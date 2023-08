Közösségi autómegosztásban terjeszkedik az AutoWallis

Az AutoWallis Csoport tulajdonába kerül a Share Now-t a magyar piacon működtető Wallis Autómegosztó Zrt.

A Share Now-nak mintegy 100 ezer regisztrált ügyfele van itthon és közel 500 járműből álló flottával rendelkezik hazánkban, 2,2 milliárd forintos árbevétele alapján pedig piacvezető a szektorban

– olvasható a közleményben.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy jelentős szinergiákat várnak a tranzakciótól mind az üzemeltetés, mind pedig a keresztértékesítési lehetőségek terén. Hozzátette, hogy az AutoWallis már eddig is jelentős mobilitási szolgáltató volt a régióban, de ezzel az akvizícióval a mobilitási szolgáltatások teljes spektrumát le fogják fedni: az eddigi rövid távú autókölcsönzés, tartós bérlet, illetve flottaszolgáltatások kiegészülnek a rövidtávú autómegosztással, valamint az AutoWallis újabb fontos lépést tesz a környezettudatos szolgáltatásainak bővítése és ESG céljainak megvalósítása érdekében. A vezérigazgató elmondta, hogy a Share Now mérete, növekedési üteme és üzleti modellje olyan fázisba került, amikor az AutoWallis szakmai hátterével kiegészülve jelentős részvényesi értéket teremthet a csoport számára.

Az AutoWallis közleménye szerint a közösségi autómegosztás Magyarországon és a régióban is ugrásszerű növekedésen ment keresztül, a jövőben pedig várhatóan a városi autós- és a közösségi közlekedés szerves részévé válva erősödhet ez a trend. A közösségi autómegosztás gazdaságosabb, és zöldebb megoldás is lehet a városi közlekedésben, amelyhez hozzájárul a Share Now alacsony károsanyag kibocsátású, legfeljebb néhány éves, minimum EURO6-os motorral felszerelt, illetve elektromos modellekből álló flottája. A legújabb kutatások szerint nagyvárosi használatban akár 11 hagyományos használatú autót is kiválthat egy autómegosztós jármű.

Az AutoWallis előrejelzései szerint a közösségi autómegosztást használók száma Budapesten már rövid-közép távon akár ötszörösére is nőhet.

Címlapkép forrása: Portfolio