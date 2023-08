Szeptemberben nagy újdonság jöhet a Facebookra

A Facebookot is fejlesztő Meta Platforms egy sor AI-alapú, különálló személyiséggel rendelkező chatbotot fejleszt, amelyek már szeptemberben elindulnak. A közösségi médiaóriás célja, hogy növelje a felhasználók elkötelezettségét a platformjain ezeken a chatbotokon keresztül, amelyeket arra terveztek, hogy emberhez hasonló beszélgetéseket folytassanak a felhasználókkal. Ezek a chatbotok kettős funkciót látnak majd el: új keresési funkciót biztosítanak és ajánlásokat adnak - írja a Reuters.

A Meta Platforms a Financial Times értesülései szerint egy sor AI-alapú, különálló személyiséggel rendelkező chatbotot fejleszt, amelyek már szeptemberben elindulhatnak. A vállalat jelenleg ezeknek a chatbotoknak a prototípusain dolgozik, amelyeket arra terveztek, hogy emberhez hasonló beszélgetéseket folytassanak a felhasználókkal.

A kaliforniai székhelyű technológiai óriás még azt is fontolgatja, hogy létrehoz egy olyan chatbotot, amely Abraham Lincoln beszédmintáit utánozza, és egy másikat, amely egy szörfös stílusában ad utazási tanácsokat. Ezek az innovatív chatbotok új keresési funkciót hivatottak bevezetni és ajánlásokat kínálni a felhasználóknak.

Júliusban a Meta bemutatta a Llama 2-t, a nyílt forráskódú mesterséges intelligencia modelljének új, kereskedelmi felhasználásra szánt változatát. A Microsoft ezt a modellt Azure felhőszolgáltatásán keresztül fogja terjeszteni, és a Windows operációs rendszeren fog működni.

Mindeközben az Apple az OpenAI ChatGPT-jéhez és a Google Bardjához hasonló AI-szolgáltatások fejlesztésébe vág bele. Az Apple kifejlesztette saját, "Ajax" néven ismert keretrendszerét a nagyméretű nyelvi modellek létrehozására, és tesztel egy belsőleg "Apple GPT" néven emlegetett chatbotot.

Az Uber szintén ma jelentette be, hogy egy mesterséges intelligenciával működő chatbotot fejleszt, amelyet az alkalmazásába integrál. "Jelenleg is dolgozunk rajta" - mondta Dara Khosrowshahi vezérigazgató kedden a Bloomberg technológiai műsorában adott interjúban. Nem árult el részleteket arról, hogy a chatbot pontosan mire lesz képes, de kiemelte, hogy az Uber jelenleg is számos módon használja az AI-t.

Címlapkép forrása: Shutterstock