerűsítés az épületek energiafogyasztásának és karbon kibocsátásának csökkentése. Országok szintjén is látjuk, hogy ez egy fontos téma, célok, előirányzatok már mindenhol megjelentek, és formálódnak az épületenergetikai programok. Látható, hogy lesz valamilyen támogatás, amiről érthető módon senki sem szeretne lemaradni. Az emberek természetes igénye, hogy szép, kényelmes és fenntartható otthonokban éljenek, de ez most prioritásban és időben is hátrébb került. Az inflációs és kamatkörnyezet normalizálódása egy lassú organikus helyreállást fog hozni, amit az elinduló épületenergetikai támogatási programok tudnak majd felgyorsítani.

Hogy alakulnak az építőanyagárak, mik a kilátások? Minek tudható be a verseny erősödése?

Az árak az idei évben csökkentek, termékcsoportonként különböző mértékben, de akár 15-20 százalékkal is olcsóbbak egyes termékek. Ezt az árváltozást a mi termékeink esetében főként az alapanyag árak korrekciója okozta. Tavaly a hiány, és az ellátási problémák mellett emelkedő alapanyagárak, és az energiaárak elszállása okozta az áremelkedést. Ezek a hatások folyamatosan kifutottak, csökkentek, miközben jelentősen szűkült a piac és ez fokozta fel a versenyt. Aki alacsonyabb készlettel vagy frissebben beszerzett alapanyagból dolgozott, az könnyebben tudott árat csökkenteni és az árakkal próbált piacot szerezni, amire természetesen minden szereplő reagált. Ennek a folyamatnak a vége felé járunk, a keresleti trendforduló előtt tovább érdemi árcsökkenés már nem várható.

Az ÉVOSZ több mint egy éve lobbizik energiahatékonysági programért, milyenek a visszajelzések a kormány részéről? Mikor jöhet program és honnan lehet rá pénz?

Az ÉVOSZ célzott épületenergetikai támogatásról szóló kezdeményezése főként az építőipar magyar szereplőinek adna hatalmas segítséget. A hirtelen bekövetkezett piaci megrendelés hiányt sok magyar vállalkozás fogja megszenvedni, ha nem érkezik meg időben a segítség. Ugyanakkor az épületek energiakorszerűsítéséhez minden alkotóelem rendelkezésre áll magyar forrásból. Gyártói oldalon a hőszigetelési anyagok, rendszerelemek és nyílászárók előállítása, a kivitelezői oldalon a szakértelem és kapacitás, valamint a kereskedői oldalon az országos hálózat és kiszolgálás. Az ÉVOSZ anyagában szépen le van vezetve, hogy a programon mindenki nyerne, és talán a legtöbbet az állam, miután a nap végén a program, a számos haszna mellett nullszaldós lenne a költségvetés számára. A szakmai visszajelzések természetesen pozitívak, látható az építőipar nehéz helyzete, ezért úgy gondolom, hogy a döntéshozók a finanszírozás kérdésére keresik a választ. Erre egy lehetőség lehet, ha a széndioxid kibocsátás megadóztatásából befolyt pénzt olyan területre fordítaná az állam, ami a nyilvánvaló gazdasági előnyökön túl a karbonlábnyom további csökkentésével a fenntarthatósági célokat is támogatja.

Egy negyedévvel ezelőtt a cél az volt, hogy nyereséggel zárja az évet a Masterplast, ez továbbra is tartható a féléves számok tükrében?

Ez egy kihívás, de a meghozott hatékonysági intézkedések és költségcsökkentés fényében, valamint a magasabb áron beszerzett készletek kifutása után reális az a célunk, hogy fordítsunk a második félévben és év végére nyereséges legyen a vállalat.

Lesz még szükség költségcsökkentési intézkedésekre a Masterplastnál?

Jelenleg úgy látjuk, hogy ha nem szűkül tovább számottevően a piac, akkor a meghozott intézkedések elegendőek a versenyképességünk helyreállításához és a további általános leépítések elkerülhetők lesznek. Ugyanakkor a menedzsment folyamatosan figyeli a vállalat működését, és ha azonosítunk olyan területet, ahol reálisan nem tudunk nyereséget termelni belátható időn belül, ott gyorsan lépünk és meghozzuk a szükséges intézkedéseket.

Az egészségügyi üzletágnál mi történik most? Az látszik, hogy a termékeket tartalmazó ipari alkalmazások szegmens bevétele meredeken esik, pedig az építőipari lejtmenet közepette jó diverzifikációs lehetőséget jelentene, ha beindulna egy, a konjunktúrától függetlenebb üzletág.

Igen, itt csak rövid ideig tartott az a piaci környezet, amiben friss iparági szereplőként is sikereket értünk el. A covid lecsengése után ez az időszak elmúlt, rengeteg energiát tettünk ebbe a területbe, ám az áttörést eddig sajnos nem sikerült elérnünk. Az egészségiparnál több belépési küszöb is van, és egyiket sem egyszerű átlépni. A termékek minősítése, a gyártással kapcsolatos szigorú követelményeknek való megfelelés, és a piaci térhódítás is összetett és időigényes feladat. Folyamatosan dolgozunk ezen és középtávon el fogjuk érni a céljainkat.

A napokban volt egy látványos felpattanás a Masterplast részvényeiben, látszólag hír nélkül. Mit gondoltok, mi történt, ki veszi a részvényeket?

A befektetők jellemzően nem tájékoztatják a menedzsmentet a befektetésük okairól így én is csak találgatni tudok. Valószínűleg egy nagy intézményi befektető láthatott kedvező beszállási lehetőséget a 3000 forint alatti árszinten.

Meggyőződésem, hogy aki hosszútávú befektetésben gondolkodik, annak a Masterplast ma egy nagyon jó alternatíva. Ha csak 5 éves távlatból nézzük a vállalatot, akkor is látható, hogy iszonyatosan nagyot fejlődtünk és mi ugyanezt a fejlődési dinamikát szeretnénk folytatni. Erről szólnak a beruházásaink, erről szólnak a fejlesztéseink. Most a piaci környezet nem támogató, de ha elkezdenek jönni a pozitív hírek, akkor hirtelen megélénkül a kereskedés és vele együtt jó eséllyel az árfolyam is újból felszálló ágba kerül. Az elmúlt évek alapján kijelenthető, hogy a Masterplast hatékonyan eredményre tudja váltani a kínálkozó piaci lehetőségeket, és meggyőződésem, hogy több ilyen is lesz az elkövetkező időszakban.

Véleményed szerint mennyire fair a jelenlegi árfolyamszint, hol szeretnéd látni a részvényeket?

A külső piaci környezet váratlanul erős és drasztikus fordulatot vett, ezért az idei évben a tervezettnél gyengébb eredményeket hoztunk, így a részvény árcsökkenése indokolt volt. Természetesen, mielőbb szeretném újra a 4000 feletti tartományban látni a részvényárfolyamot, de ez a hazai és európai épületenergetikai támogatási programok indításának gyorsaságától is függ. Azonban abban biztos vagyok, hogy az általános építőipari konjunktúra 2026-ra már ismét erősen felívelő fázisban lesz és ezt a Masterplast az új fejlesztéseinek az elindulásával maximálisan ki fogja tudni használni. És az már egy nagyon más árfolyamszintet jelent, ami minden befektetőnket elégedetté fog tenni.

Címlapkép forrása: Portfolio / Mónus Márton