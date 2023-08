Napelemek: hiába az erre utaló jelek, nem kerülhető meg a betáplálási stop

Olvasói jelzés szerint előfordulhat, hogy egészen a mérőcseréig sikerül elvinni a telepítési folyamatot, ami lényegében a HMKE hálózatcsatlakozási eljárásának utolsó fontosabb lépése az üzembehelyezés előtt. Mégsem érdemes reménykedni abban, hogy esetleg valahogy sikerül átcsúszni a radar alatt, és a betáplálási stop időszakában igényelni és üzembe helyezni szaldós HMKE-t.

A 2022. október 13-i Kormányinfó egyik bejelentése túlzás nélkül megrengette a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek hazai piacát. Ekkor közölte ugyanis Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az újonnan telepítendő napelemek esetében a kormány ideiglenesen felfüggeszti a megtermelt energia betáplálásának lehetőségét, mivel elmondása szerint az energiabetáplálási igény nagyobb, mint amit a hálózat be tud fogadni.

Az október 26-i Magyar Közlönyben megjelent erről szóló kormányrendelet a jogalkotói szándéktól némileg eltérően nem október hónap végét, hanem október 31. 0 órát jelölte ki azon igénybejelentések határidejeként, amelyekre a betáplálási stop még nem vonatkozik. Ezt a malőrt a 2023. március végi kormányrendelet hozta helyre, 2022. november 1-re javítva a határnapot. A rendelet egyben a betáplálási korlátozás feloldásának várható menetrendjét is rögzítette; e szerint az átmeneti intézkedés ütemezett kivezetése előreláthatóan októbertől indulhat meg, amit az Energiaügyi Minisztérium is megerősített közleményében.

Mivel a napelemes HMKE-k népszerűségének fő oka épp az volt, hogy a (2022. november 1. előtt benyújtott igények nyomán telepített, a háztartás igényeihez méretezett) napelemes rendszer által termelt, de helyben fel nem használt áramot a hálózat ugyanolyan áron veszi át, mint amennyit a háztartás fizet a hálózatról vételezett áramért, a bejelentést követően roham indult a telepítő cégek, illetve az igénybejelentéseket befogadó áramszolgáltatók (elosztói engedélyesek) felé. (A hazai HMKE-kapacitás napjainkban is folytatódó növekedést nagyrészt az ezen igénytömeg nyomán megvalúsuló beruházások hajtják.)

A betáplálási stop novemberi hatályba lépése után töredékére zuhant a háztartási napelemes rendszerek iránti kereslet. Azáltal ugyanis, hogy az ideiglenes betáplálási moratórium átmenetileg felfüggesztette a szaldó elszámolási rendszert, az új HMKE-beruházások megtérülési ideje az addigi 6-7 év helyett bizonytalanná vált. Ez azonban hangsúlyozottan ideiglenes helyzet, amely az ígéretek szerint belátható időn belül véget ér.

Hiba a rendszerben?

Ezért, noha a benyújtott HMKE-igények száma jelenleg jóval alacsonyabb, mint a betáplálási korlátozás előtti időszakban, továbbra is akadnak olyan háztartások, amelyek igénybejelentést adnak be az áramszolgáltatónak.

Sőt, olvasói jelzés szerint előfordulhat, hogy egészen a mérőcseréig sikerül elvinni a folyamatot, ami lényegében a HMKE hálózatcsatlakozási eljárásának utolsó fontosabb lépése az üzembehelyezés előtt.

Az új elektronikus fogyasztásmérő óra felszerelése (vagy ha a berendezés kellően korszerű, akkor az átprogramozása) lehetővé teszi a háztartási méretű kiserőmű termelésének mérését, illetve gyakorlatilag magát a szaldó elszámolást. A fogyasztásmérő cseréjére vagy programozására tehát azért van szükség, hogy a szolgáltató a hálózatból vételezett energia mellett a hálózatba betáplált energiát is mérni tudja.

Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - vagyis a közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást akkor is ugyanúgy le kell folytatni, a csatlakozási tervet le kell adni jóváhagyásra, a hálózati csatlakozási szerződést pedig meg kell kötni vagy módosítani kell, de ekkor nincs szükség mérőcserére.

Az olvasó által jelzett eset kérdéseket vet fel, hiszen a betáplálási korlátozás időszakában az előbbiek értelmében az igénylő elméletileg nem juthatott volna el a mérőcseréig. Ezért a helyzet tisztázása érdekében kíváncsiak voltunk az áramszolgáltatói álláspontra is.

A kapott válaszok alapján feltételezhető, hogy ritka adminisztratív hibáról lehet szó, amit egyébként az is valószínűsít, hogy a jelek szerint szolgáltatói oldalon sem tartják számon általános problémaként a jelenséget, valamint az is, hogy több hasonló jelzés lapunkhoz sem jutott el.

Válaszukban hangsúlyozták, 2022. november elseje óta a vonatkozó rendelet értelmében nincs lehetőség új, hálózati betáplálást lehetővé tévő HMKE-rendszer igény engedélyezésére, amennyiben pedig az ügyfél új HMKE-igény bejelentésekor esetleg visszatáplálási szándékot jelez az erre kialakított online felületen, erről írásbeli tájékoztatást küldenek számára.

Ez alapján nem érdemes reménykedni abban, hogy esetleg valahogy sikerül átcsúszni a radar alatt, és a betáplálási stop időszakában igényelni és üzembe helyezni szaldós HMKE-t.

Nem éri meg kivárni

Ezzel együtt, bár a betáplálási moratórium továbbra is országszerte vonatkozik az újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerekre, az ilyen beruházást fontolgató háztartások számára nem tűnik jó stratégiának a korlátozás végét várni, tekintettel az elszámolási rendszer uniós irányelv alapján várható megváltozására.

A kormány már az első bejelentéskor hangúlyozta, hogy amint a szükséges hálózatfejlesztések megvalósulnak uniós forrásokból (a kormány előfinanszírozásával), akkor a betáplálást újra lehetővé teszik. A márciusi rendelet pedig azt is kimondja, hogy ha kezdetben részleges is lesz a korlátozás feloldása, 2024. december 31-ig országosan is kivezetik azt. (Ezzel együtt a hálózati engedélyesek egyedileg a betáplálási moratórium teljesen feloldását követően is dönthetnek egy-egy áramkör átmeneti zárolásáról, ha azt feszültségpanaszok indokolják.)

Mivel a megtérülés várható ideje csak az átmeneti betáplálási moratórium hosszával, 1-2 évvel hosszabbodik meg, és mert az elszámolási rendszer 2024. január 1-től nagy valószínűséggel kevésbé kedvezőre változik az új igények nyomán megvalósuló rendszerekre vonatkozóan, szinte biztosan jobban járnak azok, akiknek még e határidő előtt sikerül létesíttetniük naperőművüket. Akkor is, ha csak 2025 elején kezdhetnek el hálózatra táplálni, elosztói és iparági források értelmezése szerint ugyanis az idén létesülő HMKE-k még akkor is a kedvezőbb elszámolási rendszerbe kerülnek, ha a betáplálást csak jövőre kezdhetik meg.

Címlapkép forrása: chinasong via Getty Images