Úton a GPT-5, teljesen átformálnák mindenki kedvenc chatbotját

A ChatGPT mögött álló OpenAI szabadalmi kérelmet nyújtott be az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalhoz (USPTO) a GPT-5-re - derül ki a hivatal online nyilvántartó honlapjáról, amelyet a Cybernews vett észre.

A szabadalmi kérelem arra utal, hogy az OpenAI egy olyan hangalapú asszisztensen dolgozik, amellyel megérti az élő beszédet és saját AI-modelleket is tud generálni.

A dokumentumok szerint a kérelmet július 18-án nyújtották be, és az USPTO már be is fogadta vizsgálatra. Az augusztus 2-án kelt státuszjelzés szerint a bejelentés "teljesítette a minimális bejelentési követelményeket", de még nem jelöltek ki hozzá felülvizsgálót.A védjegyet a bejelentés szerint jelenleg nem használják, de jelzi a használat "szándékát".

A ChatGPT eddig megjelent legfejlettebb változata a GPT-4 modellen fut, azonban csak előfizető felhasználók számára érhető el.

A bejelentésből kiderül, hogy a szabadalom az "emberi beszéd és szöveg mesterséges előállítására" szolgáló szoftverekre terjed ki, a "természetes nyelvi feldolgozás, generálás, megértés és elemzés" mellett, ami arra utal, hogy az OpenAI egy mesterséges intelligenciával működő hangasszisztenst tervez piacra dobni. Ezt támasztja alá továbbá a szabadalmi szándék, miszerint a védjegy "szöveg vagy beszéd egyik nyelvről a másikra történő fordítására" és "hang- és beszédfelismerésre szolgáló letölthető számítógépes szoftverre" vonatkozik.

A ChatGPT-nek egyébként van már többnyelvű hangfelismerés funkciója, de a chatbotnak nincs saját, az Amazon Alexájához hasonló hangja. Jelenleg csak szöveges be- és kimenettel működik. A szabadalmi bejelentés azt is sugallja, hogy a GPT következő iterációja más nagyméretű nyelvi modelleket is létrehozhat, az említett szolgáltatások között szerepel többek között "szoftver adathalmazok megosztására gépi tanulás céljából" és "szoftver mesterséges neurális hálózatok fejlesztésére és megvalósítására".

